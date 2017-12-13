Глава штаба Собчак в Казани опровергла информацию о ее визите в столицу Татарстана

Глава казанского предвыборного штаба Ксении Собчак Эльза Нисанбекова опровергла информацию о ее визите в столицу Татарстана на следующей неделе. Об этом сообщают «Idel.Реалии».

- Штаб Ксении Собчак будет на улице Московская. Сейчас мы там ведем ремонтные работы. После этого состоится техническое открытие. Дату официального открытия с участием Ксении Собчак мы держим в секрете, - сообщила Нисанбекова, добавив, что на следующей неделе Собчак точно не приедет.

Глава штаба также добавила, что девушка, которая написала сообщение в соцсети, не является сотрудницей штаба.

- Девушка проходила лишь собеседование, - говорится в сообщении.

Данную информацию порталу ProKazan.ru подтвердила сама Эльза Нисанбекова.

Напомним, ранее в соцсети появилась информация, что кандидат в президенты Ксения Собчак на следующей неделе приедет в Казань. Отмечалось, что она примет участие в официальном открытии предвыборного штаба в Казани. Техническое открытие штаба состоится 16 декабря, а официальное — на следующей неделе.