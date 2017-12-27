Наверх
Глава Минздрава РТ нашел связь между первой неудачей в постели и болезнью сердца
19:58, 27.12.201725
"Ак Барс" на выезде разгромил "Барыс"
19:29, 27.12.20173
СМИ: в Совете Федерации предложили понизить градус водки
19:19, 27.12.201730
В казанском поселке экскаватор начал снос кирпичного самостроя
17:59, 27.12.201722
Блог читателей ProKazan.ru: Что лучше - купить готовую шубу или сшить ее на заказ
Экс-глава судебных приставов Татарстана перешел на работу на Алтай
17:45, 27.12.201715
Реклама
В пик новогодних празднований «Ростелеком» снимает все ограничения в пакетах минут
16:58, 27.12.20174
Путин о лидерах по инвестициям: Татарстан, Чувашия и еще несколько регионов
16:45, 27.12.201732
Как добыть криптовалюту и заработать на биткойне в Казани
Завтра в Казани ожидается до +2 градусов
16:32, 27.12.20172
Рынок такси Татарстана покинули сразу 7 компаний
16:24, 27.12.201725
В Татарстане чиновник скрылся, чтобы не получить антиприз за плохие дороги
16:00, 27.12.20179
Можно ли казанцам покупать автомобиль у "серого" дилера
В Нижнекамске появилась "елка" высотой в 65 этажей
15:41, 27.12.20173
В Казани наказали фирму, глава который из-за проблем не отдал приставу электрокамин
15:25, 27.12.20179
Каждый 700-й ребенок рождается с отклонением: ProKazan разбирается, как их выявить заранее
14:30, 27.12.2017
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Роспотребнадзор РТ оштрафовал «Булгарпиво» за плесень в пиве
14:27, 27.12.201720
Стали известны места для запуска пиротехники в новогодние праздники в Казани
13:55, 27.12.201710
К ЧМ-2018 в Россию завезут партию элитного шампанского в обход пошлин
13:50, 27.12.20173
В Татарстане скончался экс-прокурор Набережных Челнов
13:19, 27.12.20171
Военный следователь, протащивший на авто инспектора ДПС в центре Казани, отделался штрафом
13:00, 27.12.201756
Активист из Татарстана, ставший первым осужденным в России за сепаратизм, вышел на свободу
12:54, 27.12.201723
В Казани сдали один долгострой в ЖК "Молодежный", который строится с 2011 года
12:21, 27.12.201711
Рождественский караван Coca-Cola посетил Казань и поздравил с Новым годом более 100 детей
12:03, 27.12.201712
В аэропорту Казани появились десятки фото с сюжетами "короля ужасов" Стивена Кинга
11:55, 27.12.20178
В Татарстане новые "путинские" выплаты смогут получить 4 700 семей‍
11:38, 27.12.201726
В тарифном плане «Игровой» от «Ростелекома» крутые возможности от онлайн-шутере Warface
11:05, 27.12.20173
Яндекс: на казанского водителя приходится около трех оплаченных штрафов ГИБДД
11:02, 27.12.201716
В Казани на остановке появилось граффити с хоккеистами «Ак Барса»
10:29, 27.12.201712
Новое место: казанский батутный центр с веревочным городком и скалодромом
10:16, 27.12.201710
За семь лет в Татарстане построили 2 тыс км дорог
10:06, 27.12.201719
«Ак Барс» отдал «Амуру» нападающего Дениса Голубева
09:46, 27.12.20173
Глава «Ростеха»: «Все проблемы с мусором в Казани решит один мусоросжигательный завод»
09:09, 27.12.201753
Резиночки, уборка и дисциплина. Как казанский отец-одиночка справляется с тремя дочками
09:05, 27.12.201735
На казанских остановках появились стенды с историей города и опечатками
08:54, 27.12.201711
Кабмин РТ включил агрономов и горничных в список востребованных профессий до 2019 года
08:37, 27.12.201721
В Татарстане мужчина избил полицейского бутылкой в ночном клубе
08:07, 27.12.201733
Сегодня в Казани потеплеет до 2 градусов
06:19, 27.12.20171
В Казани в микрорайоне Жилплощадка полностью отключилось электричество
20:13, 26.12.201715
Новый парк, зона для фанатов и благоустроенные леса: Фишман о планах на 2018 год
19:36, 26.12.201747
В Казани экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
18:10, 26.12.20177
Ильсур Метшин о мусоросжительном заводе, зоопарке, татарском и застройке берегов Казанки
18:00, 26.12.201749
В Челнах родители хотят отказаться от обязательного татарского в детских садах
17:48, 26.12.201786
В Казани под Новый год ожидается аномально теплая погода
17:39, 26.12.201711
В Казани рассмотрят дело на военного следователя, сбившего сотрудника ГИБДД
17:31, 26.12.201723
Минниханов пообещал помочь купить авто обратившейся с просьбой женщине
17:13, 26.12.201725
Жители деревни под «Казаном» хотят разместить на крышах протестные баннеры во время ЧМ
17:06, 26.12.201740
В центре Казани при ремонте здания осколок стены проломил голову рабочему-новичку
16:43, 26.12.20177
В Казани директор стройфирмы потерял в туалете дизайнерский кошелек с 65 тыс рублей
16:19, 26.12.201746
В Татарстане задержали первого подозреваемого по делу о взрыве на гипсовом руднике
15:54, 26.12.20179
«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» из Татарстана на чемпионат России
15:42, 26.12.2017
В Татарстане могут поставить памятник фильму «Елки»‍
15:17, 26.12.201720
Центризбирком допустил Собчак до выборов президента России
15:07, 26.12.201734
В Татарстане на 68 парков и скверов потратили 3,3 миллиарда рублей‍
14:15, 26.12.201735
Соцсети взбудоражены: в небе над Челнами мимо облака с лицом Путина пролетел яркий объект
13:51, 26.12.201731
Суд подтвердил: чиновника мэрии Казани оштрафуют за Сабантуй в Париже
13:30, 26.12.201727
В Татарстане волонтер, провалившись в колодец, нашла пропавшего мальчика
12:59, 26.12.201727
В Татарстане поступили в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей
12:31, 26.12.201712
В Казани скончалась девушка, которую изнасиловали и положили на трамвайные пути
12:29, 26.12.201748
Собчак в Казани посетит школу, которая боролась за право оставить татарский обязательным
12:10, 26.12.201765
Минниханов с Метшиным прокатились на новом катке в парке «Черное озеро»
11:51, 26.12.201748
Кандидат в президенты РФ из Казани представила свою предвыборную программу
11:39, 26.12.201736
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Глава Минздрава РТ нашел связь между первой неудачей в постели и болезнью сердца

Глава Минздрава РТ нашел связь между первой неудачей в постели и болезнью сердца
16+
Фото: Минздрав РТ
По словам Аделя Вафина, мужским здоровьем в Татарстане надо "заняться, и заняться очень серьезно"

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин сегодня на итоговой пресс-конференции рассказал о связи между первой неудачей в постели и ишемической болезнью сердца у 40 процентов мужчин в Татарстане.

- У 40 процентов мужчин после первой неудачи в постели до диагноза ишемическая болезнь сердца, как правило, проходит пять-шесть лет. Это доказанный факт. Мужчинами надо заниматься, чтобы уберечь от инсульта, инфаркта, чтобы мужское здоровье было на должном уровне. Мужчины же бегут от осмотра как от огня, говоря, что все в порядке! Так пройдите, убедитесь, что все в норме, - заявил министр.

По его словам, 2018 год объявлен Годом мужского здоровья.

Так, в Татарстане женщины в среднем живут на 11 лет дольше, чем мужчины. Как правило, проблемы со здоровьем вызваны поражением сосудов, курением, алкоголем, нерациональным питанием.

Министр отметил, что мужчины о своих неудачах предпочитают молчать даже на приеме у доктора. Да и к врачам они обращаются гораздо реже, чем женщины.

При этом в целом в 2017 году в Татарстане удалось сократить смертность на 0,9 процента.

- на 1 процент снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;

- на 2,2 процента - от заболеваний органов;

- на 2,7 процента - от новообразований;

- на 10,4 процента - от болезней органов дыхания;

- на 4,8 процента - от болезней эндокринной системы;

- на 18 процентов - от самоубийств.

Инфаркты и инсульты остаются главной причиной смерти в Татарстане, за ними следуют онкологические заболевания. Ежегодно в республике рак выявляют у 15 000 пациентов, при этом в 58 процентах случаев - на ранних стадиях - первой и второй.

Денис Зарипов, 27.12.2017, 19:58
Тэги: Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанинн27 декабря 2017, 20:07
Нет комментариев
2
0
Согласны с автором?
Димон27 декабря 2017, 20:20
Причем здесь первая неудача, которая связана в 90% с неуверенностью, с психкойи т.д. с ишемическою болезню сердца? У подростков ишемическая болезнь сейчас? Маразм крепчал.
8
12
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 20:22
"Вставай проклятьем заклеймённый...".
2
5
Согласны с автором?
герцог27 декабря 2017, 20:37
Болезни сердца связаны с взаимоотношениями в коллективе.Разные оскорбления, отношения,разговоры, негативная информативность-вот основа болезней.Никотин, алкаголь в низких, средних дозах и даже высоких только укрепляет организм и пролевает жизнь.Нельзя заставлять или принуждать мужчину к сексу старше 22 лет.Организм если не хочет иметь секс-значит он включил механизм проления жизни из-за условий существования.Ничего страшного нет если произошла неудача.Но в чём же неудача.Можно ли обвинить человека в неудаче с женщиной если он пять лет провёл в концлагере.Организм сам решает.Если у человека произошла неудача, то это не значит что у него плохой организм.И в чем министр видит неудачу-в коротком половом акте по времени.Так это наоборот удача-женские органы неготовы к длительному акту и действует микросхема быстрого решения проблемы.ради потомства.Неудача мужчины-ложное понятие.У мужчин диких племён неудач небывает.Я имею ввиду племена аборигенов.Там у всех всё нормально.Просто индустриальное общество действует на организм и зачем нам оперировать этими ложными терминами.Люди без работы сидят, по двадцать лет женщин не видят и они здоровее здорового.Холостые живут дольше только если они не расстраиваются что они холостые.Секс любой он только сокращает жизнь.Многие животные после секса умирают.
7
4
Согласны с автором?
герцог27 декабря 2017, 20:45
То что говорит министр-это недоказано. Это просто общежитейские рассуждения студентов общежития которые приехали из разных мест и каждый говорит то что ему выгодно. Это он просто высказал своё мнение придав ему научность пользуясь рангом министра.
4
10
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь первая неудача, которая связана в 90% с неуверенностью, с психкойи т.д. с ишемическою болезню сердца? У подростков ишемическая болезнь сейчас? Маразм крепчал.
Развернуть
Болезни помолодели, а вы и не знали?
0
2
Согласны с автором?
герцог27 декабря 2017, 20:56
У нас учёные не знают почему клетка делится-хотя видят под микроскопом механизм деления.Поэтому знания изложенные министром -это не наука.Не стоит доверять.
0
6
Согласны с автором?
герцог27 декабря 2017, 20:58
В ответ на комментарий пользователя
Болезни сердца связаны с взаимоотношениями в коллективе.Разные оскорбления, отношения,разговоры, негативная информативность-вот основа болезней.Никотин, алкаголь в низких, средних дозах и даже высоких только укрепляет организм и пролевает жизнь.Нельзя заставлять или принуждать мужчину к сексу старше 22 лет.Организм если не хочет иметь секс-значит он включил механизм проления жизни из-за условий существования.Ничего страшного нет если произошла неудача.Но в чём же неудача.Можно ли обвинить человека в неудаче с женщиной если он пять лет провёл в концлагере.Организм сам решает.Если у человека произошла неудача, то это не значит что у него плохой организм.И в чем министр видит неудачу-в коротком половом акте по времени.Так это наоборот удача-женские органы неготовы к длительному акту и действует микросхема быстрого решения проблемы.ради потомства.Неудача мужчины-ложное понятие.У мужчин диких племён неудач небывает.Я имею ввиду племена аборигенов.Там у всех всё нормально.Просто индустриальное общество действует на организм и зачем нам оперировать этими ложными терминами.Люди без работы сидят, по двадцать лет женщин не видят и они здоровее здорового.Холостые живут дольше только если они не расстраиваются что они холостые.Секс любой он только сокращает жизнь.Многие животные после секса умирают.
Развернуть
Оскорбления на работе как раз сексуального плана типа почему ты сегодня такой, безработица, страх потери работы-вот причины ишемии.
0
7
Согласны с автором?
горожанин27 декабря 2017, 21:12
Мне один рабочий строитель панельных домов рассказал что видел такой случай.Пришёл парень на работу,всё нормально работает и тут к нему подходит бригадир и говорит"А почему у тебя сегодня вид бледный" Тот ничего не ответил стал шататься, взял кирпич и уже занес над головой бригадира,но тут бывший десантник подоспел вырвал кирпич.Тот рабочий присел и за сердце-увезли на скорой.диагноз ишемия.Месяц лежал в больнице,потом год работал и ушёв бизнес.В стране тогда кавардак пошёл.
0
4
Согласны с автором?
Арифметика простая27 декабря 2017, 21:13
Живут мужики сегодняшним днем: подло бросают своих детей, насилуют женщин, пьют, курят, шляются - конечно набирается карма, и приходит ответка. Правда, сегодняшние старушки - это, в основном, честные и порядочные советские женщины. А вот молодых капитализм развратил и разворотил. Что мужчины? Кому они нужны после 60? Внуков не нянчат, со всей родней и женами пересрались, шл*хи, за которыми они бегали, перемерли или надели платки и побежали кто в церковь , кто в мечеть. Никому не нужны эти старые гуляки и матершинники. Надо думать о молодых девушках: вернуть мораль в общество, стимулировать крепкие семьи. В крепкой семье и мужик пригодится. Говорят, что жена делится жизнью с мужем: если мужчине-одиночке жить суждено до 58, а женщине-одиночке до 85, то , живя в браке они 58+85:2=71,5 на пару проживут по 71,5 лет.
3
9
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
Мне один рабочий строитель панельных домов рассказал что видел такой случай.Пришёл парень на работу,всё нормально работает и тут к нему подходит бригадир и говорит"А почему у тебя сегодня вид бледный" Тот ничего не ответил стал шататься, взял кирпич и уже занес над головой бригадира,но тут бывший десантник подоспел вырвал кирпич.Тот рабочий присел и за сердце-увезли на скорой.диагноз ишемия.Месяц лежал в больнице,потом год работал и ушёв бизнес.В стране тогда кавардак пошёл.
Развернуть
Икрам а почему не подписался ? мы что догадыватся должны ?
1
6
Согласны с автором?
горожанин27 декабря 2017, 21:33
Короче я так понял это ложные понятия:типа не получается с женщиной,неудача первой ночи.Вон в концлагерях немецким врачам необходимо было организовать для научных опытов брак между узником и узницей.Давали задание и комнату.Ставили условие.Если не будет оплодотворена расстреляем обоих.Всё было нормально.Они об удаче не думали-это было далёкое и ненужное им понятие.
0
0
Согласны с автором?
***27 декабря 2017, 21:51
В ответ на комментарий пользователя
"Вставай проклятьем заклеймённый...".
Развернуть
Вы про народ.или про. ..й? Или про... ёвый народ.?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 22:03
Аэробика,по большей части настольный теннис!лучшие помощники и конечно лыжи и сауна!и хобби и конечно музыка Баха,Шуберта,Хачатуряна,походы и ходьба по пересечённой местно ад то,волейбол,умеренная еда,правильное дыхание,правильно расположить временем,седативные чаи,будем здоровы,Адель Вадим!мухаметзянов икрам.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 22:19
В ответ на комментарий пользователя
То что говорит министр-это недоказано. Это просто общежитейские рассуждения студентов общежития которые приехали из разных мест и каждый говорит то что ему выгодно. Это он просто высказал своё мнение придав ему научность пользуясь рангом министра.
Развернуть
Когда колбаса встаёт, сердце бьётся и там и там, в двух местах. Он наверно.прав :-P
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 22:21
В ответ на комментарий пользователя
Аэробика,по большей части настольный теннис!лучшие помощники и конечно лыжи и сауна!и хобби и конечно музыка Баха,Шуберта,Хачатуряна,походы и ходьба по пересечённой местно ад то,волейбол,умеренная еда,правильное дыхание,правильно расположить временем,седативные чаи,будем здоровы,Адель Вадим!мухаметзянов икрам.
Развернуть
..и правильно выбранное.,место свидание с женщиной.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 22:29
Алкоголь дает импотенцию. Сам знаю.
0
2
Согласны с автором?
горожанин27 декабря 2017, 22:35
В ответ на комментарий пользователя
Алкоголь дает импотенцию. Сам знаю.
Развернуть
Когда человек выпьет стакан водки и поест копчёной колбасы ,то тут проблематично говорить об импотенции
1
1
Согласны с автором?
горожанин27 декабря 2017, 22:37
Какие интересные публикации.Но сам не могу толкового что-то писать-нет данных.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 00:12
В ответ на комментарий пользователя
Оскорбления на работе как раз сексуального плана типа почему ты сегодня такой, безработица, страх потери работы-вот причины ишемии.
Развернуть
У ишемии тоже есть свой путь развития. Первый звонок как раз тогда, когда вдруг становится вялым инструмент.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 00:36
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь первая неудача, которая связана в 90% с неуверенностью, с психкойи т.д. с ишемическою болезню сердца? У подростков ишемическая болезнь сейчас? Маразм крепчал.
Развернуть
речь не про подросnков, а про зрелых мужчин, поэтому периодически и мрут от виагр
0
0
Согласны с автором?
Милослава Дзернович28 декабря 2017, 01:13
Заработок от 20000 рублей в день!!!

Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
- Без рутинной работы.
- Без обмана и чтобы деньги были достойные.
Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
Подробности на -> http://sngrek.pw
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 01:32
Кайнча угранмадыгыз костюмыгыз да булгас богатые сабы.аскар.ов жаудат.учестьковвый межжу проччем
0
0
Согласны с автором?
Юрий28 декабря 2017, 03:45
В ответ на комментарий пользователя
Аэробика,по большей части настольный теннис!лучшие помощники и конечно лыжи и сауна!и хобби и конечно музыка Баха,Шуберта,Хачатуряна,походы и ходьба по пересечённой местно ад то,волейбол,умеренная еда,правильное дыхание,правильно расположить временем,седативные чаи,будем здоровы,Адель Вадим!мухаметзянов икрам.
Развернуть
Да да, особенно музыка Хачатуряна, "Танец с саблями", чтоб всегда стоял!
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

«Рубин» переходит в частную собственность: это правильно?

До окончания голосования осталось:
Да, государственные деньги не должны уходить на содержание спортсменовНет, футбольный клуб - это национальное достояниеМне все равно
Голосов: 39
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 5
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru