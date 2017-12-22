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Казанские мусульманки возмутились запрету плавать в бассейнах города

Казанские мусульманки возмутились запрету плавать в бассейнах города
16+
Фото: ProKazan.ru
Мусульманки жалуются, что их не пускают плавать, а в ДУМ РТ говорят, что женщины сами виноваты

В редакцию ProKazan.ru обратились мусульманки Казани, которые не могут свободно заниматься плаванием. Как оказалось, в Татарстане у них нет полной свободы в занятиях спортом.

Мусульманский купальник - не гидрокостюм

Мусульманка Лейла пожаловалась, что ей отказывают в посещении бассейна в мусульманском купальнике в центре “Акваарена” без объяснения причин.

- Говорят, посмотрите правила посещения на сайте, - пожаловалась мусульманка Лейла, которая побоялась назвать свою фамилию в СМИ. - А у них на сайте написано, что нельзя плавать в гидрокостюмах, но буркини (мусульманский купальник - прим. ред.) - это не гидрокостюм! Это такой же купальник! Или устраивали бы мужские и женские дни, но ведь такого нет. Во всех цивилизованных странах возможно посещение в мусульманских купальниках, а у нас, в мусульманской республике, запрещают!


Так выглядит буркини - мусульманский купальник

«Им все равно никуда нельзя»

За комментарием мы обратились в центр «Акваарена». Заместитель директора центра Лейсан Масленникова объяснила отказ тем, что мусульманский купальник не дает проследить состоянием здоровья женщин.

- У нас нет медиков, которые осматривали бы кожный покров посетителей, а справки для посещения мы не требуем, - прокомментировала Лейсан Масленникова. - Справки от поликлиник мы не принимаем, и правила посещения менять не будем. Я не понимаю, почему мусульманки возмущаются, им самим в принципе практически никуда нельзя ходить.

ДУМ РТ: «Женщины сами злоупотребляют доверием»

К слову, бассейнов, которые предоставляют услугу для правоверных, в Казани действительно немного. В лучшем случае фитнес-центр утраивает мужские и женские дни. В остальном мусульманам приходится мириться с существующими правилами. По словам руководителя общества мусульманок Наили Зиганшиной, в этом есть и вина самих женщин. 

- Этот вопрос мы часто поднимали, но как только организуем группу, женщинам сразу становится некогда, - сказала Наиля Зиганшина. - Как только мы договариваемся с администрацией бассейна о групповых занятиях для женщин-мусульманок, люди перестают быть пунктуальными. А бассейнам важно, чтобы посещения были регулярными. Да и для женщины выбирают неправильную одежду. Буркини должен соответствовать нормам, он должен быть сшит из плащевки, а девушки приходят в трикотажных костюмах. Неправильно злоупотреблять доверием администраций бассейнов.

Ольга Плешкова, 22.12.2017, 18:10
Тэги: Казанцы
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Комментарии

да ну22 декабря 2017, 18:14
а пусть в паранже плавают
а по сути - сами себя загоняют в угол своей показушной религиозностью
Лучший комментарий
24
248
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Ильнур Рамазанов22 декабря 2017, 18:15
 Во всех цивилизованных странах возможно посещение в мусульманских купальниках, а у нас, в мусульманской республике, запрещают

У нас как бы светское государство,им никто об этом не говорил? Или я что-то путаю?
57
204
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Горожанин22 декабря 2017, 18:18
А кто это решил что мы живём в мусульманской республике???? Я решительно несогласен, то что есть несколько мечетей ещё не делает республику мусульманской... Это светская страна и какие правила хотят такие и ставят, думаю им глубоко плевать на религии, хотя конечно жаль что не могут посетить бассейн...
23
184
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Горожанин22 декабря 2017, 18:22
Трикотаж намокает и тянет на дно.Пусть сразу в губах ныряют.
6
31
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Горбачев22 декабря 2017, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Нельзя значит нельзя. Они может кинуться и Коран переписывать. Мы российские феминистки, мы решаем сами что на делать, но деньги за которые мы решаем, что нам делать, это не наша проблема, потому что мы феминистки, или алена водонаева в ведре, наш символ, ислама, на...
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Слушайте, вы сколько будете выносить сор из своей кухни? Я даже не едок вашей самса-забегаловки.
11
5
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Горожанин22 декабря 2017, 18:22
Пришла поплавала,заодно костюм в хлорке отбелила.
6
57
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Горожанин22 декабря 2017, 18:26
У себя в ванной пусть купаются в таких купальниках.
13
111
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Слушатель22 декабря 2017, 18:27
Приходят в бассейн в грязных штанах, не мытые. А мы все это нюхаем и плаваем в этой воде. Причем здесь религия? Это гигиена. Есть мужчины, плавают в труселях и они не мусульмане. Противно смотреть. А администрация дворца водных видов спорта за этим не следит.
7
105
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ТатарчоноК22 декабря 2017, 18:28
Пусть строят себе халяльный бассейн и ходят туда..
11
129
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Горожанин22 декабря 2017, 18:28
Как наверное это противно купаться в костюме с ног до головы.Была у нас одна русская девушка,встречалась с исламистов.Приняла ислам,сделали никах.Она бедняжка в жару идёт в платка и в ветровке,тащит детей на себе.А он гулял безбожно и все об этом знали.Так все жалели её.Нам казалось это как самоистязание.
10
87
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Горбачев22 декабря 2017, 18:33
Корочь, вешайте все спортивные объекты на мусульманок и их мужей, они, я так думаю, потянут. Пусть хоть как-то обозначиться трата бюджетных средств, за которые все так же должны. Надо как-то выявить, кому это нужно, пусть они за это платят. И сократить налоговую нагрузку налогоплательщикам, которым это побоку.
5
21
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Горожанин22 декабря 2017, 18:33
ахахаххаххахп
3
3
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эммм22 декабря 2017, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
Приходят в бассейн в грязных штанах, не мытые. А мы все это нюхаем и плаваем в этой воде. Причем здесь религия? Это гигиена. Есть мужчины, плавают в труселях и они не мусульмане. Противно смотреть. А администрация дворца водных видов спорта за этим не следит.
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и небритые, кое где :-D
6
47
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Горбачев22 декабря 2017, 18:39
Писец, утроили никчемную проблему, мозги мыли, свои универсиады, олимпиады. У меня было время заниматься спортом каждый день, без ваших никчемных объектов, теперь нет - я должен зарабатывать, с учетом кризиса от бессмысленных трат.
5
30
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да уж22 декабря 2017, 18:48
совсем на почве "религии" помешались
как раньше плавали они в бассейне?
и как без паранджи и халяля жили?
3
118
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Димон22 декабря 2017, 18:54
"Во всех цивилизованных странах возможно посещение в мусульманских купальниках, а у нас, в мусульманской республике, запрещают!" Ссылку можно процивилизованные страны где в таком непотребстве пускают в бассейн? И хорош трещать про мусульманскую республику! Так можно и до ИГ договориться!
5
104
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Горожанин22 декабря 2017, 18:54
По канонам мусульманства, у нее муж есть, или отец. Зачем мне через сми рассказывать свои проблемы, я что eбy ее шоли? Полумеры? Тут я мусляманка, а тут кто-то еще?
6
28
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Женщина22 декабря 2017, 19:13
А в шубах можно купаться? )))
4
55
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Дошах22 декабря 2017, 19:15
деградация
3
45
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ТатарчоноК22 декабря 2017, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
А в шубах можно купаться? )))
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Можно, но только ещё потребуется согласие мужа..
2
30
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Горожанин22 декабря 2017, 19:40
А потом придут нудисты и будут возмущаться что их заставляют плавки одевать.
2
100
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да ну22 декабря 2017, 19:41
В ответ на комментарий пользователя
А в шубах можно купаться? )))
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Лучше голой купайся.
2
20
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Горожанин22 декабря 2017, 19:48
пусть в швецию едут. самая мусульманская страна, там этим можно все
1
30
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Горожанин22 декабря 2017, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
А в шубах можно купаться? )))
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Вот-вот, ещё бы в верхней одежде в воду залезли.
1
31
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Альберт Дристогон22 декабря 2017, 20:44
Вы бы видели эти купальники.Толстые,с начесом,провонявшие дерьмом,фу....
3
48
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Горожанин22 декабря 2017, 20:50
В ответ на комментарий пользователя
а пусть в паранже плавают
а по сути - сами себя загоняют в угол своей показушной религиозностью
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Любая религия это то ещё дерьмо!>-(Вами управляют как вам это не понятно?!
5
34
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Горожанин22 декабря 2017, 21:08
В Буркино-фасо можно в буркини.
2
21
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Горожанин22 декабря 2017, 21:11
А попы как плавают ? В своих черных балахонах ? Или с голым, пивным животом ?
18
11
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Горожанин22 декабря 2017, 21:12
Люди что-то делят. Это неизбежно. Расскажите, как быть от этого в стороне?
2
2
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Горожанин22 декабря 2017, 21:21
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
 Во всех цивилизованных странах возможно посещение в мусульманских купальниках, а у нас, в мусульманской республике, запрещают

У нас как бы светское государство,им никто об этом не говорил? Или я что-то путаю?
Развернуть
Мусульман менее 50 процентов населения, остальные - представители прочих религиозных концессий и атеисты. И далеко не все татары религиозны. Придумали себе мусульманскую республику с дикими шариатскими законами!
7
72
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Горожанин22 декабря 2017, 21:22
В ответ на комментарий пользователя
В Буркино-фасо можно в буркини.
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Туда стремимся?
2
5
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Горожанин22 декабря 2017, 22:03
В ответ на комментарий пользователя
Лучше голой купайся.
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И в противогазе. Чтоб морду внешности не узнали.
1
18
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Горожанин22 декабря 2017, 22:39
В своём бассейне купайся хоть в буркини, хоть в бурке с шашкой.
0
16
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Горожанин22 декабря 2017, 23:00
У нас не мусульманская республика.
2
40
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герцьг22 декабря 2017, 23:08
О что такое, я эстет судьбы, я потрясён проблемностью вопроса
Но журналист к нам в комнату влетел:" Ребята не сувайте носа"
А то кофликтность разовьёт толпы и лиц ожесточенье
Пускай решится сам вопрос я выражаю своё мненье
А то пойдёт толпа плясать и баррикады возведутся
Зачем нам лезть в чужой вопрос в бассейне сами разберуться
Судьба Петрухи, сложная судьба и нам не надо повторенья
По мне хоть акваланг одень и совпадают наши мненья
3
1
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 00:13
В ответ на комментарий пользователя
А в шубах можно купаться? )))
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В ондатровых:-)
0
6
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Горожанин23 декабря 2017, 00:51
Они скорее всего и в душе купальник не снимают - потом менструальная кровь в бассейне плавает
5
10
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Горожанин23 декабря 2017, 03:08
В ответ на комментарий пользователя
Приходят в бассейн в грязных штанах, не мытые. А мы все это нюхаем и плаваем в этой воде. Причем здесь религия? Это гигиена. Есть мужчины, плавают в труселях и они не мусульмане. Противно смотреть. А администрация дворца водных видов спорта за этим не следит.
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Совершенно согласна!!(( в водных видах спорта не смотрят за людьми ..некоторые .люди не ходят там в душ!!!! Администрация бассейна !!!! Следите за этим !! Гигиена - это важно!
0
21
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Горожанин23 декабря 2017, 03:13
В ответ на комментарий пользователя
Приходят в бассейн в грязных штанах, не мытые. А мы все это нюхаем и плаваем в этой воде. Причем здесь религия? Это гигиена. Есть мужчины, плавают в труселях и они не мусульмане. Противно смотреть. А администрация дворца водных видов спорта за этим не следит.
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Правильно !!! Не дролжны пускать в одежде !!!! Грязнули не мытые(((((
1
19
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Горожанин23 декабря 2017, 07:57
Они и в аквапарк так ходят
0
6
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Горожанин23 декабря 2017, 09:09
А я хочу с кальяном поплавать, можно? А что, тоже атрибут мусульманской культуры.
1
12
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Горожанин23 декабря 2017, 09:24
В ответ на комментарий пользователя
Вот-вот, ещё бы в верхней одежде в воду залезли.
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И в коньках:-D
0
7
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Тьфу на вас за такие глупые комменты23 декабря 2017, 09:37
Ещё раз тьфу
2
0
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Горожанин23 декабря 2017, 09:49
Запомни!!! Треть населения республики только мусульмане, треть христиане, и оставшаяся треть атеисты. Республика не мусульманская.
2
15
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Горожанин23 декабря 2017, 09:50
Республика как и всё наше государство светское!
2
14
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Горожанин23 декабря 2017, 10:27
Так всё таки при коммуняках, не было.проблем. И мусульмане были современные и купались в плавках. А сейчас, что произошло? Что за одурманивание? Не наше это всё.Вспомните татарские сказки, как там всё светло. А это откуда, паранджа? Не было у нас такого.,абика и дяуатика этого тоже не знают.И их родители тоже не знают. Сколько старых.фотографий в семейном альбоме, до войны, после войны. Везде все.светлое и красивое. Всё это приезжие с Азии. Чёрные силы это
3
32
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горожанин23 декабря 2017, 11:49
Это Путька довел страну до религиозного маразма, верующий чекист - трудно придумать более абсурдного определения. Себе на шею повесил некого шевкуна и не стыдится или это мимикрия.
13
4
Согласны с автором?
Денис23 декабря 2017, 11:53
В ответ на комментарий пользователя
А кто это решил что мы живём в мусульманской республике???? Я решительно несогласен, то что есть несколько мечетей ещё не делает республику мусульманской... Это светская страна и какие правила хотят такие и ставят, думаю им глубоко плевать на религии, хотя конечно жаль что не могут посетить бассейн...
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Согласен, с чего это Вы уважаемые решили, что Татарстан - Мусульманская республика? Уважаю Мусульман, но совсем не согласен с такой формулировкой.
И с гигиеной тоже согласен, бассейн - общественное место, куда ходят люди разных вероисповеданий, также туда ходят дети. За этим костюмом совсем не виден кожный покров человека и зараза, которая может там быть. Хочешь Халяльный бассейн - построй его или плавай дома в ванной ну или в открытых водоемах. Такие статьи уже начинают раздражать!!!
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Горожанин23 декабря 2017, 12:14
Знатно подбросили [***]
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Ланыч23 декабря 2017, 12:33
Дома пусть сидят,там им все можно-хоть в гидрокостюме,хоть в паранже!!! бегают со своей верой показушники!и вечно их в чем то ущемляют! а ощущение,что им мозги защемило и осталась только извилина отвечающая за "веру"
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Горожанин23 декабря 2017, 13:18
В ответ на комментарий пользователя
А в шубах можно купаться? )))
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В пальте зимнем)
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айдар23 декабря 2017, 13:26
казанцы вы сами олени, вас даже не жалко!!
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айдар23 декабря 2017, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
Это Путька довел страну до религиозного маразма, верующий чекист - трудно придумать более абсурдного определения. Себе на шею повесил некого шевкуна и не стыдится или это мимикрия.
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врать не надо,ты дилетант!
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Шэльф23 декабря 2017, 13:32
Как надоели эти религиозные фанатики.
Все ваши паранджа и молитвы это показуха, если вы не любите и не уважайте окружающих. Надо быть с чистым сердцем!
Сегодня вы просите разрешения, а завтра все буде запрещать, халял - не халял
И не надо путать национальность с религией.

Это я вам как татарин-мусульманин говорю.
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Горожанин23 декабря 2017, 13:47
Ну правильно, устроили тут халифат
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тимур23 декабря 2017, 14:43
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
 Во всех цивилизованных странах возможно посещение в мусульманских купальниках, а у нас, в мусульманской республике, запрещают

У нас как бы светское государство,им никто об этом не говорил? Или я что-то путаю?
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А кто сказал, что у нас мусульманская республика? Половина татар, половина русских. Из татар настоящих мусульман от силы процентов 5 - 7 вместе с муллами, бабаями, бабушками и тетеньками в коконах. Остальные вполне светский народ ! Вот вам и мусульманская республика!
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Анатолич23 декабря 2017, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
А кто это решил что мы живём в мусульманской республике???? Я решительно несогласен, то что есть несколько мечетей ещё не делает республику мусульманской... Это светская страна и какие правила хотят такие и ставят, думаю им глубоко плевать на религии, хотя конечно жаль что не могут посетить бассейн...
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Именно такой вопрос возник и у меня. У нас не мусульманская республика. как бы не хотелось нашим казанским сиротам наш регион называть.
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Горожанин23 декабря 2017, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Вы бы видели эти купальники.Толстые,с начесом,провонявшие дерьмом,фу....
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а где еще катяхи смывать :-D
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Горожанин23 декабря 2017, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Именно такой вопрос возник и у меня. У нас не мусульманская республика. как бы не хотелось нашим казанским сиротам наш регион называть.
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они не наши B-|
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Горожанин23 декабря 2017, 16:37
Поэтому и не хожу ни в аквапарки, ни в бассейны, боюсь там заразу какую-нибудь поймать.
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Горожанин23 декабря 2017, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
А в шубах можно купаться? )))
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В Якутии даже нужно!
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Rimma Sonina23 декабря 2017, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
и небритые, кое где :-D
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Ну это вы загнули ,это первое что должна сделать женщина и пять!!!!!раз в день омовение....
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Rimma Sonina23 декабря 2017, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
Жопу ,как вы выразились, они пять раз в день моют ,к вашему сведению.
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Горожанин23 декабря 2017, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
Жопу ,как вы выразились, они пять раз в день моют ,к вашему сведению.
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После того, как их туда эцсамое? Ну логично.
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Горожанин23 декабря 2017, 18:01
В ответ на комментарий пользователя
Ну это вы загнули ,это первое что должна сделать женщина и пять!!!!!раз в день омовение....
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А в пустыне только песок ))
Вот и ходят замотаные :-D
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Стас23 декабря 2017, 18:25
Мусульманские законы работают когда это на руку местной власти.
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