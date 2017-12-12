В Татарстане осудили 19-летнего парня, который изнасиловал 75-летнюю родственницу

В Алькеевском районе Татарстана осудили 19-летнего парня, который летом 2016 года изнасиловал 75-летнюю родственницу, о вердикте суда сообщает местное СМИ.

Напомним, ночью 22 июня парень проник в дом к пенсионерку, которая проживает одна, там он изнасиловал женщину, помимо этого, он украл сотовый телефон, небольшую сумму денег и скрылся в лесу. Спустя некоторое время он был задержан.

- За эти преступления суд лишил обвиняемого свободы сроком на 9 лет 3 месяца. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - отмечается в сообщении.