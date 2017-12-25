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Собчак в Казани посетит школу, которая боролась за право оставить татарский обязательным

Собчак в Казани посетит школу, которая боролась за право оставить татарский обязательным
16+
Фото: скриншот
Кандидат в кандидаты президента России приедет 28 декабря

Кандидат в кандидаты президента России Ксения Собчак в этот четверг, 28 декабря, посетит казанскую школу "СОлНЦе", напомним,  ранее директор именно этой школы - Павел Шмаков, боролся за право оставить татарский язык обязательным уроком. О визите Собчак сам Шмаков написал на своей странице в Facebook.

 - Приезжающая к нам Ксения Собчак — наша гостья, интересный человек, журналист, телеведущая, актриса. И беседовать с ней мы будем о татарском языке и о культуре, о липовых олимпиадах по праву и о многом другом, — написал Шмаков.

Напомним, Шмаков выступал за то, что уроки татарского языка должны быть для всех в малом количестве. "Мы считаем, что нельзя делить детей на татар и русских, что татары идут на свой татарский, а русские идут играть в футбол. Это неправильно", - говорил Шмаков.

В итоге суд встал на сторону прокуратуры.

Открытая встреча Собчак со всеми желающими состоится 28 декабря в 16:00 в конференц-зал отеля "Мираж" по адресу Казань, Московская улица дом 5. Во время открытой встречи также можно будет оставить свою подпись в поддержку кандидата "Против всех".

Напомним, ранее в России официально стартовала президентская кампания 2018 года. Выборы президента были назначены на 18 марта 2018 года.

Н. Вильданов, 26.12.2017, 12:10
Тэги: Политика, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2017, 12:10
Там уж небось и овсянку приготовили! :-D
7
13
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Горожанин26 декабря 2017, 12:13
А будущему поколению.скажет, как попасть.в Дом 2?
7
12
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 12:15
Предлагаю пригнать к этой школе гужевую повозку, доверху набитую овсом:-D
А че, колхозная республика же!
12
19
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Горожанин26 декабря 2017, 12:21
Почему Навальному ЦИК отказал в регистрации, это единственная достойная кандидатура на должность президента!
19
21
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 12:26
Кандидат в кандидаты))
5
6
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Почему Навальному ЦИК отказал в регистрации, это единственная достойная кандидатура на должность президента!
Развернуть
Ты прикалываешься?
19
12
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
Ты прикалываешься?
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Ответь ему на прикол.
6
3
Согласны с автором?
Jules Winnfield26 декабря 2017, 12:31
В ответ на комментарий пользователя
Ты прикалываешься?
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Ты ПУтаешь?
8
6
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 12:59
Купила она эту проказань , что ли ....
7
14
Согласны с автором?
2526 декабря 2017, 13:00
"троянская" лошадь
7
10
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 13:02
Интересно - что это евреи так обеспокоены угнетением татар и запрещением их языка ?
8
17
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 13:23
В ответ на комментарий пользователя
Почему Навальному ЦИК отказал в регистрации, это единственная достойная кандидатура на должность президента!
Развернуть
твой навальный американская просtиtynка
14
10
Согласны с автором?
Гульсум26 декабря 2017, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
Интересно - что это евреи так обеспокоены угнетением татар и запрещением их языка ?
Развернуть
Татары и евреи очень похожи, похожа их религия, обычаи, сплоченность, мудрость.
16
9
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 13:29
В ответ на комментарий пользователя
Почему Навальному ЦИК отказал в регистрации, это единственная достойная кандидатура на должность президента!
Развернуть
Иди на...
12
5
Согласны с автором?
Jules Winnfield26 декабря 2017, 13:30
В ответ на комментарий пользователя
твой навальный американская просtиtynка
Развернуть
Ну да, конечно. Ведь у него апартаменты во Флориде и оффшоры на Багамах.
4
6
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Горожанин26 декабря 2017, 13:37
А.НАВАЛЬНЫЙ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
8
13
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
А.НАВАЛЬНЫЙ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
Развернуть
Отсосешь
11
4
Согласны с автором?
мимо шел26 декабря 2017, 13:46
28 декабря приезжает к нам, это в четверг. Торжественная встреча на вокзале, с цветами и фейерверком! Приходим все, заодно познакомимся. И нас всех покажут по телевизору!
5
3
Согласны с автором?
ДочьШефаГлавнКандидата26 декабря 2017, 13:46
Шоу кремля с цирковой лошадью с собчачьим сердцем: лишь бы повысить явку, а голоса подсчитать как надо.Отработано всё за 20 лет: двойной тираж бюллетеней, капание на мозг госслужащих и родителей,ходили ли они на выборы?за кого - не спрашивают.
3
7
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мимо шел26 декабря 2017, 13:47
Дом 2 смотрели активно 40 млн. юных россиян. Все они помнят Ксению как умную и классную вожатую в лагере для трудных подростков! Все они безусловно проголосуют за нее!
А то что старые кошелки не любят дом 2 только добавит голосов от юных россиян!
11
5
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
Кандидат в кандидаты))
Развернуть
Да уж:))
2
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 13:53
В ответ на комментарий пользователя
А.НАВАЛЬНЫЙ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
Развернуть
Твой-твой. Никому он больше не нужен.
8
4
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Горожанин26 декабря 2017, 14:01
Во сколько, интересно, обошлось штабу собак запоститься на рекламном портале среди чайников и кастрюль? Собственно, в такой обстановке домохозяйского примитивизма и был сверстан ее первый ролик в стиле информационной подачи материала в индийском кино, для самых умных.
1
1
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Горожанин26 декабря 2017, 14:03
Эх..вот Рустама Нургалиевича бы поставить на пост,вот тогда бы все хорошо стало
9
2
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Горожанин26 декабря 2017, 14:04
Реклама, это же бизнес. Бизнес на политике тоже возможен, но риски возрастают в разы.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 14:07
Если Собчак так бореться за татарский,пусть подает пример,и идёт учить обязательно татарский.
3
6
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Горожанин26 декабря 2017, 14:09
Истинее Стартовала так называемая президенская кампания .В следующий раз увольнять журналистов за проф.непригодность.
1
1
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Горожанин26 декабря 2017, 14:37
Может быть, Собчак решила отомстить за убийство отца.
2
2
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Горожанин26 декабря 2017, 14:45
Одурачивание, оболванивание население обходится тем, что этим начинают пользоваться мошенники всех мастей. Все таки образование нужно подтягивать. А в школе солнце наверно учат крутиться на шесте, созвучно с одним кадром.
0
2
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Горожанин26 декабря 2017, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
Интересно - что это евреи так обеспокоены угнетением татар и запрещением их языка ?
Развернуть
Разве инициатором пожара в регионах не является Шаломов Пу. Вы его к какой нации поичислили ?ответьте если они узкие .
2
0
Согласны с автором?
Татарин26 декабря 2017, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
Татары и евреи очень похожи, похожа их религия, обычаи, сплоченность, мудрость.
Развернуть
Мы также не пьем как дунгызлар урыслар кебек!
6
2
Согласны с автором?
Джон Леннон26 декабря 2017, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
Татары и евреи очень похожи, похожа их религия, обычаи, сплоченность, мудрость.
Развернуть
все люди братья,на большой кровати.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
А.НАВАЛЬНЫЙ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
Развернуть
АНАЛЬНЫЙ ИДЕТ СОГЛАСНО СВОЕЙ ФАМИЛИИ!
6
1
Согласны с автором?
Ия26 декабря 2017, 14:54
Пусть посмотрит передачу на тнв где по два татарина переводят слова с русского на татарский.,а как будет слово,белуга?"они напряжённо думают, потом неправильно отвечают.на русском такая игра невозможна
2
3
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
Татары и евреи очень похожи, похожа их религия, обычаи, сплоченность, мудрость.
Развернуть
А почему тогда говорят, что когда родился татарин, еврей заплакал?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
Эх..вот Рустама Нургалиевича бы поставить на пост,вот тогда бы все хорошо стало
Развернуть
У него?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
Татары и евреи очень похожи, похожа их религия, обычаи, сплоченность, мудрость.
Развернуть
Евреи так не считают.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:04
как приедет сразу на ипподром. .подковать и на скачки. уздечку из колючей проволоки. после скачек обильно поить.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:08
В ответ на комментарий пользователя
Может быть, Собчак решила отомстить за убийство отца.
Развернуть
Какое убийство? Никто его не убивал.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Пусть посмотрит передачу на тнв где по два татарина переводят слова с русского на татарский.,а как будет слово,белуга?"они напряжённо думают, потом неправильно отвечают.на русском такая игра невозможна
Развернуть
уважаемая вы наверно не задумывались никогда ,но именно политика страны начиная с советских времен привела к тому ,что народы разных национальностей стали постепенно забывать свой родной язык ,к огромному сожалению,язык забывается потому-что везде все на русском ,но одновременно обида в душе все равно растет а вот это уже не забудется никогда
4
2
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
Пусть посмотрит передачу на тнв где по два татарина переводят слова с русского на татарский.,а как будет слово,белуга?"они напряжённо думают, потом неправильно отвечают.на русском такая игра невозможна
Развернуть
а программа татарская ,если вам не нравится не смотрите,она ведь не обязательная
2
1
Согласны с автором?
Вадим26 декабря 2017, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Интересно - что это евреи так обеспокоены угнетением татар и запрещением их языка ?
Развернуть
ну и в каком месте вас угнетают и запрещают? головой пользоваться не пробовал?
3
3
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
Твой-твой. Никому он больше не нужен.
Развернуть
ты - никто? ))
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:50
у шовинистов пукан порвался
1
2
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Если Собчак так бореться за татарский,пусть подает пример,и идёт учить обязательно татарский.
Развернуть
Если бы Собчак жила в Татарстане то она бы сейчас бегло говорила на нём. она умная, энергичная, яркая. Такой президент сейчас нужен России, нужно выкарабкиваться из того болота, куда завели страну и сделали население нищим
1
3
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Горожанин26 декабря 2017, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
как приедет сразу на ипподром. .подковать и на скачки. уздечку из колючей проволоки. после скачек обильно поить.
Развернуть
Молчи идиот, одевай уздечку своему любимому кандидату.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
Почему Навальному ЦИК отказал в регистрации, это единственная достойная кандидатура на должность президента!
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Потому что у него непогашенная судимость. Даже еспч это признал
1
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Почему Навальному ЦИК отказал в регистрации, это единственная достойная кандидатура на должность президента!
Развернуть
А чем прикол писать в статье про Собчак о Навальном?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Реклама, это же бизнес. Бизнес на политике тоже возможен, но риски возрастают в разы.
Развернуть
Многие захотят на корпоратив Президента получить. Американское посольство, думаю, много заплатит, чтобы Президент России у них плясал и скакал под их дудку
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