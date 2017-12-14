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Пожарным Татарстана вручили ключи от новых машин

Пожарным Татарстана вручили ключи от новых машин
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Фото: http://mchs.tatarstan.ru/

Сегодня пожарным Татарстана вручили ключи от 20 автомобилей спасательной техники. Ключи сотрудникам МЧС вручил премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба МЧС РТ.

- В третий раз в этом году наши спасатели получают новые единицы техники, которые были приобретены за счет федеральных и республиканских средств. Сегодня отдельно мы вручаем ключи от 20 машин, предоставленных республикой. Это решение было принято президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, - отметил он.

Всего в этом году для ведомства приобретено 28 автомобилей. На эти цели было выделено 177 млн рублей, из которых 42 млн рублей — из бюджета республики.

Люция Кашапова, 15.12.2017, 15:44
Тэги: МЧС
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Комментарии

Абдула15 декабря 2017, 16:04
ЗИЛы разве выпускают? если у нас свой завод КАМАЗов,и быть без техники
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