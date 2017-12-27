Глава Минздрава РТ нашел связь между первой неудачей в постели и болезнью сердца

По словам Аделя Вафина, мужским здоровьем в Татарстане надо "заняться, и заняться очень серьезно"

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин сегодня на итоговой пресс-конференции рассказал о связи между первой неудачей в постели и ишемической болезнью сердца у 40 процентов мужчин в Татарстане.

- У 40 процентов мужчин после первой неудачи в постели до диагноза ишемическая болезнь сердца, как правило, проходит пять-шесть лет. Это доказанный факт. Мужчинами надо заниматься, чтобы уберечь от инсульта, инфаркта, чтобы мужское здоровье было на должном уровне. Мужчины же бегут от осмотра как от огня, говоря, что все в порядке! Так пройдите, убедитесь, что все в норме, - заявил министр.

По его словам, 2018 год объявлен Годом мужского здоровья.

Так, в Татарстане женщины в среднем живут на 11 лет дольше, чем мужчины. Как правило, проблемы со здоровьем вызваны поражением сосудов, курением, алкоголем, нерациональным питанием.

Министр отметил, что мужчины о своих неудачах предпочитают молчать даже на приеме у доктора. Да и к врачам они обращаются гораздо реже, чем женщины.

При этом в целом в 2017 году в Татарстане удалось сократить смертность на 0,9 процента.

- на 1 процент снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;



- на 2,2 процента - от заболеваний органов;



- на 2,7 процента - от новообразований;



- на 10,4 процента - от болезней органов дыхания;



- на 4,8 процента - от болезней эндокринной системы;



- на 18 процентов - от самоубийств.

Инфаркты и инсульты остаются главной причиной смерти в Татарстане, за ними следуют онкологические заболевания. Ежегодно в республике рак выявляют у 15 000 пациентов, при этом в 58 процентах случаев - на ранних стадиях - первой и второй.