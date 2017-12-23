Казанец погиб, упав с балкона второго этажа на ограду

В Пестречинском районе Татарстана в селе Кощаково накануне днем погиб 36-летний рабочий из Казани, который упал с балкона на ограду. Об этом сообщил источник Prokazan.ru.

- Примерно в 15.30 пьяный мужчина, занимавшийся работами по найму, при очевидцах не удержался на балконе второго этажа и упал. При приземлении на ограду он получил множество травм, от которых скончался на месте, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет начал проверку этого смертельного случая.