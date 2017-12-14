В Татарстане число жалоб на коррупцию в школах выросло в 300 раз за год

В Татарстане в 2017 году на коррупцию в школах пожаловались 600 тысяч раз, что в 300 раз больше, чем в 2016 году. Об этом сообщила замминистра образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова сегодня на втором заседании республиканского родительского интернет-собрания в Казани.
- 600 тысяч жалоб на факты коррупционной направленности поступило в Департамент надзора и контроля в сфере образования Татарстана в текущем году. В прошлом году к нам поступило около 2 тысяч жалоб, – рассказала Гульнара Габдрахманова.
В числе обращений этого года лидируют жалобы на принуждение к сбору денежных средств на нужды образовательных учреждений, а также возникающие трудности при зачислении школьников в десятые классы.
Также была поднята тема принудительной оплаты охраны школ за родительский счет, выяснилось, что это незаконно.
- Проблема родительских поборов на охрану стоит только в Казани, в других муниципалитетах ее изначально как-то решили, - отметила замминистра. - К примеру, в нескольких детсадах плату за охрану включали прямо в квитанцию за садик. И даже как-то через электронные услуги провели.Как сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Завдат Ибрагимов, по этому поводу в исполком Казани не раз направлялись прокурорские представления.
- Мы предлагали исполкому выделять из бюджета средства на охрану образовательных организаций. Но пока ситуация не меняется, - рассказал Завдат Ибрагимов.