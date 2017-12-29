Волейболистки «Динамо-Казань» сняли «дикую» пародию на трек Фараона

Казанские спортсменки оригинально поздравили болельщиков с наступающим Новым годом

Волейболистки «Динамо-Казань» снялись в пародийном видеоролике на клип Фараона «Дико, например». Таким оригинальным способом спортсменки поздравили своих болельщиков с наступающим Новым годом.

В описании ролика говорится, что волейболистки много раз слушали этот трек в раздевалке, и поэтому решили с помощью него поздравить фанатов с праздником.

Также в конце клипа отмечается, что ни одна елка и волейболистка при съемках не пострадали.