Телеканал ТНТ записал ролик с извинениями перед ингушским народом за шутку с эскортницей

В эфире телеканала ТНТ появился ролик, в котором участники популярных передач, приносят свои извинения ингушскому народу за шутку с эскортницей из Ингушетии в шоу Comedy Woman.

Видеоролик показывали в эфире телеканала, однако на сайте и в официальных аккаунтах ТНТ видео не выложили.

- Мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ, - сказала Екатерина Скулкина.

Напомним, ранее экс-участница казанской команды КВН «Четыре татарина», актриса Екатерина Скулкина лично принесла извинения ингушскому народу. Программа вышла на телеканале ТНТ 8 декабря. По сюжету хозяйка эскорт-агентства отчитывает свою подчиненную — девушку из Ингушетии.

Однако данный номер ингушская община расценила как оскорбление.

- Приношу свои личные извинения ингушскому народу. Я точно не хотела никого обидеть и задеть чьи-то чувства. Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей. Лично я с огромным уважением отношусь к людям любой национальности. Вся эта ситуация стала хорошим жизненным опытом, - написала в своем Instagram Скулкина.