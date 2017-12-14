Экс-министра экономического развития России осудили на 8 лет колонии

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении взятки от "Роснефти" в размере $2 млн, приговорили к восьми годам заключения, сообщает РБК.

Суд счел необоснованными доводы адвокатов Улюкаева о его невиновности и оговоре.

- Вина Улюкаева нашла свое полное подтверждение, установлена и доказана, – заявила судья Лариса Семенова.

По ее словам, реальное наказание "восстановит справедливость". Вместе с тем, из обвинения был исключен пункт о вымогательстве взятки.

Также Улюкаев будет оштрафован на 130 млн рублей.

Защитники Улюкаева еще раньше заявили, что будут обжаловать обвинительный приговор. До этого сам экс-министр говорил, что "единственным справедливым приговором будет оправдательный".

О задержании экс-министра стало известно в ночь на 15 ноября. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». При этом обвиняемый высказал угрозы создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании, используя свои служебные полномочия.

Улюкаев занимал пост министра экономического развития с июня 2013 года по 2016 год.