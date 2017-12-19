У казанского миллионера украли ретроавтомобиль за 1,5 млн евро и сдали в металлолом

В Казани у известного предпринимателя Камиля Шайдарова неизвестные украли ретроавтомобиль, за который он планировал выручить 1,5 млн евро, разрезали болгаркой и сдали в металлолом за 18 тыс рублей, пишет «Бизнес Онлайн».

Отмечается, что раритетный автомобиль Mercedes Pullman 1937 года выпуска был настоящей жемчужиной коллекции Шайдарова.

- Первый раз увидел машину в 1987 году. Потом случайно ее нашел и выменял на жигуленок. Все эти годы мерс стоял у меня в гараже. Думал, выйду на пенсию, займусь реставрацией, - рассказывает коллекционер на судебном заседании.

Однако мечта Шайдарова не сбылась. В апреле этого года неизвестные проникли в гараж предпринимателя и разрезали болгаркой ретроавтомобиль. Владелец Чернояровского пассажа на улице Кремлевской уверен, что ему отомстил сосед, который недоволен сносом незаконного гаража.

Спустя какое-то время вандалов удалось задержать. Позже выяснилось, что они это сделали не по собственной инициативе, а якобы их нанял житель соседней многоэтажки Игорь Кудрявцев. Поэтому на скамье подсудимых оказался именно он, а его сообщники проходят по делу в качестве свидетелей.

Но Кудрявцев в ходе судебного заседания не стал объяснять мотивы своего поступка. Вероятно всего, речь идет о сложных взаимоотношениях между соседями.