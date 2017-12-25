Собчак в Казани посетит школу, которая боролась за право оставить татарский обязательным

Кандидат в кандидаты президента России приедет 28 декабря

Кандидат в кандидаты президента России Ксения Собчак в этот четверг, 28 декабря, посетит казанскую школу "СОлНЦе", напомним, ранее директор именно этой школы - Павел Шмаков, боролся за право оставить татарский язык обязательным уроком. О визите Собчак сам Шмаков написал на своей странице в Facebook.

- Приезжающая к нам Ксения Собчак — наша гостья, интересный человек, журналист, телеведущая, актриса. И беседовать с ней мы будем о татарском языке и о культуре, о липовых олимпиадах по праву и о многом другом, — написал Шмаков.

Напомним, Шмаков выступал за то, что уроки татарского языка должны быть для всех в малом количестве. "Мы считаем, что нельзя делить детей на татар и русских, что татары идут на свой татарский, а русские идут играть в футбол. Это неправильно", - говорил Шмаков.

В итоге суд встал на сторону прокуратуры.

Открытая встреча Собчак со всеми желающими состоится 28 декабря в 16:00 в конференц-зал отеля "Мираж" по адресу Казань, Московская улица дом 5. Во время открытой встречи также можно будет оставить свою подпись в поддержку кандидата "Против всех".

Напомним, ранее в России официально стартовала президентская кампания 2018 года. Выборы президента были назначены на 18 марта 2018 года.