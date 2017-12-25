В Казани директор стройфирмы потерял в туалете дизайнерский кошелек с 65 тыс рублей

В Казани в торговом центре "Леруа Мерлен" 49-летний директор одной из строительных фирм города потерял кошелек Louis Vuitton, в котором было 65 тысяч рублей. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Мужчина утром 25 декабря приехал за покупками, в какой-то момент он пошел в туалет, где случайно забыл свой черно-коричневый кошелек стоимость в 30 тысяч рублей, в котором было 65 тысяч рублей, несколько кредитных карт и карточка проживающего в Чехии, - рассказали ProKazan.ru.

Когда мужчина увидел, что кошелька у него с собой нет, он вернулся в туалет, но не смог его найти.

По предварительным данным, его мог забрать один из посетителей ТЦ, который после ушел из него. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".