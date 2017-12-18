СК о расстреле в подъезде в Константиновке: убийцы были в масках, их ищут

В Следственном комитете РТ прокомментировали расстрел 58-летнего мужчины в поселке Константиновка в подъезде дома по улице Интернациональная, который произошел накануне вечером, выяснилось, что двое подозреваемых были в масках, их ищут. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Потерпевший с супругой приехали к дому на Audi, после чего зашли в подъезд, где их ждали двое мужчин в масках, вооруженных, предположительно, пистолетом ПСМ и травматическим оружием. Произведя в потерпевшего несколько выстрелов, они отобрали у него портфель и скрылись, - сообщили следователи.
От полученных ран спины и бедра мужчина скончался.
По данному факту возбуждено дело по статье "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Ведется розыск подозреваемых.