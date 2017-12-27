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Собчак в Казани: нужно больше свободы для Татарстана

Собчак в Казани: нужно больше свободы для Татарстана
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Кандидат в президенты России проводит встречу с волонтерами

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прилетела в Казань, где высказала ряд оценок ситуации в Татарстане, сообщает корреспондент ProKazan.ru.

- Нужно больше федерализма, больше свободы для разных регионов, больше свободы для Татарстана. Для того, чтобы из Москвы вам не нужно было говорить, нужно вам изучать татарский или не нужно. Это решение должно приниматься на местном уровне, - заявила Собчак.

По ее словам, Татарстан должен оставлять себе больше денег, не отправляя их в федеральный бюджет, должен самостоятельно принимать многие решения. 

- Давайте сделаем максимум, чтобы показать что Татарстан недоволен ситуацией сегодня в нашей стране, - отметила Собчак.

В 16.00 в конференц-зале отеля "Мираж" пройдет открытая встреча, на которой Собчак затронет темы современной российской политики, проблемы Татарстана.

N. Vildanov, 28.12.2017, 13:59
Тэги: Политика
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Комментарии

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Горожанин28 декабря 2017, 14:42
Ну разве она не права ???? платим 80 - 70 % от дохода Татарстана, что за беспредел ? вы конечно все минуса ставить умеете, а думать то нет- потому что мозги у вас, не в том месте находятся
19
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Горожанин28 декабря 2017, 14:46
В России всегда ,,добровольное - одна из форм запрета,, . Собчак правильно поняла.
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djkr28 декабря 2017, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Ну разве она не права ???? платим 80 - 70 % от дохода Татарстана, что за беспредел ? вы конечно все минуса ставить умеете, а думать то нет- потому что мозги у вас, не в том месте находятся
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Только простому народу от этого как то прохладно,сколько бы не осталось денек в РТ нам "Лучано" не построить,все деньги все равно уйдут не в наши карманы.
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Горожанин28 декабря 2017, 15:00
Все правильно Собчак! Хватит кормить зажравшуюся москву!
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Горожанин28 декабря 2017, 15:02
В ответ на комментарий пользователя
Свобода нужна не РТ, а человеку.Свобода определяется денежным состоянием.Но дав деньги человеку его не сделаешь свободным,эти деньги он должен сохранить и приумножить-только тогда он будет свободным,а для этого надо его воспитать и образовать-иначе он потеряет деньги и свободу. Он и сам должен саморазвиваться.
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Напишите пожлста цель саморазвития - чтоб еще больше денег заработать?
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Горожанин28 декабря 2017, 15:02
Напоминает своего папашу. Тот был ПОЗЕР И ФРАЗЕР.
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да ну28 декабря 2017, 15:16
НУЖНО БОЛЬШЕ СОБЧАК!!!
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Горожанин28 декабря 2017, 15:18
# ХВАТИТ КОРМИТЬ МОСКВУ
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Горожанин28 декабря 2017, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
Напоминает своего папашу. Тот был ПОЗЕР И ФРАЗЕР.
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Да еще обидчевый, на маленькие деньги.
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Горожанин28 декабря 2017, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно Собчак! Хватит кормить зажравшуюся москву!
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Всё отдать местным нуворишам! :-D:-D и чтоб татарстаном из за бугра руководили, из ОАЭ, лежа на пляже.
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Горожанин28 декабря 2017, 15:21
В субботу, 2 февраля, в своем микоблоге Twitter @LydmilaNarusova написала:
«Одно могу сказать прямо сейчас, @xenia_sobchak на 100% моя дочь и на 100% не дочь А.Собчака!
А.Собчак, когда мы поженились был уже бесплоден и его бывшая жена это знала. То, что я решила завести ребёнка от другого человека, это был правильный поступок! Иначе мы бы не прожили 20 лет, а расстались через год! Да я его обманула, но этот обман никак на него не повлиял!
У него было много соблазнов, зачем ему молодая жена, когда нет детей, зачем было уходить от старой, когда можно было иметь любовницу!?» - объясняет мотивы совего поступка Нарусова.
Вдова Анатоллия Собчака так же расссказала: «И самое главное, настоящий отец @xenia_sobchak возможно ещё жив, я наводила о нём справки в 2002 году, сейчас его судьба неизвестна» - рассказала Людмила Нарусова. К этому она добавила: «Первая семья Собчака не должна обижаться на меня, но больше они обижаются конечно на @xenia_sobchak потому что она спекулирует их фамилией».
Напомним, что до брака с Людмилой Нарусовой Анатолий Собчак был женат на Нонне Степановне Собчак, с которой прожил 21 год. Нонна Степановна сейчас жива и здорова, ей 72 года.
От первого брака у Собчака осталась дочь Мария Анатольевна, 1965 года рождения, которая сейчас работает адвокатом в петербургской коллегии. У Марии есть сын – внук Анатолия Собчака.via
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Горожанин28 декабря 2017, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Надо Путину загасить всех этих оппозиционеров чтобы вообще не высовывались! Лучше Путина все равно никого нет.
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ты о себе лучше беспокойся, ватник
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Горожанин28 декабря 2017, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Всё отдать местным нуворишам! :-D:-D и чтоб татарстаном из за бугра руководили, из ОАЭ, лежа на пляже.
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Тебе приятнее когда тобой руководят из Лондона?:-)
5
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Горожанин28 декабря 2017, 15:51
Собчак яркая, умная, креативная. А другие кандидаты бояться с ней выйти на дебаты, т.к. она в них победит любого. Говорит по делу и правду, вот и взбеленились тут разные тролли. Молодёжь отдайте свои голоса за Собчак, пришло время сказать своё веское слово. Хочешь иметь работу, хочешь иметь будущее голосуй за Собчак!
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Прохожий28 декабря 2017, 16:04
Комментарии демонстрируют, как корежит зомби-продукт центральных каналов от речей Ксении. Обратимо ли зомбирование, вот в чем вопрос.
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Прохожий28 декабря 2017, 16:06
На Ксению Собчак нет никакого компромата.. Серьезный компромат выглядит так: вор, убийца, педофил, узурпатор, ну и так далее. Настоящий компромат всегда связан со статьями УК. Нет статей, значит нет и компромата.
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Прохожий28 декабря 2017, 16:08
Как шустро тут набежали теле-зомби защищать нынешную власть от Ксении Собчак! Офигеть !
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Татарчонок28 декабря 2017, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Как шустро тут набежали теле-зомби защищать нынешную власть от Ксении Собчак! Офигеть !
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Себя генетическим отребьем не считают
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Прохожий28 декабря 2017, 16:14
Русские, которые добились отмены обязательного татарского, дружно обсирают Ксению Собчак, которая призывает дать Татарстану большой свободы от Москвы!
Офигеть!
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Прохожий28 декабря 2017, 16:20
Татары за Собчак, которая призывает дать большую свободу Татарстану от Москвы!
Русские против Собчак и за диктат Москвы над Татарстаном!
Офигеть!
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Горожанин28 декабря 2017, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Копытами затопчет.
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Тебя эта власть [***]
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Горожанин28 декабря 2017, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Спасибо, поржал
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Ржи дальше, потом начнешь иа-иа-иа и превратишься в ишака, хотя давно уже осёл.
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Горожанин28 декабря 2017, 16:38
Все так говорят до выборов! А потом когда садятся за руль, то давай выжимать все с регионов!!! Не п.зди с.чка
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Мимо шел28 декабря 2017, 16:45
Ксения будет отличным президентом! Главное она разгонит всю эту мразь, которая окопалась в думе и на телевидении. Я просто не вижу, кто другой это сможет сделать!
Эти мрази еще и предатели! У них деньги и дети в странах НАТО и они планомерно обкрадывают Россию!
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Горожанин28 декабря 2017, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Тебе приятнее когда тобой руководят из Лондона?:-)
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Сарказм, слышал об.этом?
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Горожанка28 декабря 2017, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
Ну разве она не права ???? платим 80 - 70 % от дохода Татарстана, что за беспредел ? вы конечно все минуса ставить умеете, а думать то нет- потому что мозги у вас, не в том месте находятся
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А сколько получаем из бюджета считали? Метро за чей счет строится? - если бы не Москва его бы до сих пор не было... Тоже самое можно сказать про все строительные объекты построенные к Универсиаде и т.д. Без дотаций из Москвы в Татарстане все бы нищие ходили - как это было в 90-е годы и как это происходит в Российской глубинке, куда просто не хватает денег, т.к. они вкладываются в Татарстан, в Чечню, в Крым - во все проблемные нац.регионы...
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Что за х28 декабря 2017, 17:54
Лошадь тупая.
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Гражданин28 декабря 2017, 18:30
ПУТИН, ГУДБАЙ! ПУТИН, ПРОЩАЙ!!! ТЫ ЗДЕСЬ ЧУЖОЙ! ПОРА НА ПЕНСИЮ! (развиваем идею в соцсетях)
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