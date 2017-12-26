В Татарстане чиновник скрылся, чтобы не получить антиприз за плохие дороги

Накануне главе Малошильнинского поселения Тукаевского района РТ Геннадию Харитонову заочно вручили приз антиконкурса «Золотая галоша». Соответствующая информация появилась в соцсети в группе активистов Тукаевского района.

- Жителей деревни Белоус Тукаевского района безуспешно пыталась попасть на прием к главе Малошильнинского поселения Геннадию Харитонову. Несмотря на приемные часы и наличие у конторы служебного авто главы, в кабинете его не оказалось. Сказали, что он срочно уехал в администрацию, - говорится в сообщении.

Поэтому главе района активисты заочно вручили приз.

Отметим, что антиконкурс «Золотая галоша» был объявлен в декабре. Так, жителям предлагалось выбрать самые плохие дороги района.