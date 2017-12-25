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В Татарстане на 68 парков и скверов потратили 3,3 миллиарда рублей‍

В Татарстане на 68 парков и скверов потратили 3,3 миллиарда рублей‍
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Татарстане в этом году были обустроены 68 парков и скверов в 45 районах, на это потратили 3,3 млрд рублей, рассказала сегодня помощник президента РТ Наталия Фишман. 1,8 млрд рублей было выделено из бюджета республики, 1,1 млрд поступило из федерального бюджета и 411 млн рублей вложили в программу инвесторы.

По ее словам, некоторые российские регионы не полностью освоили средства, выделенные на программы развития общественных пространств. И по правилам финансирования эти деньги могут быть распределены по тем регионам, которые справились. В Татарстане стопроцентное освоение выделенных денег.

В 2018 году на парки потратят 2,6 млрд рублей (2 млрд — из республиканского бюджета, 655 млн — из федерального). На эти деньги займутся 57 общественными пространствами (26 парков, 17 пляжей, 6 улиц, 3 сквера, 3 бульвара и 1 площадь).

Н. Вильданов, 26.12.2017, 14:15
Тэги: Деньги
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Комментарии

Нечто26 декабря 2017, 14:20
Лицо такое на фото довольное. Читается мысль, Я СУМЕЛА, Я ОСВОИЛА!!! Только на все сто ли?
1
11
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Горожанин26 декабря 2017, 14:27
Не понимаю ? Почему наше правительство г. КАЗАНИ , не даёт часть денег на строительство детского и взрослого ХОСПИСА , которые по телевидению просят и умоляют людей помочь . Можно и скромно обойтись строительсвом парков , елок , праздников . Ведь они все умерают . Школьник .
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10
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Горожанин26 декабря 2017, 14:40
НУ КАК ГОВОРИТСЯ ТРАТИТЬ НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ!!! ТАК ЧТО ЛЮБОЙ ИДИОТ МОЖЕТ ПОТРАТИТЬ 3 МИЛЛИАРДА, А ТЫ ПОПРОБУЙ ИХ САМ ЗАРАБОТАТЬ СНАЧАЛА!!! ТОТОЖЕ... ТАМ РОЖА БУДЕТ НЕ ТАКОЙ ДОВОЛЬНОЙ...
0
7
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Горожанин26 декабря 2017, 14:44
Дорого однако, эта Фишман городу обошлась.
Лучший комментарий
1
18
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герыог26 декабря 2017, 14:44
Может быть в следующем году совершить лучше революционный манёвр и деньги направить на строительства жилья для управленцев,врачей и учителей.Это сбожно, но ведь и Ленин рисковал.Идти тропой революции всегда сложно.
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1
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Горожанин26 декабря 2017, 14:51
Фишман стало мало слышно. Зима сказывается, похоже.
0
2
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Горожанин26 декабря 2017, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
Лицо такое на фото довольное. Читается мысль, Я СУМЕЛА, Я ОСВОИЛА!!! Только на все сто ли?
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Каждый выполняет свою работу. Она тоже.
4
1
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ильшат26 декабря 2017, 15:02
В ответ на комментарий пользователя
Не понимаю ? Почему наше правительство г. КАЗАНИ , не даёт часть денег на строительство детского и взрослого ХОСПИСА , которые по телевидению просят и умоляют людей помочь . Можно и скромно обойтись строительсвом парков , елок , праздников . Ведь они все умерают . Школьник .
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А оно думает о ком-то, кроме себя??? Не будьте наивными, народ нужен чтоб содрать с него налоги, оштрафовать и т.д.
0
3
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Ия26 декабря 2017, 15:04
У нас в саду всего одна отремонтированная группа,с утеплённой спальней.остальные без ремонта,спят дети в игровой.парки то важнее,все же в парках блин, несмотря на мороз
1
3
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Горожанин26 декабря 2017, 15:20
В ответ на комментарий пользователя
Фишман стало мало слышно. Зима сказывается, похоже.
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ПАТАМУШТА...весь ее пиар народ раскритиковал...потому как видит ее насквозь...
0
1
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Горожанин26 декабря 2017, 15:41
Освоить они освоили, а что построили? По 48.5млн на парк не такая сумасшедшая цифра, если там что-то реальное есть, кроме фанерных силуэтов. Показывать нужно свои достижения в натуре, полноценный репортаж, наши комбайнеры, планы пятилетки, где позитивные новости рекомендованные правительством?
0
2
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Горожанин26 декабря 2017, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
Фишман стало мало слышно. Зима сказывается, похоже.
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Тяжела стала ноша, чемодан набитый деньгами.
0
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Горожанин26 декабря 2017, 15:55
Во комуто привалило
0
3
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Горожанин26 декабря 2017, 15:56
Год щудес
0
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Горожанин26 декабря 2017, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
У нас в саду всего одна отремонтированная группа,с утеплённой спальней.остальные без ремонта,спят дети в игровой.парки то важнее,все же в парках блин, несмотря на мороз
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Деньги выделенные на парки нельзя тратить на другое.
Я в детсад не хожу, меня лично больше волнуют парки.
Для детсадов надо выделять отдельные деньги.
0
2
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Горожанин26 декабря 2017, 16:03
В ответ на комментарий пользователя
Освоить они освоили, а что построили? По 48.5млн на парк не такая сумасшедшая цифра, если там что-то реальное есть, кроме фанерных силуэтов. Показывать нужно свои достижения в натуре, полноценный репортаж, наши комбайнеры, планы пятилетки, где позитивные новости рекомендованные правительством?
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мало 48? возможно. но 3 многовато.... но выхлоп идеи пшиком оказался, т.к. "ну, построили. а нах.я?!" однотипно-типичное наполнение и по сути никакое, чтоб отбилось хотя б морально, туда народ ходить должен сам, а не "мы потратились/построили/отремонтировали, а народу нет" а с чего он там должен быть? с народом обтесали вопрос то?! в Москве, к стати с парками получше....а вот ПГ не понравился....вообще, если только вдв-шникам )))
0
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Горожанин26 декабря 2017, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Деньги выделенные на парки нельзя тратить на другое.
Я в детсад не хожу, меня лично больше волнуют парки.
Для детсадов надо выделять отдельные деньги.
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Сколько по времени вы провели в парке за прошедшую неделю
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Горожанин26 декабря 2017, 16:16
А нельзя ли по подробнее смету расписать.
0
0
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Горожанин26 декабря 2017, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Деньги выделенные на парки нельзя тратить на другое.
Я в детсад не хожу, меня лично больше волнуют парки.
Для детсадов надо выделять отдельные деньги.
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Можно выделять деньги не на парки, а на что-то более практичное. Когда с базовыми проблемами разберутся, тогда уже и парки делать.
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Горожанин26 декабря 2017, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Дорого однако, эта Фишман городу обошлась.
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Да на ее месте может быть и другой человек. Главное что парки делают, ремонтируют, убирают мусор и свалки, которые годами там копились...
0
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Горожанин26 декабря 2017, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Деньги выделенные на парки нельзя тратить на другое.
Я в детсад не хожу, меня лично больше волнуют парки.
Для детсадов надо выделять отдельные деньги.
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тем более деньги даже не из городского бюджета) так что радоваться надо, что из бюджета РТ выделяют на ремонт и обновление...а то так бы еще 100 лет стояли бы не парки, а приют для бомжей и наркоманов
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