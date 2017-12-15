Нефертити, Высоцкий и сфинксы: что так долго скрывал внутри Храм всех религий

ProKazan.ru побывал в доселе закрытом Вселенском храме

Храм всех религий в поселке Старое Аракчино открылся для посещений всех желающих в начале этой зимы. Долгое время творение архитектора Ильдара Ханова оставалось недоступным для казанцев и гостей города. Никто не могу попасть внутрь храма и не знал, что происходит за его стенами. После его открытия ProKazan.ru побывал внутри комплекса.

Гостей храма встречает, в прямом смысле, открытая дверь. Территория вокруг ухожена и вычищена от снега. Надо признать, что вычищена лучше, чем в городе.

Первый, кого вы увидете, зайдя внутрь - это кролик по кличке Ландыш породы бабочка. Ушастый поселился здесь примерно полтора месяца назад. Его принесла девушка, которая спасла его, когда тот внезапно выскочил на дорогу. Теперь кролик живет храме всех религий, любит веточки и, конечно, выпрашивает морковки.

В апреле этого года храм пережил крупный пожар. До сих пор здесь пахнет гарью и еще не все помещения вычищены от копоти. Сердце храма - бывший родительский дом Ильдара Ханова, откуда и было начато строительство комплекса, пострадало больше всех.

Во время пожара сгорела огромная библиотека Ильдара Ханова. Как рассказал Марат, который сейчас помогает восстанавливать комплекс, это все, что удалось спасти от огня.

К счастью, от огня пострадало не все. Вот так выглядит православный зал. Здесь иконы, мозаика, шестиконечная звезда Давида, фотография братьев Хановых и самое интересное - среди икон стоит портрет Владимира Высоцкого.

Нахождение здесь портрета певца объяснил Марат. Оказалось, что Ильдар Ханов был знаком с Владимиром Высоцким.

- Познакомились они на Таганке, - рассказывает Марат. - Крепкими друзьями не были, но неплохо общались. Поэтому такое знакомство нашло отражение здесь.



Икона, написанная на зеркале

Перед вам колонна из египетского зала. Рисунок на ней - это эскиз мозаики и изображением Нефертити. Буквально на днях начались работы по украшению этих колонн. Потолок помещения будет похож на небо в котором парят золотые птицы.

В мусульманском зале мы увидели изображения восточных принцесс. По легенде, Сююмбике, сбросившись с башни, разбилась на 40 осколков, которые обернулись красавицами. Этот сюжет и отразился в храме. Роскошные картины украшены сусальным золотом. Но есть и Сююмбике, написанная детской рукой на обычном альбомной листе бумаги.

Некоторые восточные красавицы похожи то ли на фей, то ли на принцесс "Диснея".

В одном из помещений девушки учатся выкладывать мозаику для египетского зала. Это всего лишь третье их занятие. Каждый кусочек они отбирают по размеру и цвету, и если нужно - придают ему нужную форму.

А вот эта мозаика уже из морской гальки и ракушек. Марат собирает изображение Белой мечети в Болгаре. Под стеклом в помощь ему лежит огромный снимок мечети, по которому мастер и выбирает нужный оттенок камня. После окончания работа отправится на конкурс в Санкт-Петербург.

А вот, кстати, и материал, из которого делается мозаика. Это стекло, созданное к процессе особой переработки песка, которое в зависимости от технологии дает свой цвет. Получается стекло без красителей.

Особое внимание в храме заслуживают потолки. Украшенные витражным стеклом и изображением святых они завораживают.

Прямо за католическим залом хранятся работы Ильдара Ханова. Надо сказать, не все работы автора пережили пожар.

Те, кто хотя бы раз видел Храм всех религий, знают, что ворота комплекса охраняют сфинксы. Но это не единственные сфинксы этого места. Еще один великан пока свет не увидел. Его габариты - 4 метра в длину и 2,5 в высоту. Пока единственная его функция - подпирать иконы, но уже в следующем году его планируют вынести наружу.

Посетить храм всех религий можно за пожертвование в 50 рублей - плата пойдет на полное восстановление храма. Когда он будет полностью восстановлен от пожара, сказать сложно, все зависит от вложений.