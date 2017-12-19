Путин распорядился ввести штрафы до 1 млн руб за нарушение закона о мессенджерах

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение обязанностей, прописанных в законодательстве, которое регулирует работу мессенджеров. Об этом сообщают "Известия".

Согласно закону, опубликованному на портале правовой информации, будет назначаться административный штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — с должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн рублей — с юридических.

Напомним, в июле Путин подписал закон о регулировании работы мессенджеров, обязывающий идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.