В Сети появилась петиция к мэру Казани с требованием очистить улицы ото льда

В Интернете появилась петиция к мэру Казани Ильсуру Метшину с требованием очистить улицы ото льда. Градоначальника призывают решить проблему или уйти в отставку.

Так, автор петиции, координатор инициативной группы «Город без преград» Искандер Ясавеев отмечает, что пешеходные пути покрыты неровной наледью.

- Горожане сообщают о переполненности отделений травматологии в больницах. В особенно опасной ситуации оказались люди старшего возраста и беременные женщины – их падение на скользких тротуарах чревато серьёзными травмами. Значительная часть людей с инвалидностью из-за такого состояния дворов и улиц исключена из публичного пространства, - пишет Ясавеев.

Ясавеев также добавляет, что если мэрия не может устранить обледенение тротуаров, то это значит, что она в принципе не может решить городские проблемы.

На момент публикации новости петицию подписали 70 человек.