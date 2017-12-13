Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин встретит Новый год в СИЗО

Срок ареста ему продлили до 16 февраля

Приволжский районный суд Казани сегодня принял решение оставить экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина в СИЗО, как минимум, до 16 февраля. Сам Мусин на заседание не явился в связи с болезнью.

Предварительное следствие по данному делу завершается, в ближайшее время Мусину планируется предъявить обвинение в окончательной редакции.

- В настоящее время активная фаза проведения следственных действий завершена, проводится ряд точечных следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы. В ближайшее время планируется предъявление Р.Мусину обвинения в окончательной редакции, - рассказал представитель СК в суде.

Напомним, Мусин находится в СИЗО с начала марта прошлого года. Его подозревают в мошенничестве, легализации денежных средств, злоупотреблении полномочиями и уклонении от уплаты налогов. По последним данным, потенциальная сумма ущерба с учетом ситуации с "Интехбанком" может превысить 100 млрд рублей.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка". В дальнейшем были возбуждены дела в отношении руководства банка.