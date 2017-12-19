В Казани при пожаре на улице Назарбаева погибли две женщины и ребенок

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В квартире горел диван площадью 2 кв м

В Казани при пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Назарбаева, 56 погибли две женщины и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщили в ведомстве, информация о пожаре поступила накануне в 17.00.

- В квартире горел диван площадью 2 кв м. Пожар полностью был ликвидирован в 17.25, - сказали в МЧС.

Спасатели в квартире обнаружили тела трех человек — 62-летней женщины, 34-летней женщины, а также 9-летнего мальчика.

В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.