Прокуратура РТ проверит школы Казани из-за сообщений о сокращении зимних каникул

Прокуратура РТ проверит соблюдение прав и законных интересов учащихся из-за сообщений о сокращении зимних каникул казанским школьникам. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

- Жалобы от родителей пока не поступали. Однако данная информация будет проверена, - сообщили в прокуратуре, передает «Татар-информ».

Напомним, ранее появилась информация, что казанские школьники в новогодние каникулы будут отдыхать на четыре дня меньше — с 29 декабря по 7 января. Такую схему директорам школ рекомендовали в горисполкоме. Оставшиеся четыре дня рекомендуют перенести на выходные дни рядом с Днем защитника Отечества, Международным женским днем и Первомаем. При этом подчеркивается, что каждая школа вправе принять свое решение на совместном собрании родителей и администрации образовательной организации.