В Минобрнауки РТ выяснят, почему в Казани перенесли зимние каникулы

В министерстве образования и науки РТ заявили, что будут выяснять, почему в Казани перенесли зимние каникулы. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра образования РТ Андрей Поминов.

- У нас все даты согласованы. Каникулярное время устанавливают муниципалитеты и образовательные организации. У нас есть рекомендованные даты — с 25 декабря по 7 января. И информация о переносе зимних каникул к нам не поступала. Если такой приказ есть и он к нам поступит, то мы будем выяснять, с чем это связано, - прокомментировал Поминов.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура РТ проверит соблюдение прав и законных интересов учащихся из-за сообщений о сокращении зимних каникул казанским школьникам.

От том, что казанские школьники будут отдыхать не 14, а 10 дней (с 29 декабря по 7 января) стало известно несколько дней назад. Такую схему директорам школ рекомендовали в горисполкоме. Оставшиеся четыре дня рекомендуют перенести на выходные дни рядом с Днем защитника Отечества, Международным женским днем и Первомаем.