У жителей Казани из-за завышенных счетов за оплату ЖКХ похитили свыше 50 млн рублей

Сейчас проверяется версия, что причастным к преступлению мог быть гендиректор "Управляющей компании ЖКХ Приволжского района"

В Казани у жителей Приволжского района из-за счет-фактур с завышенными суммами похитили свыше 50 млн рублей, об этом ProKazan.ru стало известно сегодня. Накануне в офисе ООО "Управляющая компания ЖКХ Приволжского района" правоохранительные органы провели обыски, была изъята документация компании, об этом сообщает "Бизнес Online".

Предварительно, в 2016 году неизвестные лица, действуя от имени управляющей компании Приволжского района, разослали в сотни домов района счет-фактуры с завышенными суммами на оплату тепла.

- В результате полученные в качестве оплаты деньги были похищены, то есть более 50 млн рублей. 25 декабря было возбуждено дело по статье "Мошенничество", - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас проверяется версия, что причастным к преступлению мог быть гендиректор "Управляющей компании ЖКХ Приволжского района".

Ведется следствие.

Кстати



"УК ЖКХ Приволжского района" образована в 2006 году. В управлении компании находится 245 многоквартирных домов, в которых проживают более 66 тыс. человек, указано на сайте компании. Офис компании расположен на улице Ипподромной, 17. По данным справочного сервиса "Контур.Фокус", директором общества является Рустем Юсупов, 51% фирмы принадлежит Рафису Нигамедзянову, 49% — Рустаму Гайфутдинову. На балансе УК — 604,1 млн рублей, выручка — 61 млн рублей при чистой прибыли 1,6 млн рублей.