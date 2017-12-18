На берегу Казанки вместо трех небоскребов «Фатих», «Амир» и «Хан» построят 20-этажные дома

На берегу Казанки вместо трех небоскребов «Фатих», «Амир» и «Хан» построят 20-этажки с квартирами бизнес-класса, пишет «Бизнес Онлайн».

Строительство начнется весной будущего года. Однако новый жилищный комплекс уже будет строить другая компания - «Садовое кольцо. Казань», учредителем которой является бывший вице-премьер, экс-председатель совета директоров КАМАЗа и бывший полпред президента РФ Илья Клебанов.

Отмечается, что прежняя казанская компания с турецкими корнями «Руми Групп» уступила права на застройку компании с московскими корнями. Поэтому москвичи и не скрывают, что их проект будет скромнее.

- Так, согласно обновленному проекту, высота зданий уменьшилась со 100 м до 65, а вместо 30 этажей стало 20. Общая площадь уменьшилась со 113 до 98 тыс. кв. м, при этом процент застройки участка увеличился до 90%. На квартиры отведено 58,3 тыс. кв. м, а под ретейл и детский центр заложено 1,47 и 0,25 тыс. кв. м соответственно, - говорится в сообщении.

Планируется, что в этих домах будут проживать 2,6 тыс человек.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани на проспекте Амирхана судебные приставы арестовали участок земли, где казанская компания с турецкими корнями «Руми Групп» последние 7 лет собирается строитель три 30-этажных небоскреба - Фатих, Амир и Хан.

Здания - по 30 этажей и высотой по 100 метров - должны были появиться возле Дворца единоборств. Их названия - Фатих, Амир и Хан - перекликались с проспектом Фатиха Амирхана. Впервые об этом проекте заговорили в 2010 году, но стройку заморозили.

В 2013 проект разморозили и пообещали построить за три года, но дальше котлована, огороженного красивыми картинками будущих многоэтажек, дело не пошло.