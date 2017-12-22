Ксению Собчак выдвинула кандидатом в президенты партия «Гражданская инициатива»

Партия «Гражданская инициатива» официально выдвинула Ксению Собчак кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК по итогам голосования делегатов II съезда партии.

«За» выдвижение Собчак проголосовали 96 человек из 103. По результатам Собчак было решено внести в состав руководителей партии. Таким образом, благодаря тому, что она выступит представителем партии, ей нужно будет набрать 100 тысяч голосов, вместо 300 тысяч.

- Благодарю за оказанное доверие. Я пришла сюда всерьез и надолго. Сегодня большой день, большой праздник, и это все благодаря вам, — сказала Собчак.

На съезде партии Ксения Собчак представила свою предвыборную программу, которую назвала «123 трудных шага». Телеведущая считает, что в России должны быть приватизированы крупные государственные корпорации и госмонополии, проведена пенсионная реформа, а также система психиатрической помощи. Собчак считает, что расходы на оборону, полицию и госаппарат необходимо сократить, а сэкономленные деньги направить на социальные нужды.

Что касается внешней политики, Собчак призывает остановить пропаганду войны и вернуть российских военнослужащих из Украины. В программе говорится об установлении «добрососедских» отношений с другими странами. А к кому должен относиться Крым должен решить новый референдум.