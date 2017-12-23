Челнинец на новом шоу на Первом канале упал с «колеса фортуны»

58-летний преподаватель из Набережных Челнов Ильяс Ихсанов принял участие в отборочном туре в шоу «Русский ниндзя» на Первом канале. Однако Ильяс не смог пройти полосу препятствий и покинул проект.

Как отметила ведущая шоу Юлианна Караулова, челнинец является одним из самых возрастных участников проекта.

По словам Ихсанова, он более 40 лет увлекается альпинизмом, туризмом, ориентированием. Однако главным своим достижением он считает то, что у него есть две маленькие дочки.

- У меня две маленькие дочки — 4-х и 6-ти лет. Я хочу, чтобы они гордились мной, - сказал он.

Однако пройти до конца полосу препятствий челнинец не смог. Он не смог справиться с препятствием «Колесо фортуны».