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В Чистополе женщина, вернувшись домой, нашла мертвыми мужа и сына

В Чистополе женщина, вернувшись домой, нашла мертвыми мужа и сына
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Чистополе накануне, 13 декабря, женщина, вернувшись вечером домой, нашла тела своего мужа и сына. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, 52-летний мужчина и его 23-летний сын погибли от отравления угарным газом.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

Советы от МЧС

Отравление угарным газом (окисью углерода) является одним из критических состояний человека, влекущее за собой летальный исход. Как правило, наступает в результате неисправной работы печного отопления в сельской местности, при нахождении человека в очаге пожара, в закрытом автомобиле с включенным двигателем.

Решающим моментом, позволяющим распознать отравление угарным газом, может быть одинаковое проявление признаков отравления у большого количества людей одновременно в одном здании или наступление улучшения после того, как человек его покинул.

Денис Зарипов, 14.12.2017, 16:11
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин14 декабря 2017, 16:12
Всегда все неожиданно
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Горожанин14 декабря 2017, 16:17
опять угарный газ. да что же это такое?
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Горожанин14 декабря 2017, 16:29
Люди, ставьте датчики - это совсем не дорого.
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