Пожарным Татарстана вручили ключи от новых машин

Сегодня пожарным Татарстана вручили ключи от 20 автомобилей спасательной техники. Ключи сотрудникам МЧС вручил премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба МЧС РТ.

- В третий раз в этом году наши спасатели получают новые единицы техники, которые были приобретены за счет федеральных и республиканских средств. Сегодня отдельно мы вручаем ключи от 20 машин, предоставленных республикой. Это решение было принято президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, - отметил он.

Всего в этом году для ведомства приобретено 28 автомобилей. На эти цели было выделено 177 млн рублей, из которых 42 млн рублей — из бюджета республики.