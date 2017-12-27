Собчак в Казани: нужно больше свободы для Татарстана

Кандидат в президенты России проводит встречу с волонтерами

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прилетела в Казань, где высказала ряд оценок ситуации в Татарстане, сообщает корреспондент ProKazan.ru.

- Нужно больше федерализма, больше свободы для разных регионов, больше свободы для Татарстана. Для того, чтобы из Москвы вам не нужно было говорить, нужно вам изучать татарский или не нужно. Это решение должно приниматься на местном уровне, - заявила Собчак.

По ее словам, Татарстан должен оставлять себе больше денег, не отправляя их в федеральный бюджет, должен самостоятельно принимать многие решения.

- Давайте сделаем максимум, чтобы показать что Татарстан недоволен ситуацией сегодня в нашей стране, - отметила Собчак.

В 16.00 в конференц-зале отеля "Мираж" пройдет открытая встреча, на которой Собчак затронет темы современной российской политики, проблемы Татарстана.