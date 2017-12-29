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Волейболистки «Динамо-Казань» сняли «дикую» пародию на трек Фараона

Волейболистки «Динамо-Казань» сняли «дикую» пародию на трек Фараона
16+
Фото: скриншот
Казанские спортсменки оригинально поздравили болельщиков с наступающим Новым годом

Волейболистки «Динамо-Казань» снялись в пародийном видеоролике на клип Фараона «Дико, например». Таким оригинальным способом спортсменки поздравили своих болельщиков с наступающим Новым годом.

В описании ролика говорится, что волейболистки много раз слушали этот трек в раздевалке, и поэтому решили с помощью него поздравить фанатов с праздником. 

Также в конце клипа отмечается, что ни одна елка и волейболистка при съемках не пострадали. 

ProKazan.ru, 30.12.2017, 19:11
Тэги: Динамо-Казань
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    Комментарии

    Горожанин30 декабря 2017, 19:29
    Че за брехня
    1
    6
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    Наблюдатель30 декабря 2017, 19:44
    Кто все эти люди
    1
    10
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    Горожанин30 декабря 2017, 20:24
    норм телочки и клипчик норм
    4
    1
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    Горожанин30 декабря 2017, 20:29
    В ответ на комментарий пользователя
    норм телочки и клипчик норм
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    название правда "динамо", что надеюсь не так
    0
    1
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    Горожанин30 декабря 2017, 20:48
    В ответ на комментарий пользователя
    Кто все эти люди
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    ты дрочер чтоли местный
    6
    1
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    Горожанин30 декабря 2017, 21:03
    Был осорҙа ул мәктәп менән осрашыу
    1
    0
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    Горожанин30 декабря 2017, 21:43
    Давно не смотрел такой дичи
    1
    2
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    Горожанин30 декабря 2017, 21:53
    В ответ на комментарий пользователя
    Кто все эти люди
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    то ты сейчас
    3
    2
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    Горожанин30 декабря 2017, 22:06
    В ответ на комментарий пользователя
    Давно не смотрел такой дичи
    Развернуть
    не смотри
    2
    2
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    Горожанин30 декабря 2017, 22:17
    Мне не нравится. Там нет предупреждения в титрах, что не пострадала ни одно дерево,, животное, автомобиль, место отправления религиозного культа. Не указана возрастная категория и подтверждение возраста перед просмотром.
    1
    2
    Согласны с автором?
    Горожанин30 декабря 2017, 22:22
    В ответ на комментарий пользователя
    Мне не нравится. Там нет предупреждения в титрах, что не пострадала ни одно дерево,, животное, автомобиль, место отправления религиозного культа. Не указана возрастная категория и подтверждение возраста перед просмотром.
    Развернуть
    а мне нравится, там есть красивые спортивные девчонки, а ты идор иди соси дальше
    2
    1
    Согласны с автором?
    Горожанин30 декабря 2017, 22:22
    В ответ на комментарий пользователя
    Мне не нравится. Там нет предупреждения в титрах, что не пострадала ни одно дерево,, животное, автомобиль, место отправления религиозного культа. Не указана возрастная категория и подтверждение возраста перед просмотром.
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    И конечно фраза "не повторять! опасно для жизни и здоровья!".
    1
    0
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    Горожанин30 декабря 2017, 22:25
    В ответ на комментарий пользователя
    И конечно фраза "не повторять! опасно для жизни и здоровья!".
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    не дрочи
    1
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    Горожанин30 декабря 2017, 22:28
    В ответ на комментарий пользователя
    а мне нравится, там есть красивые спортивные девчонки, а ты идор иди соси дальше
    Развернуть
    нравится не нравится не спи наше караульнице. спаси и сохрани этот клип, это твой крест.
    2
    0
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    Горожанин30 декабря 2017, 22:38
    В ответ на комментарий пользователя
    нравится не нравится не спи наше караульнице. спаси и сохрани этот клип, это твой крест.
    Развернуть
    не пей больше
    1
    1
    Согласны с автором?
    Горожанин30 декабря 2017, 23:07
    девчонки отличные, я вас люблю
    2
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    Горожанин30 декабря 2017, 23:58
    Молодцы! Спасибо, подняли настроение! Всех с новым годом!!!
    1
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    Горожанин31 декабря 2017, 00:06
    Что за хрень?
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    Горожанин31 декабря 2017, 00:07
    Дико например! Лучше бы показали как они в детском доме дарят подарки детям! А так очередной бред от тупых имиджмейкеров...
    1
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    Анна Поздеева31 декабря 2017, 06:27
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