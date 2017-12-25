В Татарстане на 68 парков и скверов потратили 3,3 миллиарда рублей‍

В Татарстане в этом году были обустроены 68 парков и скверов в 45 районах, на это потратили 3,3 млрд рублей, рассказала сегодня помощник президента РТ Наталия Фишман. 1,8 млрд рублей было выделено из бюджета республики, 1,1 млрд поступило из федерального бюджета и 411 млн рублей вложили в программу инвесторы.

По ее словам, некоторые российские регионы не полностью освоили средства, выделенные на программы развития общественных пространств. И по правилам финансирования эти деньги могут быть распределены по тем регионам, которые справились. В Татарстане стопроцентное освоение выделенных денег.

В 2018 году на парки потратят 2,6 млрд рублей (2 млрд — из республиканского бюджета, 655 млн — из федерального). На эти деньги займутся 57 общественными пространствами (26 парков, 17 пляжей, 6 улиц, 3 сквера, 3 бульвара и 1 площадь).