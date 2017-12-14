В Татарстане число жалоб на коррупцию в школах выросло в 300 раз за год

В Татарстане в 2017 году на коррупцию в школах пожаловались 600 тысяч раз, что в 300 раз больше, чем в 2016 году. Об этом сообщила замминистра образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова сегодня на втором заседании республиканского родительского интернет-собрания в Казани.

- 600 тысяч жалоб на факты коррупционной направленности поступило в Департамент надзора и контроля в сфере образования Татарстана в текущем году. В прошлом году к нам поступило около 2 тысяч жалоб, – рассказала Гульнара Габдрахманова.

В числе обращений этого года лидируют жалобы на принуждение к сбору денежных средств на нужды образовательных учреждений, а также возникающие трудности при зачислении школьников в десятые классы.