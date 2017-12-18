«Женщинам я больше не доверяю»: почему казанцы стоят в очереди за бесплатной едой

Репортаж ProKazan.ru из сквера, куда привозит еду для нуждающихся «Добрый фудтрак»

19 декабря во всем мире отмечается Международный день помощи бедным. Казань тоже не остается в стороне от добрых дел. Так, в конце ноября в городе начал свою работу «Добрый фудтрак». За сложным названием кроется простая и понятная идея — раздача еды нуждающимся.

Идея «Доброго фудтрака» впервые обсуждалась на круглых столах «Доброй Казани». Сейчас проект реализуется совместно с благотворительными фондами «Закят» и «Пища жизни» и мечетью «Ярдэм». Инициатором проекта выступил депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов, а генеральным партнером проекта стала одна из частных компаний, которая приобрела фудтрак и обеспечила закупку экологичной посуды.

Пять деней в неделю фургончик с бесплатной едой приезжает в сквер Бурхана Шахиди. Сегодня раздача начинается в 10:30, но несмотря на морозную погоду люди приходят заранее и терпеливо ждут. Каждый занят своим делом: кто-то стоит молча, а кто-то общается и жалуется на нелегкую жизнь.

— Ты чего так легко оделась? Замерзнешь же, и так по больницам бегаешь, — отчитывает женщина-волонтер одну из пришедших пенсионерок.

— Да мне не холодно, я недалеко живу, — отвечает маленькая старушка, прижимая рукой ворот своего тоненького пальто.

Увидев камеру, многие прячут лица — просят не снимать. Только одна женщина, наоборот, готова и сфотографироваться, и рассказать о себе.

Людмила Михайловна, как и половина собравшихся здесь, вовсе не бездомная. Ей просто не хватает маленькой пенсии даже на еду. Она живет в квартире со своей дочерью и внуком. Зять давно ушел из семьи и никак не помогает. Из своих восьми тысяч рублей пенсии четыре тысячи она отдает за квартплату, еще четыре уходит на оплату кредита за квартиру. Дочь пенсионерки работала нянечкой в детском саду и как могла обеспечивала семью. Но недавно из-за проблем со здоровьем ей пришлось уволиться, и сводить концы с концами стало почти невозможно.

— Я не могу найти работу. Везде спрашивают возраст, а когда узнают, что мне 66 лет, отказывают. Никто не хочет брать пенсионерку, даже посудомойщицей не взяли, — сетует Людмила Михайловна. — Остается один вариант — идти дворником. Но там надо колоть лед, боюсь, я физически этого не смогу.

— А я бы дворником пошел, скажите, куда, — встревает в беседу мужчина, ранее просивший его не снимать.

Из разговора понятно, что он живет на улице и дома у него нет. Ему в шутку советуют найти жену с квартирой, чтобы переехать к ней.

— А где я деньги на квартплату найду? У меня сейчас есть теплое место, где переночевать. И вообще, не доверяю я женщинам больше, никому не доверяю. Была у меня квартира, сестра продала ее...

Мужчина прерывает свой рассказ, ведь начинается раздача еды. Все оживляются и торопятся занять очередь. На первое дают суп и хлеб. Наконец можно согреться.

Получив порцию, нуждающиеся разбредаются кушать. Некоторые не спешат съедать все сразу, а перекладывают еду в контейнер и идут за добавкой. Благо она есть: фудтрак обычно привозит 60 порций, а сегодня пришло человек 30.

Когда суп заканчивается, начинают выдавать второе. Сегодня в меню рис с курицей. Все блюда привозят из кафе «Азу» и еще из нескольких ресторанов-партнеров проекта.

— Узнав про запуск проекта «Добрый фудтрак» мы сразу решили его поддержать, так как уже сотрудничали с благотворительным фондом «Закят», — рассказывает владелец сети кафе «Азу» Наиль Галявиев. — К своему участию в благотворительности мы всегда стараемся относиться скромно, но, как показывает практика, чем больше примеров вокруг, тем выше мотивация к участию в благотворительности. Поэтому уверен, что многие мои коллеги тоже присоединятся к проекту в будущем.

— На раздачу еды приходят не только бездомные, но и малоимущие, пенсионеры. Для них это является действительно существенной поддержкой. Мы очень часто слышим слова благодарности, — поясняют волонтеры фудтрака.

Депутат Казанской городской думы Рустам Рамазанов прокомментировал идею создания проекта:

— Учитывая тренд на поддержку благотворительности, который под эгидой проекта «Добрая Казань» задает мэрия города, нам захотелось тоже присоединиться к добрым делам. Так появилась идея проекта «Добрый фудтрак», а под благие намерения нашлись возможности и партнеры, которые идею подхватили и поддержали. Мне кажется правильным, что добрые дела объединяют и власть, и бизнес, и общественные организации. Так, вместе, мы можем помочь гораздо большему количеству нуждающихся.

Проект «Добрый фудтрак» долгосрочный. По словам организаторов, развоз еды будет происходить до тех пор, пока в этом есть необходимость. Более того, планируется его расширение, и сейчас продумываются дополнительные точки раздачи питания по городу.