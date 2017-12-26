В аэропорту Казани появились десятки фото с сюжетами «короля ужасов» Стивена Кинга

В казанском аэропорту к 70-летию "короля ужасов" Стивена Кинга открылась фотовыставка из постеров с сюжетами фильмов, снятых на основе его книг. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

На постерах рассказывается о неизвестных эпизодах со съемок фильмов, выставка находится в в терминале №1.

- Кинга читают во всем мире, поэтому данная выставка может быть интересна как российским, так и зарубежным посетителям аэропорта. Ознакомиться с экспозицией можно в терминале 1 в свободном доступе до 25 января 2018 года, - сообщили в аэропорту.

Кстати



Стивен Кинг — автор хорроров. Среди его книг — "Сияние", "Оно", "Кэрри", "Зеленая миля", "Кладбище домашних животных". Многие из них были экранизированы.