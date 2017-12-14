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Экс-министра экономического развития России осудили на 8 лет колонии

Экс-министра экономического развития России осудили на 8 лет колонии
16+
Фото: Правительство России
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении взятки от "Роснефти" в размере $2 млн, приговорили к восьми годам заключения, сообщает РБК.

Суд счел необоснованными доводы адвокатов Улюкаева о его невиновности и оговоре.

- Вина Улюкаева нашла свое полное подтверждение, установлена и доказана, – заявила судья Лариса Семенова.

По ее словам, реальное наказание "восстановит справедливость". Вместе с тем, из обвинения был исключен пункт о вымогательстве взятки.

Также Улюкаев будет оштрафован на 130 млн рублей.

Защитники Улюкаева еще раньше заявили, что будут обжаловать обвинительный приговор. До этого сам экс-министр говорил, что "единственным справедливым приговором будет оправдательный".

О задержании экс-министра стало известно в ночь на 15 ноября. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». При этом обвиняемый высказал угрозы создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании, используя свои служебные полномочия.

Улюкаев занимал пост министра экономического развития с июня 2013 года по 2016 год.

Н. Вильданов, 15.12.2017, 13:54
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин15 декабря 2017, 13:59
А где фото ???
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горожанин15 декабря 2017, 14:08
Забит еще один гвоздь в гроб путинизма, самого позорного явления начала нового века.
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Горожанин15 декабря 2017, 14:08
Абсолютно незаконное решение суда. Это была провокация взятки. Обыкновенная подстава.
4
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горожанин15 декабря 2017, 14:10
Улюкаев не был своим в путинской банде. Бандитский принцип ,,СВОИХ НЕ СДАЕМ,, на него не распространяется.
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горожанин15 декабря 2017, 14:13
Суд показал насколько прогнила путинская власть из нутри.
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Горожанин15 декабря 2017, 14:13
Перед выборная жертва как и языки , ждем то ли еще будет.
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горожанин15 декабря 2017, 14:17
А другой участник, Сечкин, положил свой.... на Российское правосудие, кстати, изуродованное Путиным за 17 лет.
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герцог15 декабря 2017, 14:18
Да непонятно это всё, его ли в том была ошибка
Или политики за власть в стране боролись очень шибко
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Солидный человек15 декабря 2017, 14:30
Все по делу, обтрухался!
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Горожанин15 декабря 2017, 14:32
Улюкаева признали виновным и дали восемь лет строгого режима. Свирепость наказания говорит о том, что взятка была лишь поводом. Есть сообщения, которые в принципе не проверяемы, что настоящей причиной ареста и столь жесткого решения было подозрение (вполне обоснованное), что Улюкаев намерен бежать. После побега Алексашенко наши siloviki с их параноидальной склонностью к подозрениям вполне могли убедить Путина в несомненной виновности Улюкаева. Носитель высших секретов, да еще в столь острый момент - подарок для Запада.
Если так, то Сечин просто отработал свой эпизод, а потому мог с чистой совестью плюнуть на суд - свою роль он сыграл, отвалите от меня и не впутывайте. Посадка же Улюкаева на такой дикий срок - предупреждение всей остальной номенклатуре: хоть сдохните, но не вздумайте даже думать о побеге. Из барака могут только вынести. И только вперед ногами.
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Кембул15 декабря 2017, 14:34
Судя по комментариям команда навальнят теперь против задержания коррупционеров?))
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Кембул15 декабря 2017, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
Абсолютно незаконное решение суда. Это была провокация взятки. Обыкновенная подстава.
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провокация взятки))) глупый ччеловек вам флудопосты пишет))
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Горожанин15 декабря 2017, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Судя по комментариям команда навальнят теперь против задержания коррупционеров?))
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Разумеется . Хотя повода для беспокойства здесь нет никакого . Все - на что способны эти особи - так это писать в интернете гадости людям . Анонимно разумеется .
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Горожанин15 декабря 2017, 14:48
А сейчас действует только статья Получение взятки? А Дача взятки, что сейчас поощряется))))
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Горожансто15 декабря 2017, 14:51
Одного посадили сто отпустили , почему Сердюков с любовницей на свободе деньги делают
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Кембул15 декабря 2017, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
Разумеется . Хотя повода для беспокойства здесь нет никакого . Все - на что способны эти особи - так это писать в интернете гадости людям . Анонимно разумеется .
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Этих особей не так уж много, просто у них по 20-30 страниц в соц сетях, целый отдел сидит и спамит комментарии с целью формирования "пучка" народного мнения, надеясь на стадный инстинкт людей. Вопрос в чем смысл защиты улюкаева, возможно от безысходности, в чем то же надо путина обвинить)
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горожанин15 декабря 2017, 14:55
Сердюков из путинской ,,помойки,, поэтому на свободе.
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Горожанин15 декабря 2017, 15:05
Голодные волки
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ага15 декабря 2017, 15:08
Если этому восьмеру за взятку дали, то Мусина повесить должны!
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Горожанин15 декабря 2017, 15:12
Капитализм система когда человек,человеку волк.Вверху уже начали жрать друг друга..За Улюкаева можно не беспокоиться выдет по УДО,все не отдали.За 2 лимона$ должны по закону отжать 20 лямов$,Граф для таких копеейки.
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