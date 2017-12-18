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«Женщинам я больше не доверяю»: почему казанцы стоят в очереди за бесплатной едой

«Женщинам я больше не доверяю»: почему казанцы стоят в очереди за бесплатной едой
16+
Фото: Виктория Абдуллина
Репортаж ProKazan.ru из сквера, куда привозит еду для нуждающихся «Добрый фудтрак»

19 декабря во всем мире отмечается Международный день помощи бедным. Казань тоже не остается в стороне от добрых дел. Так, в конце ноября в городе начал свою работу «Добрый фудтрак». За сложным названием кроется простая и понятная идея — раздача еды нуждающимся. 

Идея «Доброго фудтрака» впервые обсуждалась на круглых столах «Доброй Казани». Сейчас проект реализуется совместно с благотворительными фондами «Закят» и «Пища жизни» и мечетью «Ярдэм». Инициатором проекта выступил депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов, а генеральным партнером проекта стала одна из частных компаний, которая приобрела фудтрак и обеспечила закупку экологичной посуды.

Пять деней в неделю фургончик с бесплатной едой приезжает в сквер Бурхана Шахиди. Сегодня раздача начинается в 10:30, но несмотря на морозную погоду люди приходят заранее и терпеливо ждут. Каждый занят своим делом: кто-то стоит молча, а кто-то общается и жалуется на нелегкую жизнь.

— Ты чего так легко оделась? Замерзнешь же, и так по больницам бегаешь, — отчитывает женщина-волонтер одну из пришедших пенсионерок.

— Да мне не холодно, я недалеко живу, — отвечает маленькая старушка, прижимая рукой ворот своего тоненького пальто.

Увидев камеру, многие прячут лица — просят не снимать. Только одна женщина, наоборот, готова и сфотографироваться, и рассказать о себе. 

Людмила Михайловна, как и половина собравшихся здесь, вовсе не бездомная. Ей просто не хватает маленькой пенсии даже на еду. Она живет в квартире со своей дочерью и внуком. Зять давно ушел из семьи и никак не помогает. Из своих восьми тысяч рублей пенсии четыре тысячи она отдает за квартплату, еще четыре уходит на оплату кредита за квартиру. Дочь пенсионерки работала нянечкой в детском саду и как могла обеспечивала семью. Но недавно из-за проблем со здоровьем ей пришлось уволиться, и сводить концы с концами стало почти невозможно.

— Я не могу найти работу. Везде спрашивают возраст, а когда узнают, что мне 66 лет, отказывают. Никто не хочет брать пенсионерку, даже посудомойщицей не взяли, — сетует Людмила Михайловна. — Остается один вариант — идти дворником. Но там надо колоть лед, боюсь, я физически этого не смогу.

— А я бы дворником пошел, скажите, куда, — встревает в беседу мужчина, ранее просивший его не снимать. 

Из разговора понятно, что он живет на улице и дома у него нет. Ему в шутку советуют найти жену с квартирой, чтобы переехать к ней.

—  А где я деньги на квартплату найду? У меня сейчас есть теплое место, где переночевать. И вообще, не доверяю я женщинам больше, никому не доверяю. Была у меня квартира, сестра продала ее...

Мужчина прерывает свой рассказ, ведь начинается раздача еды. Все оживляются и торопятся занять очередь. На первое дают суп и хлеб. Наконец можно согреться.

Получив порцию, нуждающиеся разбредаются кушать. Некоторые не спешат съедать все сразу, а перекладывают еду в контейнер и идут за добавкой. Благо она есть: фудтрак обычно привозит 60 порций, а сегодня пришло человек 30. 

Когда суп заканчивается, начинают выдавать второе. Сегодня в меню рис с курицей. Все блюда привозят из кафе «Азу» и еще из нескольких ресторанов-партнеров проекта. 

— Узнав про запуск проекта «Добрый фудтрак» мы сразу решили его поддержать, так как уже сотрудничали с благотворительным фондом «Закят», — рассказывает владелец сети кафе «Азу» Наиль Галявиев. — К своему участию в благотворительности мы всегда стараемся относиться скромно, но, как показывает практика, чем больше примеров вокруг, тем выше мотивация к участию в благотворительности. Поэтому уверен, что многие мои коллеги тоже присоединятся к проекту в будущем.

 На раздачу еды приходят не только бездомные, но и малоимущие, пенсионеры. Для них это является действительно существенной поддержкой. Мы очень часто слышим слова благодарности, — поясняют волонтеры фудтрака. 

Депутат Казанской городской думы Рустам Рамазанов прокомментировал идею создания проекта:

— Учитывая тренд на поддержку благотворительности, который под эгидой проекта «Добрая Казань» задает мэрия города, нам захотелось тоже присоединиться к добрым делам. Так появилась идея проекта «Добрый фудтрак», а под благие намерения нашлись возможности и партнеры, которые идею подхватили и поддержали. Мне кажется правильным, что добрые дела объединяют и власть, и бизнес, и общественные организации. Так, вместе, мы можем помочь гораздо большему количеству нуждающихся. 

Проект «Добрый фудтрак» долгосрочный. По словам организаторов, развоз еды будет происходить до тех пор, пока в этом есть необходимость. Более того, планируется его расширение, и сейчас продумываются дополнительные точки раздачи питания по городу.

Виктория Абдуллина, 19.12.2017, 11:49
Тэги: Новости дня, Казанцы
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Комментарии

Горожанин19 декабря 2017, 11:54
Вот куда надо, чтоб.''власти '' пришли.
2
53
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Горожанин19 декабря 2017, 12:13
молодцы!
1
47
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Горожанин19 декабря 2017, 12:13
Доброе дело люди делают. Молодцы
0
55
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Горожанин19 декабря 2017, 12:14
Группа из сумашетшего дома называемый пенсионным фондом работая в дворцах и передвигаясь на много миллоннвх автомашинах не нашли бедных в России пенсионеров,которых 80%.
Лучший комментарий
4
91
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Горожанин19 декабря 2017, 12:38
Мне очень стыдно за провительство , за депутатов ; как низко опустили народ !
3
55
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Горожанин19 декабря 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Мне очень стыдно за провительство , за депутатов ; как низко опустили народ !
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спасибо путину за это. Зато на войну в Сирии есть миллиарды долларов. А на поддержку собственных россиян денег нет но вы там держитесь!:-D
7
59
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Горожанин19 декабря 2017, 12:45
Я краснею и мне стыдно, что у нас такой презик.
3
36
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Горожанин19 декабря 2017, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
Я краснею и мне стыдно, что у нас такой презик.
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кто именно? Минниханов или Путин?
3
11
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Горожанин19 декабря 2017, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
Вот куда надо, чтоб.''власти '' пришли.
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Чего им там делать, если попиарится только, помощи то никакой. Это результат их работы. Довели народ со средней зарплатой в 35 тыс.р.
1
15
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Горожанин19 декабря 2017, 12:58
В ответ на комментарий пользователя
кто именно? Минниханов или Путин?
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Оба...
2
18
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Рустем19 декабря 2017, 13:04
Довели страну.как во время войны
2
28
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Горожанин19 декабря 2017, 13:22
В 21 веке не должно быть голодных людей.молодцы
0
18
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Горожанин19 декабря 2017, 13:28
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемый Рустем бедные всегда есть. Почему они сами не стараются выбраться из бедности. В нашей стране на хлеб с маслом всегда можно заработать!
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Да когда тебе за 60 (
1
16
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***19 декабря 2017, 13:31
В ответ на комментарий пользователя
Довели страну.как во время войны
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''Блокадный Ленинград '' спустя 72 года со дня победы ВОВ от ''без булдрабыз ''.
4
19
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***19 декабря 2017, 13:32
В ответ на комментарий пользователя
кто именно? Минниханов или Путин?
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А кого ты считаешь презиком? :-D
1
5
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Роза19 декабря 2017, 13:32
Ну вот пошли сразу стонать и жаловаться комментаторы выше.
Отличный проект на мой взгляд! Низкий поклон всем участникам. Вы молодцы, ребята. Приятно было читать что владельцы кафе подтянулись к этому доброму делу. Жаление помогать и неравнодушие это качества самых лучших людей на этой планете. "развоз еды будет происходить до тех пор, пока в этом есть необходимость" - это замечательно! Еще раз, низкий поклон вам всем. Надеюсь когда-нибудь ситуация с пенсией и бездомными перестанет быть проблемной и появятся организации, которые будут оформлять им документы, давать жилье хоть в коммуналке, и обеспечивать работой и мед. услугами. Но пока ничего этого не происходит, добрый фудтрак просто спасение для многих из этих людей. Очень гуманная идея на самом деле. Спасибо от души за ваши добрые дела!
5
20
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Горожанин19 декабря 2017, 13:53
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот пошли сразу стонать и жаловаться комментаторы выше.
Отличный проект на мой взгляд! Низкий поклон всем участникам. Вы молодцы, ребята. Приятно было читать что владельцы кафе подтянулись к этому доброму делу. Жаление помогать и неравнодушие это качества самых лучших людей на этой планете. "развоз еды будет происходить до тех пор, пока в этом есть необходимость" - это замечательно! Еще раз, низкий поклон вам всем. Надеюсь когда-нибудь ситуация с пенсией и бездомными перестанет быть проблемной и появятся организации, которые будут оформлять им документы, давать жилье хоть в коммуналке, и обеспечивать работой и мед. услугами. Но пока ничего этого не происходит, добрый фудтрак просто спасение для многих из этих людей. Очень гуманная идея на самом деле. Спасибо от души за ваши добрые дела!
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Как все у тебя запущено то. Смысла в комментах, ты не понял однако.
3
5
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Горожанин19 декабря 2017, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
А кого ты считаешь презиком? :-D
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обоих!:-D А теперь попробуй скажи что Минниханов не презик?
2
2
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Горожанин19 декабря 2017, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
''Блокадный Ленинград '' спустя 72 года со дня победы ВОВ от ''без булдрабыз ''.
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Да да! Это местные забирают все деньги из республики и устраивают войну в Сирии, Чечне и олимпиады в Сочах. Иди прими укольчика и успокойся!
6
6
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Злобный Аноним19 декабря 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Да да! Это местные забирают все деньги из республики и устраивают войну в Сирии, Чечне и олимпиады в Сочах. Иди прими укольчика и успокойся!
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А кто будет закупать продукцию того же Порохового, кабы не война в Сирии? Типа, Казань новогодние фейерверки закупит? 8-|
1
6
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Горожанин19 декабря 2017, 14:39
а название зачем такое пафосное иностранное? добрый фудтрак
0
6
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Горожанка19 декабря 2017, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
можно и после 60 работать. Было бы желание. Встречаю много пожилых людей за прилавками киосков, магазинов и прочее!
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Так не должно быть. Когда вам будет 60, то поймете, что не от хорошей жизни люди после 60 идут в ларьки торговать. Старость комфортной должна быть, особенно когда работаешь всю свою молодость. У нас самая богатая ресурсами страна в мире, а пенсионеры нищенствуют. Этому нет оправданья.
1
15
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Горожанин19 декабря 2017, 15:44
У меня мама тоже 8тыс.руб получает пенсию,обидно очень обидно за наше государство
0
11
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Горожанин19 декабря 2017, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Как все у тебя запущено то. Смысла в комментах, ты не понял однако.
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Все правильно написал и по делу!Можно подумать за "бугром", таких бродяжек и бездомных нет, при том,что эти страны имеют статус великих держав и крутых президентов!Но и у них этим людям помогают различные "Армии спасения" и благотворительные организации!Хорошее дело, правда надого ли??
3
1
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Горожанин19 декабря 2017, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
У меня мама тоже 8тыс.руб получает пенсию,обидно очень обидно за наше государство
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А вы маме своей помогаете?!или больше ноеете?!
4
0
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Людмила19 декабря 2017, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
Я краснею и мне стыдно, что у нас такой презик.
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Вранье, что с 8000 руб.за кв.плату отдают пол пенсии - не более 16% от совокупного дохода , если дочь болеет и два иждевенца- дети, то за жилье практически не платят. В больницах не хватает уборщиц. Работая сутки через двое получают 11 тыс.руб. плюс за уход за больными в смену с каждого больного получают 300 руб. Было бы желание найти работу. Многим нужны дюди отводящие и приводящие детей из школ и детсадов. Я с больнм позвоночником лежа разрабатывала схемы и печатные платы за три месяца получила 150 тыс.руб. Бяыло бы желание заработать. Я пенсионерка с пенсией 15600 руб. содержала внучку и дочь. Сейчас дочь работает з.п. пока 20000 руб. внучка получает стипендию 2,7 тыс.руб. платят кв плату 5000 руб. Живут.
8
2
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ВМаяковский19 декабря 2017, 17:26
Я бы в дворники пошел... Пусть меня научат!
0
0
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артем власов19 декабря 2017, 17:34
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
0
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Горожанин19 декабря 2017, 17:36
Чиновника гордиться и хвалиться нечем,благодарите БОГА,что не убивают в очереди за еду стариков....
0
0
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***19 декабря 2017, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Вот куда надо, чтоб.''власти '' пришли.
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Поесть? :-D
0
0
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***19 декабря 2017, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Вранье, что с 8000 руб.за кв.плату отдают пол пенсии - не более 16% от совокупного дохода , если дочь болеет и два иждевенца- дети, то за жилье практически не платят. В больницах не хватает уборщиц. Работая сутки через двое получают 11 тыс.руб. плюс за уход за больными в смену с каждого больного получают 300 руб. Было бы желание найти работу. Многим нужны дюди отводящие и приводящие детей из школ и детсадов. Я с больнм позвоночником лежа разрабатывала схемы и печатные платы за три месяца получила 150 тыс.руб. Бяыло бы желание заработать. Я пенсионерка с пенсией 15600 руб. содержала внучку и дочь. Сейчас дочь работает з.п. пока 20000 руб. внучка получает стипендию 2,7 тыс.руб. платят кв плату 5000 руб. Живут.
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Не живут, а выживают. Живут чинуши и при том, жируют прямым образом. И даже, через чур. Финансовое распределение по труду в России очень,очень не справедливое. Самая высокая зарплата, считаю должна быть у ассинизатора и далее по вредности и объему. А не у того, кто баллами бьёт и людям по ушам ездит.
0
2
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Горожанин19 декабря 2017, 17:59
Довели людей. Судя по фоткам, там даже не бомжи приходят, а простые пенсионеры. А иностранные пенсионеры в это время путешествуют.
0
2
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Стас19 декабря 2017, 17:59
ПОЗОР ВЛАСТИ, ЖИРУЮЩЕЙ НА ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЯ!!!!!!!!
0
3
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эльмира19 декабря 2017, 19:07
В ответ на комментарий пользователя
Вранье, что с 8000 руб.за кв.плату отдают пол пенсии - не более 16% от совокупного дохода , если дочь болеет и два иждевенца- дети, то за жилье практически не платят. В больницах не хватает уборщиц. Работая сутки через двое получают 11 тыс.руб. плюс за уход за больными в смену с каждого больного получают 300 руб. Было бы желание найти работу. Многим нужны дюди отводящие и приводящие детей из школ и детсадов. Я с больнм позвоночником лежа разрабатывала схемы и печатные платы за три месяца получила 150 тыс.руб. Бяыло бы желание заработать. Я пенсионерка с пенсией 15600 руб. содержала внучку и дочь. Сейчас дочь работает з.п. пока 20000 руб. внучка получает стипендию 2,7 тыс.руб. платят кв плату 5000 руб. Живут.
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бывают такие ситуации, что в кваритре живут несколько человек. причём с неплохим доходом, и не считают нужным оплачивать квартплату. А оплачивает именно пенсионер у которого пенсия 11 тысяч. А если остальные прописаны, и есть определённый доход, то семье фактически не доплачивает соцзащита. И приходится реально платить пол-пенсии так что это ситуация реальная. А что касается схем и плат, для этого нужно специальное образование, вряд ли нянечке без образования это посилам . Так что ситуации бывают разные. И слава Богу, что существует такой добрый проект, нижайший вам поклон за это
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