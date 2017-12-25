В Татарстане волонтер, провалившись в колодец, нашла пропавшего мальчика

В Татарстане в поселке Черемшан 30-летняя волонтер во время поисков пропавшего 10-летнего мальчика сумела его найти, провалившись в тот же колодец, что и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Мальчик пропал вечером 24 декабря, сразу же начались поиски с участием волонтеров. Спустя час ребенка нашли на окраине поселка в канализационном колодце трёхметровой глубины.

- Мела метель, поэтому скоро люк был вновь засыпан снегом. Мальчик кричал, пока были силы, затем лёг на ледянки и стал засыпать. По словам медиков, ещё час - и мальчик замерз бы насмерть, - отметили спасатели.

Во время поиска ребенка пострадала волонтер - начальник МКУ "Управление гражданской защиты Черемшанского района" Гулия Яруллина, она провалилась в тот же люк, заново заметённый снегом, где и обнаружила потерявшегося ребёнка. Ее госпитализировали с переломом позвонка поясничного отдела.