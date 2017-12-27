В Казань прилетели девять гамадрилов из Германии‍

В Казани привезли девять обезьян гамдрилов, об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по РТ.

В период с с 23 по 27 декабря в аэропорту Казани были досмотрены 30 авиарейсов, в итоге были оформлены сопроводительные документы на вывоз двух собак в Санкт-Петербург и Стамбул, одной кошки в Германию, а также документы на ввоз девяти гамадрилов из Германии.

При досмотре ручной клади был найден незаконно ввезенный курдючный жир весом в 3 кг из Узбекистана, в итоге его владельца оштрафовали, жир сожгли в печи.