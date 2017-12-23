Наверх
Метшин: «Мы перестали быть городом плохих дорог»
17:10, сегодня6
Популярный блогер Илья Варламов опустил Казань на 10 место в рейтинге городов России
16:39, сегодня2
Комик из Москвы: «Считаете, шутить про чеченцев опасно, вы никогда не шутили о Дербышках»
16:29, сегодня8
В Татарстане мужчина раскаленным утюгом пытал свою сестру
16:11, сегодня4
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
В центре Казани автобус въехал в мечеть
15:28, сегодня12
Реклама
Завтра в Казани ожидается снег и 8 градусов мороза
15:27, сегодня
Тест: Кто ты в интернете?
15:16, сегодня1
В Казани прекратили дело на полицейских, которые силой задержали жителей Азербайджана
15:08, сегодня7
Антимонопольщики возбудили дело на Исполком Челнов
15:05, сегодня2
В Казани от отравления бытовым газом умер мужчина
14:32, сегодня5
Минниханов после реконструкции открыл обновленный ДК им.Ленина
14:05, сегодня32
«МегаФон» отменяет внутрисетевой роуминг
13:58, сегодня5
Акустический вопрос: почему в некоторых помещениях Казани ничего не слышно
13:34, сегодня2
«Ак Барс» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком
13:33, сегодня8
В Татарстане спасли собаку, которая запуталась в колючей проволоке
12:58, сегодня11
В Минсельхозе России назвали приемлемую минимальную цену на вино
12:53, сегодня9
В центре Казани парень выдавил стекло у входной двери банка
12:17, сегодня10
Челнинец на новом шоу на Первом канале упал с «колеса фортуны»
12:03, сегодня12
В Казани задержали студента из Ирана, обворовавшего гипермаркет на 4 тысячи рублей
11:39, сегодня19
В Татарстане около подъезда жилого дома нашли гранату
11:22, сегодня6
Полиция Казани объявила в розыск восьмиклассницу, которая ушла в школу и пропала
11:10, сегодня15
В Казани в местах встречи Нового года установят ограждения-антитараны
10:56, сегодня3
В Казани мужчина погиб, во время ремонта на балконе воткнув в себя "болгарку"
10:38, сегодня15
В Татарстане возбудили дело после взрыва на руднике, где погибли двое
10:21, сегодня2
В Казани в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи
10:18, сегодня7
Найди себя: кем казанцы были в 2017 году?
10:10, сегодня
Мэрия Казани: «Есть впечатление, что дороги не очень хорошо очищены»
09:53, сегодня57
Глава оргкомитета «Россия 2018» сообщил о рекордном числе волонтёров на ЧМ-2018
09:29, сегодня
В Татарстане мужчина через 18 лет отсудил моральную компенсацию у убийцы своей матери
09:20, сегодня12
Страшное ДТП на трассе в РТ: столкнулись две «легковушки», погибли два человека
08:52, сегодня10
Взрыв в Камско-Устьинском гипсовом руднике: погибли два человека
08:27, сегодня1
СМИ: перед Новым годом продажи салютов выросли в 10 раз
08:14, сегодня13
В Челнах крановый завод опубликовал эротический календарь на 2018 год
20:11, 24.12.201736
Казань за неделю: Минниханов о встрече с Путиным, возмущенные мусульманки и "Дубравная"
18:30, 24.12.201743
В Казани возвели новогоднюю елку из велосипедов
16:23, 24.12.201745
СМИ: казанцы испугались введения платы за парковку у ТЦ "Тандем"
13:18, 24.12.201755
В центре Казани мужчина с обрезом напал на продуктовый магазин
12:11, 24.12.201732
В Татарстане в букмекерской конторе один из посетителей устроил стрельбу из ружья
11:16, 24.12.201714
Казанец погиб, упав с балкона второго этажа на ограду
10:59, 24.12.201726
В Казани пройдет отборочный тур "Мисс Татарстан 2018"
10:30, 24.12.201719
Туристический автобус с жителями Татарстана, ехавший с родины Деда Мороза, попал в ДТП
10:29, 24.12.201724
В Татарстане мать попыталась убить себя и сына газом
10:01, 24.12.201738
В Казани оправдали организатора митинга в поддержку татарского языка у Госсовета РТ
09:42, 24.12.201739
Сотрудники казанского завода сравнили вертолеты с фастфудом
09:18, 24.12.201721
Сегодня в Татарстане ожидается сильная метель
09:09, 24.12.20172
Фигуристка из Татарстана Евгения Тарасова стала чемпионкой России в парном катании
21:00, 23.12.201719
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
16:48, 23.12.201710
Ксению Собчак выдвинула кандидатом в президенты партия «Гражданская инициатива»
16:23, 23.12.201745
В РТ женщина обвинила омбудсмена, что ей посоветовали сдать детей в приют на время ипотеки
15:28, 23.12.201762
В Казани пятеро мужчин предстанут перед судом за похищение бизнесмена и вымогательство
15:14, 23.12.20176
В Татарстане попал в аварию рейсовый автобус, следовавший в Набережные Челны
13:43, 23.12.201723
В больнице скончался еще один студент КФУ из Ирака, пострадавший в аварии в РТ
13:22, 23.12.201742
При пожаре в Зеленодольске очевидцы спасли из горящего дома ребенка
12:40, 23.12.20177
В Казани на перекрестке улиц Побежимова-Челюскина подключили светофор
12:14, 23.12.201723
Казанский «Рубин» может перейти в частную собственность
11:38, 23.12.201728
Этой зимой на Лебяжье появятся освещенные лыжные трассы, а судьбу озера решат казанцы
10:43, 23.12.201731
Глава Центробанка считает, что россиянам «кажется» высокая инфляция
09:46, 23.12.201762
Дима Билан не смог спасти зеленодольца от вылета в шоу «Голос»
09:21, 23.12.201721
Синоптики: сегодня в Казани снег и минус 9 градусов
08:08, 23.12.2017
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Челнинец на новом шоу на Первом канале упал с «колеса фортуны»

Челнинец на новом шоу на Первом канале упал с «колеса фортуны»
16+
Фото: скриншот видео 1tv.ru

58-летний преподаватель из Набережных Челнов Ильяс Ихсанов принял участие в отборочном туре в шоу «Русский ниндзя» на Первом канале. Однако Ильяс не смог пройти полосу препятствий и покинул проект.

Как отметила ведущая шоу Юлианна Караулова, челнинец является одним из самых возрастных участников проекта.

По словам Ихсанова, он более 40 лет увлекается альпинизмом, туризмом, ориентированием. Однако главным своим достижением он считает то, что у него есть две маленькие дочки.

- У меня две маленькие дочки — 4-х и 6-ти лет. Я хочу, чтобы они гордились мной, - сказал он.

Однако пройти до конца полосу препятствий челнинец не смог. Он не смог справиться с препятствием «Колесо фортуны».  

Люция Кашапова, 25.12.2017, 12:03
Тэги: Набережные Челны
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Марсель25 декабря 2017, 12:06
И?!
0
2
Согласны с автором?
автопилот25 декабря 2017, 12:10
фортуна не на его стороне
0
4
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 12:33
печалька, однако
0
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 12:46
Давай напишите ещё о том, как дядя Вася в туалет сходил.
1
4
Согласны с автором?
Наблюдатель25 декабря 2017, 12:49
Молодец мужик!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 13:28
Оптовый Интеpнет-Магазин новогодних товаpов "В ГОСТЯХ У ДЕДА МОPОЗА" в связи с пpедновогодними пpаздниками пpоводит сpочный набоp удаленных сотpудников для обpаботки заказов наших покупателей. http://clickswebis.ru/public/6957713741393822
4
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 13:56
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
3
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 14:04
В ответ на комментарий пользователя
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
Развернуть
Бро не могу бросить драчить подскажи как?!
0
0
Согласны с автором?
Ол25 декабря 2017, 14:11
Не оправдал ожидания дочур. Грохнулся на глазах у родных. Больше нет на него надежи.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
Не оправдал ожидания дочур. Грохнулся на глазах у родных. Больше нет на него надежи.
Развернуть
домой пусть не возвращается
1
2
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 15:38
58 лет-ума нет!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 15:41
Молодец ике Кыз устерэ спорт белэн шогыллэнэ
1
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

«Рубин» переходит в частную собственность: это правильно?

До окончания голосования осталось:
Да, государственные деньги не должны уходить на содержание спортсменовНет, футбольный клуб - это национальное достояниеМне все равно
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 0
Голосовать
Голосов: 0
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru