Наверх
СК о мужчине, который надругался над девочкой на Побежимова: он проводил ее до дома
17:27, сегодня8
Нужно больше баранины: Минниханов предложил главе Дагестана увеличить поставки мяса
18:49, сегодня4
В Татарстане осудили экс-полицейского, который должен был передать взятку коллеге
18:33, сегодня2
Экс-глава "Татфондбанка" Роберт Мусин встретит Новый год в СИЗО
18:17, сегодня4
Купи квартиру – выиграй машину
Годовщина крушения "Татфондбанка": что происходит сейчас и что ожидается в будущем
17:25, сегодня3
Реклама
Госдума введет новую предельную норму алкоголя в крови водителей
17:20, сегодня6
Европейский суд взыскал 19 тыс евро с правительства РФ за неоказание медпомощи в УФСИН РТ
17:05, сегодня6
10 казанцев станут новыми звездами ТНТ
В Казани осудили членов ОПГ «Невзоровские» из Челнов на 57 лет колонии строго режима
16:33, сегодня
В Чистополе женщина, вернувшись домой, нашла мертвыми мужа и сына
16:11, сегодня8
Завтра в Казани ожидается порывистый ветер и небольшой снег
15:50, сегодня
Роспотребнадзор поможет выбрать детские подарки
Путин ответил Собчак на допуск Навального на выборы: вы хотите, чтобы как на Украине было?
15:42, сегодня53
В Татарстане будут судить капитана, который подверг угрозе жизни более 400 пассажиров
15:22, сегодня8
В Казани на каждого безработного приходится четыре вакансии
14:48, сегодня31
Будет ли ставка на ипотеку падать и дальше?
В Казани прокуратура закрыла сайт по продаже редкого леопарда
14:44, сегодня4
В Татарстане в 2017 году на правительственные сайты совершили 7 миллионов атак
14:31, сегодня4
Глава штаба Собчак в Казани опровергла информацию о ее визите в столицу Татарстана
14:12, сегодня12
Подарите на Новый Год себе и близким безопасность
В Казани задержали отца, сына которого нашли только после возбуждения дела об "убийстве"
14:10, сегодня8
В Казани закрыли движение по улицам Тэцевская и Пригородная
13:38, сегодня5
Путин на вопрос о национальных языках: у нас нет никакой остроты в этом вопросе
13:20, сегодня100
В каком казанском ресторане можно пообедать за 250 рублей?
В Минстрое России спрогнозировали снижение ипотечных ставок до 6 процентов
13:00, сегодня7
Резиденты Иннополиса по итогам года заработали 1 млрд рублей
12:19, сегодня9
В Казани на Горьковском шоссе "Лада" повисла на отбойнике
12:01, сегодня23
«МультиЁлка. Школа волшебников» – новогоднее чудо начинается
На улице Мавлютова 26-летняя девушка на Mercedes сбила студента на "зебре"
11:48, сегодня53
Стало известно, когда откроется «Сказочный городок» на Кремлевской набережной
11:38, сегодня18
Казанец, забивший до смерти щенка из-за 1000 рублей, собирается купить еще одного пса
11:26, сегодня39
Инструкция ProKazan.ru: как купить билет на матчи ЧМ в Казани и не сойти с ума
10:52, сегодня10
Власти Казани запретили пикет за отставку главы Всемирного конгресса татар
10:49, сегодня32
В Казани поймали еще одного педофила
10:44, сегодня22
Казанские водители оказались самыми "светлыми" в России
10:19, сегодня12
Экс-главу допофиса разорившегося Татагропромбанка в Челнах осудили за кражу 6 млн рублей
09:52, сегодня6
СМИ: чиновникам запретят требовать от россиян «лишние» справки
09:25, сегодня14
В Казань пришла Федеральная сеть автосервисов
09:04, сегодня14
Жительница Казани стала «Супермоделью Татарстана»
09:01, сегодня6
Казанский аэропорт из-за погодных условий не смог принять ряд ночных рейсов
08:38, сегодня6
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приедет в Казань
08:15, сегодня47
Сегодня в Казани потеплеет до +2 градусов
06:16, сегодня
Официально: в Казани семьи с детьми-инвалидами освободили от налога на имущество
18:53, 13.12.201725
В Казани с начала года в ДТП погибли 42 человека
18:19, 13.12.201713
В офисе ГК «ЕвроГрупп» челнинского бизнесмена вновь проходят обыски
17:54, 13.12.20175
В Казани создали комиссию по восстановлению прав жертв политических репрессий
17:25, 13.12.201731
В Татарстане суд прекратил дело против мужчины, который проломил череп своей дочери
16:59, 13.12.201710
Госдума одобрила законопроект о "путинских" выплатах при рождении первого ребенка‍
16:50, 13.12.201717
В Татарстане осудили 19-летнего парня, который изнасиловал 75-летнюю родственницу
16:20, 13.12.201727
В Татарстане две девочки пытались спрыгнуть с крыши торгового центра
16:17, 13.12.201721
В Нижнекамске будут судить посетителя трактира, который осколком изуродовал официанта
15:27, 13.12.20176
И вновь: синоптики предупредили татарстанцев о надвигающейся метели
15:27, 13.12.201714
Что дарить казанцам на Новый год
15:21, 13.12.2017
В Татарстане жена умершего от язвы мужчины потребовала 2 млн рублей с больницы
15:05, 13.12.201717
Минниханов предложил итальянским бизнесменам откармливать скот в Татарстане
14:50, 13.12.201733
Процедуры для ухода за сухой кожей
14:34, 13.12.20175
Власти Казани обещают решить транспортную проблему в «Салават Купере»
14:31, 13.12.201734
МВД предложило платить жителям России до 3 млн рублей за помощь полиции
14:24, 13.12.201722
В Нижнекамске назначили нового главу УМВД
13:53, 13.12.201725
ВС РТ утвердил приговор замдиректора нижнекамского колледжа, которая создала псевдогруппу
12:59, 13.12.201710
МВД о главе ГИБДД Нижнекамска, который помог сдать экзамен на права: взятки там не было
12:34, 13.12.201729
Власти Казани утвердили бюджет с доходами 21,6 млрд рублей
12:29, 13.12.20179
Около Елабуги под лед провалились восемь рыбаков
11:59, 13.12.201718
В Казани водитель сбил женщину и скрылся: ГИБДД ищет очевидцев
11:59, 13.12.20176
В Казани осудили мужчину, забившего до смерти собаку из-за съеденной 1000 рублей
11:45, 13.12.201722
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин встретит Новый год в СИЗО

Экс-глава "Татфондбанка" Роберт Мусин встретит Новый год в СИЗО
16+
Фото: Салават Камалетдинов (Татар Информ)
Срок ареста ему продлили до 16 февраля

Приволжский районный суд Казани сегодня принял решение оставить экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина в СИЗО, как минимум, до 16 февраля. Сам Мусин на заседание не явился в связи с болезнью.

Предварительное следствие по данному делу завершается, в ближайшее время Мусину планируется предъявить обвинение в окончательной редакции.

- В настоящее время активная фаза проведения следственных действий завершена, проводится ряд точечных следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы. В ближайшее время планируется предъявление Р.Мусину обвинения в окончательной редакции, - рассказал представитель СК в суде.

Напомним, Мусин находится в СИЗО с начала марта прошлого года. Его подозревают в мошенничестве, легализации денежных средств, злоупотреблении полномочиями и уклонении от уплаты налогов. По последним данным, потенциальная сумма ущерба с учетом ситуации с "Интехбанком" может превысить 100 млрд рублей.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка". В дальнейшем были возбуждены дела в отношении руководства банка.

Н. Вильданов, 14.12.2017, 18:17
Тэги: Крушение Татфондбанка
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин14 декабря 2017, 18:37
Может ему прическу изменить или перекраситьмя...хоть какая то приятность)))
ну и окружающи м наверно надоел)))
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 декабря 2017, 18:46
Надо его по пояс покрасить серебрянкой. Будет как памятник!
0
0
Согласны с автором?
Сталкер14 декабря 2017, 19:19
выйдет в феврале . и Заживет на Широкую ногу
0
1
Согласны с автором?
ага14 декабря 2017, 19:23
А где это "СИЗО" распологается? Не в Эмиратах ли?
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Пойдете ли вы на выборы 18 марта 2018 года?

До окончания голосования осталось:
Да. Буду голосовать за действующего лидера государстваДа. Буду голосовать за «Против всех» (Собчак) Буду голосовать за других
Голосов: 108
Голосовать
Голосов: 22
Голосовать
Голосов: 48
Голосовать
Нет. Я не хожу на выборыМне еще нет 18 лет
Голосов: 15
Голосовать
Голосов: 2
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru