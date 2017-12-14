В Казани разрешили митинг в поддержку Владимира Путина

Акция проводится по инициативе региональных руководителей ветеранских военно-патриотических организаций

Завтра, 16 декабря, в Казани пройдет митинг в поддержку президента России Владимира Путина. Акция пройдет на площади у памятника Муллануру Вахитову в 10 часов.

Акция проводится по инициативе региональных руководителей ветеранских военно-патриотических организаций – «Офицеров России», «Союза десантников», Российского союза ветеранов Афганистана.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин, который посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии. Президент подчеркнул, что вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии.

- За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию, - сообщил Путин.

По его словам, Россия нанесет новый, еще более мощный удар по террористам, если они вновь попытаются нарушить мир в Сирии.

Россия начала операцию против террористов в Сирии в сентябре 2015 года. За все это время в арабской республике погибли несколько жителей Казани, их точное количество неизвестно.

Организаторы акции приглашают граждан на митинг и выразить свою поддержку политике Путина.