СК о расстреле в подъезде в Константиновке: убийцы были в масках, их ищут

Возбуждено дело по статье "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"

В Следственном комитете РТ прокомментировали расстрел 58-летнего мужчины в поселке Константиновка в подъезде дома по улице Интернациональная, который произошел накануне вечером, выяснилось, что двое подозреваемых были в масках, их ищут. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Потерпевший с супругой приехали к дому на Audi, после чего зашли в подъезд, где их ждали двое мужчин в масках, вооруженных, предположительно, пистолетом ПСМ и травматическим оружием. Произведя в потерпевшего несколько выстрелов, они отобрали у него портфель и скрылись, - сообщили следователи.

От полученных ран спины и бедра мужчина скончался.

По данному факту возбуждено дело по статье "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Ведется розыск подозреваемых.