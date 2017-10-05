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В Сети появилась петиция к мэру Казани с требованием очистить улицы ото льда

В Сети появилась петиция к мэру Казани с требованием очистить улицы ото льда
16+
Фото: change.org

В Интернете появилась петиция к мэру Казани Ильсуру Метшину с требованием очистить улицы ото льда. Градоначальника призывают решить проблему или уйти в отставку.

Так, автор петиции, координатор инициативной группы «Город без преград» Искандер Ясавеев отмечает, что пешеходные пути покрыты неровной наледью.

- Горожане сообщают о переполненности отделений травматологии в больницах. В особенно опасной ситуации оказались люди старшего возраста и беременные женщины – их падение на скользких тротуарах чревато серьёзными травмами. Значительная часть людей с инвалидностью из-за такого состояния дворов и улиц исключена из публичного пространства, - пишет Ясавеев.

Ясавеев также добавляет, что если мэрия не может устранить обледенение тротуаров, то это значит, что она в принципе не может решить городские проблемы.

На момент публикации новости петицию подписали 70 человек. 

Люция Кашапова, 20.12.2017, 16:31
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин20 декабря 2017, 16:33
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1
72
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Горожанин20 декабря 2017, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
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В начале статьи ссылка
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15
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Горожанин20 декабря 2017, 16:45
Переход через мост на ул. Вишневского как каток- лёд не то что не скалывают, но и не посыпают песком, бедные пожилые люди. С торца д.8 по Ершова, на протяжении всей зимы из года в год не убирают кучи снега, который тает только по весне. Посмотрите какая красота....
1
15
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Горожанин20 декабря 2017, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Переход через мост на ул. Вишневского как каток- лёд не то что не скалывают, но и не посыпают песком, бедные пожилые люди. С торца д.8 по Ершова, на протяжении всей зимы из года в год не убирают кучи снега, который тает только по весне. Посмотрите какая красота....
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В Народный контроль об этом писали? Должны были убрать.
А пока не уберут, советую там вообще не ходить, если это не критично.
1
8
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Горожанин20 декабря 2017, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
А городом тогда кто управлять будет? Тоже вы?) И снег убирать?))
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Незаменимых нет!
2
17
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Горожанин20 декабря 2017, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
Так Казань в этом году нормально убрана, льда мало.
Если не лезть хрен знает куда, то все будет нормально.
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Площадь свободы это не вся Казань .
2
16
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Горожанин20 декабря 2017, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
А городом тогда кто управлять будет? Тоже вы?) И снег убирать?))
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А сейчас кто-то управляет что-ли? :) Если бы мэр работал - то дороги были бы чистыми )
2
12
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Горожанин20 декабря 2017, 16:53
Посыпят пясочком))))
0
0
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Горожанин20 декабря 2017, 16:53
В ответ на комментарий пользователя
Просто обувь нужна соответствующая, зимой машины переодевают в шипованную резину, обувь тоже надо брать с шипами.
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Как у скалолазов по ледникам
0
2
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Горожанин20 декабря 2017, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
А сейчас кто-то управляет что-ли? :) Если бы мэр работал - то дороги были бы чистыми )
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Управляют, вы просто не видели, как в других городах зимой. )
Регулярно езжу к родственникам в Пермь, там складывается впечатление о отсутствии уборки в принципе.
3
1
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Горожанин20 декабря 2017, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Где подписать? Я за !
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хм, а где проголосовать против?..
4
2
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Горожанин20 декабря 2017, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Всю Казань одновременно держать убранной сложно, но на центр в целом, дороги и пешеходные переходы грех жаловаться. По дворам все вопросы к УК.
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В центре в основном правительственные организции. А люди живут на окраинах, в спальных районах.
1
7
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Горожанин20 декабря 2017, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
В центре в основном правительственные организции. А люди живут на окраинах, в спальных районах.
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в центре и основное количество работы, об этом не подумали??
спальные районы убирают хорошо, особенно если свою управляющую компанию контролировать
3
1
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Горожанин20 декабря 2017, 16:59
Зато возле Исполкома асфальтик, чистенький, словно и снега не было!
1
3
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Горожанин20 декабря 2017, 17:02
Я за отставку МЭРа,ща всем своим знакомым и они своим скажут.вот хорошая новость
2
6
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Горожанин20 декабря 2017, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
Зато возле Исполкома асфальтик, чистенький, словно и снега не было!
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Чем дальше от центра, тем реже выходит нормально убрать, так во всех городах, особенно крупных.
0
4
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Горожанин20 декабря 2017, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
хм, а где проголосовать против?..
Развернуть
Зачем? Все равно это популистика со стороны Искандера Ясавеева. Пусть альтернативу для начала предложит.
2
3
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Горожанин20 декабря 2017, 17:06
Сегодня всю дорогу скользил по льду в районе кварталов. Единственноэто пяточки на остановках почищенны а дальше сплошной лед.
1
3
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Горожанин20 декабря 2017, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Управляют, вы просто не видели, как в других городах зимой. )
Регулярно езжу к родственникам в Пермь, там складывается впечатление о отсутствии уборки в принципе.
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Пример надло брать с Финляндии и Японии.
За падение одного человека из-за гололеда там такие штрафы влепят...
0
4
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Мойша20 декабря 2017, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Посыпят пясочком))))
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да заколебали этим песочком!грязь от него!21 век закупите реагенты!
3
2
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да ну20 декабря 2017, 17:11
не далее как в прошлую среду навернулся на льду(!) возле с..ного зверьбанка, что в центре(!) возле кольца
1
1
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Горожанин20 декабря 2017, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня всю дорогу скользил по льду в районе кварталов. Единственноэто пяточки на остановках почищенны а дальше сплошной лед.
Развернуть
так его ж посыпают песком, солью и прочими реагентами
0
2
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Горожанин20 декабря 2017, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
не далее как в прошлую среду навернулся на льду(!) возле с..ного зверьбанка, что в центре(!) возле кольца
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Поздравляю вас. )
Когда был ребенком, тоже частенько падал на льду. Потом как-то аккуратнее стал ходить.
3
0
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Горожанин20 декабря 2017, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
да заколебали этим песочком!грязь от него!21 век закупите реагенты!
Развернуть
Вам не угодишь - одному песок не нравится, другому реагенты.
что бы ни выбрали и не сделали - все не так.
реагенты тоже активно используют, без них город давно бы встал
0
0
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Ильсур20 декабря 2017, 17:16
Не фиг шляться по улицам! Сидите дома - там не скользко!
3
0
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Горожанин20 декабря 2017, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
в центре и основное количество работы, об этом не подумали??
спальные районы убирают хорошо, особенно если свою управляющую компанию контролировать
Развернуть
и все добираются до работы которая в центре из посёлка Петровский? )
я сто лет в центре не был, живу в Азино, работаю в Ново-савиновском.
1
1
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Горожанин20 декабря 2017, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
В Народный контроль об этом писали? Должны были убрать.
А пока не уберут, советую там вообще не ходить, если это не критично.
Развернуть
по моему от Народного контроля больше пользы, а сайт с петициями это ерунда. Через Народный Контроль жалобы хоть доходят исполкома, вот же про уборку снега была речь в начале недели. А петиции эти - просто пиар Ясавеева этого. Этот сайт с петициями не работает. Лучше пишите все жалобы в Народный контроль, тогда и отреагируют, уже было такое
0
3
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Горожанин20 декабря 2017, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
Просто обувь нужна соответствующая, зимой машины переодевают в шипованную резину, обувь тоже надо брать с шипами.
Развернуть
понятное дело, что может быть скользко. Дорожники почему-то не следят за тротуарами. Скорее петицию в их адрес нужно писать)
0
3
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Горожанин20 декабря 2017, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
так его ж посыпают песком, солью и прочими реагентами
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дорожники говорили, что новая смесь будет в этот раз. Или она не работает, или не обработали тротуар. У меня сапоги не скользят, подошва хорошая, но за стариков и детей, конечно, тревожно. Давайте лучше в народный контроль писать. Точно до адресата дойдет.
0
3
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Горожанин20 декабря 2017, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
да заколебали этим песочком!грязь от него!21 век закупите реагенты!
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Зато песок самый эффективный! И безопасный для природы, для обуви и для человека
0
4
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Ильгиз20 декабря 2017, 17:23
На пр.Амирхана 71 невозможно подойти к детской кухне, магазинам, почтовому отделению, автобусной остановке - не дорога, а сплошные ледяные торосы. Не только не убирают снег, то даже песком посыпать дорогу никто не может и не хочет. А люди должны жить, учиться, работать . И это происходит уже не первый год, доколе ?
0
3
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Горожанин20 декабря 2017, 17:24
В ответ на комментарий пользователя
Вам не угодишь - одному песок не нравится, другому реагенты.
что бы ни выбрали и не сделали - все не так.
реагенты тоже активно используют, без них город давно бы встал
Развернуть
нет смысла всех слушать, надо делать так как будет лучше большинству!
реагенты конечно лучше, но и песок местами справится с задачей. лишь бы помогало!
0
1
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Горожанин20 декабря 2017, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
не далее как в прошлую среду навернулся на льду(!) возле с..ного зверьбанка, что в центре(!) возле кольца
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Сбербанк рядом свою территорию и должен чистить. Надо было к нему и претензии, а не спустя неделю тут писать :-D
0
0
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Горожанин20 декабря 2017, 17:26
Ещё лучше,когда на тротуары поверх песка будут уложены мелкие рублевые купюры.Ходить придётся очень даже осторожно !
1
0
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Горожанин20 декабря 2017, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
Зачем? Все равно это популистика со стороны Искандера Ясавеева. Пусть альтернативу для начала предложит.
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фамилия больно знакомая. По-моему он уже поднимал вокруг себя кипишь. Писали про новые реагенты, так были возмущенные, что якобы испортят себе обувь. Про песок недовольны, что грязь потом. И что тогда?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин20 декабря 2017, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
понятное дело, что может быть скользко. Дорожники почему-то не следят за тротуарами. Скорее петицию в их адрес нужно писать)
Развернуть
Так тротуары же чистят специальными снегоуборочными машинами, похожи на маленькие бульдозеры.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин20 декабря 2017, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Не фиг шляться по улицам! Сидите дома - там не скользко!
Развернуть
Не, кое-где скользко, но вот десятки падающих людей не вижу на дорогах. Откуда взяли инфу про переполненные травмпункты???
1
1
Согласны с автором?
Горожанин20 декабря 2017, 17:29
Я за отставку мэрА,я всех друзей попрошу чтоб они своим передали а те дальше.хорошая новость
1
0
Согласны с автором?
Горожанин20 декабря 2017, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
и все добираются до работы которая в центре из посёлка Петровский? )
я сто лет в центре не был, живу в Азино, работаю в Ново-савиновском.
Развернуть
Так речь о большинстве, в центре и вправду преобладающая доля рабочих мест.
1
0
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Горожанин20 декабря 2017, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
Ещё лучше,когда на тротуары поверх песка будут уложены мелкие рублевые купюры.Ходить придётся очень даже осторожно !
Развернуть
У вас воспаленная фантазия. К чему это вообще? Просто если есть конкретно опасный участок, где дорожники прошляпили - писать в народный контроль. Там решаются такие проблемы, потому что они решаемые. А когда требуешь раз и отремонтировать весь дом - нет, могут не ответить.
0
0
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Горожанин20 декабря 2017, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Чем дальше от центра, тем реже выходит нормально убрать, так во всех городах, особенно крупных.
Развернуть
техники может не хватать, пора закупать дополнительную. Но да, такая тенденция везде прослеживается. Хоть в провинции, хоть в крупном городе ;-|
0
0
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Горожанин20 декабря 2017, 17:32
На самом деле, в петиции тоже есть смысл, некоторые улицы на окраинах убраны недостаточно хорошо. А так все начисто уберут, все будут только в выигрыше. )
0
0
Согласны с автором?
Горожанин20 декабря 2017, 17:33
В ответ на комментарий пользователя
Я за отставку мэрА,я всех друзей попрошу чтоб они своим передали а те дальше.хорошая новость
Развернуть
В смысле за отставку мэра?
Разве новость не о петиции для улучшения уборки?
Кажется, вы её даже не читали, а уже побежали подписывать. )
0
1
Согласны с автором?
Горожанин20 декабря 2017, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Не, кое-где скользко, но вот десятки падающих людей не вижу на дорогах. Откуда взяли инфу про переполненные травмпункты???
Развернуть
вот это интересное замечание!
они что, отчитываются перед Ясавеевым? кто он вообще такой?!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин20 декабря 2017, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
В смысле за отставку мэра?
Разве новость не о петиции для улучшения уборки?
Кажется, вы её даже не читали, а уже побежали подписывать. )
Развернуть
Как у нас говорят: Ежик - птица гордая ! Пока не пнешь - не полетит.
Конечно петиция не обязывает мэра уволится, но заставит как минимум задуматься.
0
0
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Горожанин20 декабря 2017, 17:37
А почему никто не организует Флешмоб по очистке города от снега и льда! Везде одни флешмобы,а как лопатой работать так никого нет!!Ни одного пиарщика на эту тему не найдешь??!
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Горожанин20 декабря 2017, 17:38
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А сейчас кто-то управляет что-ли? :) Если бы мэр работал - то дороги были бы чистыми )
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Дороги не он чистит, а дорожники. У них есть задача, а они не выполняют ее. Надо разбираться в чем проблема. Петиция, конечно, привлечет внимание, но лучше писать жалобы на местный сайт, где такие жалобы принимают. В Народный контроль,. Чем больше заявок с конкретными адресами и фотками, тем и быстрей устранят. А эта виртуальная псевдороспись и пседопетиция никакой пользы не принесут.
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Юр20 декабря 2017, 17:39
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Просто обувь нужна соответствующая, зимой машины переодевают в шипованную резину, обувь тоже надо брать с шипами.
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И каску на голову,?)
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Горожанин20 декабря 2017, 17:40
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Так речь о большинстве, в центре и вправду преобладающая доля рабочих мест.
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Но добираются люди туда из густонаселенных районов города, от туду где живут, от туда где не убирают лед, а вечером возращаются обратно.
И потом все основные промышленные предприятия совсем не в центре.
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Горожанин20 декабря 2017, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
Всю Казань одновременно держать убранной сложно, но на центр в целом, дороги и пешеходные переходы грех жаловаться. По дворам все вопросы к УК.
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Многие частники свою территорию рядом не убирают, а там люди и подскользнуться могут, возле крыльца или на крыльце. Сама так шмякнулась у продуктового,
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Нужен ли мусоросжигательный завод в Казани?

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