Казанские мусульманки возмутились запрету плавать в бассейнах города

Мусульманки жалуются, что их не пускают плавать, а в ДУМ РТ говорят, что женщины сами виноваты

В редакцию ProKazan.ru обратились мусульманки Казани, которые не могут свободно заниматься плаванием. Как оказалось, в Татарстане у них нет полной свободы в занятиях спортом.

Мусульманский купальник - не гидрокостюм

Мусульманка Лейла пожаловалась, что ей отказывают в посещении бассейна в мусульманском купальнике в центре “Акваарена” без объяснения причин.

- Говорят, посмотрите правила посещения на сайте, - пожаловалась мусульманка Лейла, которая побоялась назвать свою фамилию в СМИ. - А у них на сайте написано, что нельзя плавать в гидрокостюмах, но буркини (мусульманский купальник - прим. ред.) - это не гидрокостюм! Это такой же купальник! Или устраивали бы мужские и женские дни, но ведь такого нет. Во всех цивилизованных странах возможно посещение в мусульманских купальниках, а у нас, в мусульманской республике, запрещают!



Так выглядит буркини - мусульманский купальник

«Им все равно никуда нельзя»

За комментарием мы обратились в центр «Акваарена». Заместитель директора центра Лейсан Масленникова объяснила отказ тем, что мусульманский купальник не дает проследить состоянием здоровья женщин.

- У нас нет медиков, которые осматривали бы кожный покров посетителей, а справки для посещения мы не требуем, - прокомментировала Лейсан Масленникова. - Справки от поликлиник мы не принимаем, и правила посещения менять не будем. Я не понимаю, почему мусульманки возмущаются, им самим в принципе практически никуда нельзя ходить.

ДУМ РТ: «Женщины сами злоупотребляют доверием»

К слову, бассейнов, которые предоставляют услугу для правоверных, в Казани действительно немного. В лучшем случае фитнес-центр утраивает мужские и женские дни. В остальном мусульманам приходится мириться с существующими правилами. По словам руководителя общества мусульманок Наили Зиганшиной, в этом есть и вина самих женщин.

- Этот вопрос мы часто поднимали, но как только организуем группу, женщинам сразу становится некогда, - сказала Наиля Зиганшина. - Как только мы договариваемся с администрацией бассейна о групповых занятиях для женщин-мусульманок, люди перестают быть пунктуальными. А бассейнам важно, чтобы посещения были регулярными. Да и для женщины выбирают неправильную одежду. Буркини должен соответствовать нормам, он должен быть сшит из плащевки, а девушки приходят в трикотажных костюмах. Неправильно злоупотреблять доверием администраций бассейнов.