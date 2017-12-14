В Казани разыскивают мальчика с синдромом Маугли

В Казани два дня назад пропал 14-летний подросток с синдромом Маугли, об этом рассказали источник ProKazan.ru. Пропавшего объявили в розыск.

- Подросток 13 декабря ушел в школу, однако обратно домой не вернулся. На следующий день его приемный отец обратился в правоохранительные органы с заявлением, - рассказали ProKazan.ru.

Ведутся поиски ребенка. Отмечается, что ранее он неоднократно уходил из дома.

Кстати



Синдром Маугли наблюдается у людей, выросших в изоляции от человеческого общества. Им очень сложно вновь достичь нормального умственного и личностного развития.

Отметим, что накануне также в правоохранительные органы поступили заявления о пропаже еще двух школьников - 14-летней девочки, которая утром 14 декабря ушла в школу, но не вернулась домой, и 16-летнего подростка, который вечером 13 декабря ушел гулять в ТЦ "Парк Хаус", после его никто не видел.

По каждому из данных случаев идет поиск.