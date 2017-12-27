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У жителей Казани из-за завышенных счетов за оплату ЖКХ похитили свыше 50 млн рублей

У жителей Казани из-за завышенных счетов за оплату ЖКХ похитили свыше 50 млн рублей
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Сейчас проверяется версия, что причастным к преступлению мог быть гендиректор "Управляющей компании ЖКХ Приволжского района"

В Казани у жителей Приволжского района из-за счет-фактур с завышенными суммами похитили свыше 50 млн рублей, об этом ProKazan.ru стало известно сегодня. Накануне в офисе ООО "Управляющая компания ЖКХ Приволжского района" правоохранительные органы провели обыски, была изъята документация компании, об этом сообщает "Бизнес Online". 

Предварительно, в 2016 году неизвестные лица, действуя от имени управляющей компании Приволжского района, разослали в сотни домов района счет-фактуры с завышенными суммами на оплату тепла.

-  В результате полученные в качестве оплаты деньги были похищены, то есть более 50 млн рублей. 25 декабря было возбуждено дело по статье "Мошенничество", - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас проверяется версия, что причастным к преступлению мог быть гендиректор "Управляющей компании ЖКХ Приволжского района".

Ведется следствие.

Кстати

"УК ЖКХ Приволжского района" образована в 2006 году. В управлении компании находится 245 многоквартирных домов, в которых проживают более 66 тыс. человек, указано на сайте компании. Офис компании расположен на улице Ипподромной, 17. По данным справочного сервиса "Контур.Фокус", директором общества является Рустем Юсупов, 51% фирмы принадлежит Рафису Нигамедзянову, 49% — Рустаму Гайфутдинову. На балансе УК — 604,1 млн рублей, выручка — 61 млн рублей при чистой прибыли 1,6 млн рублей.

ProKazan.ru, 28.12.2017, 14:29
Тэги: ЖКХ, Деньги
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Комментарии

Горожанин28 декабря 2017, 14:43
У нас могут
2
24
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Горожанин28 декабря 2017, 14:48
Расстрелять
2
30
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 14:49
Сволочи, на честных людях только и могут обогащаться
Лучший комментарий
0
49
Согласны с автором?
герцог28 декабря 2017, 14:49
И вновь хищенье на местах-контроль давно уже потерян
Но счёт есть счёт, строка строка-рельеф из букв всегда самоуверен
4
11
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 14:51
Единорос к гадалке не ходи
1
20
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 14:54
Выпехать мразь
1
13
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 14:56
Ну, голосуйте за Пу, Толи еще будет. Все 18 лет воруют и народ надеется, что настанет вдруг улучшение. Дальше тепло еще будет дорожать.А Оргсинтез бесплатно небо греть.
1
24
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 14:57
— Алло, полиция. Помогите, меня грабят!
— Мы выезжаем. Вы где?
— Я дома. Изучаю новую квитанцию на оплату ЖКХ!
0
27
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 14:59
Я житель Приволжского района. Каждый год, в январе месяце к нам поступали счета-фактуры с завышенными суммами. Приходилось ходить в ЕРЦ и оспаривать начисленные суммы. Работники ЕРЦ извинялись, говорили, что произошла ошибка и производили перерасчет. Я считаю, что это делалось осознанно, по принципу, что не все жильцы будут оспаривать начисления. Уточняю, это происходило на протяжении нескольких лет.
1
34
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
У нас могут
Развернуть
все зависит от человека я например никогда не украду. воспитание и так далее, никогда не узнаешь что у кого в голове
0
8
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Я житель Приволжского района. Каждый год, в январе месяце к нам поступали счета-фактуры с завышенными суммами. Приходилось ходить в ЕРЦ и оспаривать начисленные суммы. Работники ЕРЦ извинялись, говорили, что произошла ошибка и производили перерасчет. Я считаю, что это делалось осознанно, по принципу, что не все жильцы будут оспаривать начисления. Уточняю, это происходило на протяжении нескольких лет.
Развернуть
На что именно была накрутка?
1
4
Согласны с автором?
Приволжанин28 декабря 2017, 15:30
Мы и сейчас за все переплачиваем, холодов еще не было, за тепло огромные счета, за горячую воду переплачиваем, вода из горячего крана идет подолгу холодная, пока еще прогреется, платим исправно. В домах стоят счетчики, а когда мы жаловались, что тепло и батареи перегревают, а мы переплачиваем, нас успокоили -все равно платите не по счетчикам, они неисправны, не брыкайтесь. это то что припомнила.
0
14
Согласны с автором?
Приволжанин28 декабря 2017, 15:32
Ну и что что обнаружили, что обокрали, все равно они в шоколаде, а мы как оплеванные.
0
9
Согласны с автором?
ФАНИС28 декабря 2017, 15:32
РАСТРЕЛЯТЬ
0
10
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 15:38
Пускай делают перерасчет по счетам и возвращают жителям Приволжского района ворованные деньги. Прокуратура наверное проконтролирует.
0
12
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 15:38
я живу в приволжском районе.да действительно за тепло была большая сумма, но это было в феврале или в марте.ходила в расч.центр.потом сама просто не заплатила указанную ими сумму.и месяц спустя мне за тепло еще вернули даже.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 15:41
в этом году батареи очень горячие.топят сумасшедшо.на улице ноль, дома все окна открыты, дышать в квартире нечем.ну зачем так топить то, ведь улицу обогреваем, еще за это свои деньги плотим.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 15:42
Недавно по тв говорили что вся эта жкх система выступает лишь посредником поэтому все так дорого и выходит .Поэтому эти сволочи и воруют!
0
10
Согласны с автором?
Я28 декабря 2017, 15:44
В ответ на комментарий пользователя
Ну, голосуйте за Пу, Толи еще будет. Все 18 лет воруют и народ надеется, что настанет вдруг улучшение. Дальше тепло еще будет дорожать.А Оргсинтез бесплатно небо греть.
Развернуть
Можно подумать,,что вместо Путина такой честный,заботливый придет??? У вас есть кандидатура???
8
10
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Сволочи, на честных людях только и могут обогащаться
Развернуть
Исполком бы тогда кинули....
А возвращать будут? или в других районах не воруют
0
4
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 15:57
УК солнечный город надо проверить!! Там такие пени накручиваются
0
4
Согласны с автором?
Татьяна28 декабря 2017, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
все зависит от человека я например никогда не украду. воспитание и так далее, никогда не узнаешь что у кого в голове
Развернуть
Я тоже.
0
1
Согласны с автором?
З11628 декабря 2017, 16:26
Жители малоэтажек давно переплачивают за тепло '/, на 30, по сравнению с многокв. хотя температура батарей едва ли выше
1
3
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:27
Уволить .отобрать все имущество.......
0
7
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:32
Все жкх проверьте!!! Мне кажется все п.здят у народа!! Нереально платить такие суммы!
0
8
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:33
В ответ на комментарий пользователя
Сволочи, на честных людях только и могут обогащаться
Развернуть
скорее на глупых) если видите, что в 2 раза дороже, чем обычно...стоило поинтересоваться в УК хотя бы в чем дело
0
2
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
Можно подумать,,что вместо Путина такой честный,заботливый придет??? У вас есть кандидатура???
Развернуть
сомневаюсь, что придет кардинально другой президент. С другой стороны Путин хоть все держит в кулаке. Другие к нам не рыпаются, террористов нет, спокойно
3
2
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:38
Как всегда - паровоз гонят. Это предположения,зачем писать о них, как о случившемся факте. Пока не доказано судебно - вас же могут и засудить за клевету. Кто-то им сообщил,передал,видите ли.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Можно подумать,,что вместо Путина такой честный,заботливый придет??? У вас есть кандидатура???
Развернуть
Беркову хуже не будет
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
сомневаюсь, что придет кардинально другой президент. С другой стороны Путин хоть все держит в кулаке. Другие к нам не рыпаются, террористов нет, спокойно
Развернуть
Да в России при любом президенте так будет. При этом - воровство зацвело густо.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Уволить .отобрать все имущество.......
Развернуть
Для начала надо доказать,а это не всегда удается.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Можно подумать,,что вместо Путина такой честный,заботливый придет??? У вас есть кандидатура???
Развернуть
Должен быть парламент, а не один человек все решать. Президент нужен декоративный как в Германии. Парламент выбираемый конечно, а не на основе клоунов из госдумы.
0
6
Согласны с автором?
Переплет28 декабря 2017, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Можно подумать,,что вместо Путина такой честный,заботливый придет??? У вас есть кандидатура???
Развернуть
Есть. Присмотритесь к Павлу Грудинину.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Пускай делают перерасчет по счетам и возвращают жителям Приволжского района ворованные деньги. Прокуратура наверное проконтролирует.
Развернуть
Наверное :-P
1
1
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
Есть. Присмотритесь к Павлу Грудинину.
Развернуть
Некоторые тут из ''народа '' сомневаются походу. Уже боятся, что с приходом другого.президента, у них последние вонючие труселя.отберут.типа есть, что терять.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Беркову хуже не будет
Развернуть
А триппер?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
сомневаюсь, что придет кардинально другой президент. С другой стороны Путин хоть все держит в кулаке. Другие к нам не рыпаются, террористов нет, спокойно
Развернуть
Ага, а Питере взрыв вчера? Ну вы блин даёте. Там ячейки ФСБ ловит и в Москве..Ла они походу уже давно здесь.зашкерились. И может.затевают, что страшное.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
Я житель Приволжского района. Каждый год, в январе месяце к нам поступали счета-фактуры с завышенными суммами. Приходилось ходить в ЕРЦ и оспаривать начисленные суммы. Работники ЕРЦ извинялись, говорили, что произошла ошибка и производили перерасчет. Я считаю, что это делалось осознанно, по принципу, что не все жильцы будут оспаривать начисления. Уточняю, это происходило на протяжении нескольких лет.
Развернуть
Так же было и у нас в Вахитовском районе. И ошибаются почему-то всегда в бОльшую сторону. Вот ведь совпадение:-)
0
3
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 17:56
Давно пора проверить эту лавку, а так же ЖЭУ принадлежащее Каусарии
0
2
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Я житель Приволжского района. Каждый год, в январе месяце к нам поступали счета-фактуры с завышенными суммами. Приходилось ходить в ЕРЦ и оспаривать начисленные суммы. Работники ЕРЦ извинялись, говорили, что произошла ошибка и производили перерасчет. Я считаю, что это делалось осознанно, по принципу, что не все жильцы будут оспаривать начисления. Уточняю, это происходило на протяжении нескольких лет.
Развернуть
Это мафия=власть не может управлять
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
На что именно была накрутка?
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Кто эти счетчики проверяет=они работают в своих мафиозных интересах
0
0
Согласны с автором?

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