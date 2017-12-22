В РТ женщина обвинила омбудсмена, что ей посоветовали сдать детей в приют на время ипотеки

Как прокомментировала Уполномоченная по правам детей Гузель Удачина, обвинение опровергает

Накануне в Сети появилась информация, что уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина посоветовала многодетной матери из Зеленодольска на время выплаты ипотеки сдать детей в детский дом. Об этом заявила Наталья Шахманова изданию Inkazan.

По заявлению женщины, она лишилась ипотечной квартиры, где проживала с тремя детьми. Дом, где она купила квартиру, расселили. Выплатить ипотеку женщина не успела. Женщине предложили оформить соципотеку, а квадратные метры выкупили за 11 тысяч каждый, эти деньги пошли на оплату первоначального взноса. Таким образом, мать троих детей должна оплачивать сразу два ипотечных кредита.

После судов женщина обратилась к Уполномоченному по правам ребенка Гузель Удачиной. По словам мамы троих детей, детский омбудсмен предложила ей сдать детей на время выплаты кредитов.

«В итоге она мне сказала: «Пока вы платите ипотеку и, если вы не можете содержать своих детей – можете написать заявление чтобы детей взяли в детский дом», - передает издание слова женщины.

Уполномоченная по правам детей в Татарстане Гузель Удачина слова женщины полностью опровергает.

- Наталья Шахманова обратилась ко мне на личный прием 1 августа этого года по вопросу сложной жилищной ситуации, в которой оказалась ее семья с несовершеннолетними детьми, в связи с состоявшимися судебными решениями. Никаких предложений о временном помещении детей в какие бы то ни было государственные учреждения (приюты, детские дома) маме не высказывалось. Более того, моей принципиальной позицией является убеждение в том, что дети должны жить и воспитываться в семье, а проблемные семейные ситуации должны прежде всего разрешаться без отрыва детей от семейного окружения.

Уполномоченный обратился к руководству банка, который в свою очеред рассмотреть вопрос отсрочки обязательств мамы по ипотечным обязательствам.