В Татарстане осудили мужчин, которые стреляли по жеребятам из охотничьего ружья

В Спасском районе Татарстана осудили двоих мужчин 33 и 34 лет, которые выстрелили из охотничьего ружья, передает прокуратура РТ.

Установлено, что в мае этого года подсудимые, находясь в поле возле лесного массива в Спасском районе, произвели два выстрела из охотничьего ружья по жеребятам, смертельно ранив двух из них.

- После этого злоумышленники стали разделывать туши, но опасаясь быть застигнутыми на месте преступления, скрылись. Позже они были задержаны, - сообщили в ведомстве.

Собственнику жеребят был причинен ущерб на общую сумму 180 тыс рублей. Подсудимые свою вину полностью признали, возместив причиненный ущерб.

Таким образом, суд назначил им наказание в виде 2,5 лет и 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и 2,5 года.