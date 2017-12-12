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В Татарстане осудили 19-летнего парня, который изнасиловал 75-летнюю родственницу

В Татарстане осудили 19-летнего парня, который изнасиловал 75-летнюю родственницу
16+
Фото: files.sudrf.ru

В Алькеевском районе Татарстана осудили 19-летнего парня, который летом 2016 года изнасиловал 75-летнюю родственницу, о вердикте суда сообщает местное СМИ

Напомним, ночью 22 июня парень проник в дом к пенсионерку, которая проживает одна, там он изнасиловал женщину, помимо этого, он украл сотовый телефон, небольшую сумму денег и скрылся в лесу. Спустя некоторое время он был задержан.

- За эти преступления суд лишил обвиняемого свободы сроком на 9 лет 3 месяца. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - отмечается в сообщении.

Денис Зарипов, 13.12.2017, 16:20
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин13 декабря 2017, 16:39
Надеюсь родственница получила оргазма до конца своих лет
8
4
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Автору13 декабря 2017, 16:52
Проказань, эта новость уже была на сайте прокуратуры если что, зачем ссылаться на кого-то
0
1
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Горожанин13 декабря 2017, 17:00
к пенсионерку
0
2
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ага13 декабря 2017, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Надеюсь родственница получила оргазма до конца своих лет
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Она к нему на свиданки будет приезжать. Приветы от родни передавать, заодно.
3
0
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Горожанин13 декабря 2017, 17:20
Жесть
0
0
Согласны с автором?
ТАТАРИН13 декабря 2017, 17:25
аднако местная самобытность...суверенная
2
1
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Горожанин13 декабря 2017, 17:29
комментаторы когда что то пишите о близких ...подумайте . слов нет на вас.
0
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