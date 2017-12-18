Челнинская певица Айгел рассказала в Comedy Club о своем быстром мозге, догоняемом ртом

Популярная челнинская певица Айгел, которая прославилась благодаря хиту "Татарин", приняла участие в съемках шоу Comedy Club, где рассказала ведущим Павлу Воле и Гарику Мартиросяну о своем быстром мозге, который "догоняет ртом". Выпуск был опубликован несколько дней назад (с 7:30, смотреть по ссылке)

По словам Павла Воли, Айгел Гайсина — "самая быстрочитающая хип-хоп девушка России".

- У вас есть парень? Просто я представляю, как ваш парень приходит домой и вы ему с порога сразу все выкладываете: "Я была там-то, ходила туда-то, положила там-то...Хочешь вкусный суп? — пошутил Харламов.

Певица же рассказала, что научилась так читать, потому что у нее "быстрый мозг", который она "догоняет ртом", рассмешив присутствующих.

Павел Воля предложил певице передать этот секрет певице Ольге Бузовой, у которой, по его словам, "быстро работает рот, но мозг отстает".

При этом в итоге Воля признал, что творчество певицы - это "что-то новенькое" и "правда, круто".

Напомним,несколько недель назад дуэт «Аигел» выпустил новую песню под названием "Таня" про свидания в тюрьме. Кстати, издание The Village назвало творчество группы "Аигел" "литературным рэпом про тюрьму и волю". Два года назад жениха Айгель Гайсиной посадили на три года в тюрьму за покушение на убийство. Приговор обжаловать не удалось.