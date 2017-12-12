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Около Елабуги под лед провалились восемь рыбаков

Около Елабуги под лед провалились восемь рыбаков
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Елабужском районе в поселке Танайка на реке Криуша накануне вечером под лед провалились восемь рыбаков, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение  о тонущих мужчинах поступило в МЧС, на место отправились спасатели.

Выяснилось, что все рыбаки смогли самостоятельно выбраться на берег, они добрались домой.

Спасатели также обследовали несколько километров береговой линии, чтобы убедиться, что поблизости нет других рыболовов.

Н. Вильданов, 13.12.2017, 11:59
Тэги: МЧС
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Комментарии

Горожанин13 декабря 2017, 12:09
Хоть у одного из восьми мозги встанут на место?
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1
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Серый13 декабря 2017, 12:10
лед тонкий совсем! куда лезут, дурни?
0
9
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Горожанин13 декабря 2017, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Хоть у одного из восьми мозги встанут на место?
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Это вряд ли, мозгов у них просто нет.
3
6
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Горожанин13 декабря 2017, 12:19
как они надоели!да пускай тонут фиг с ними!
3
4
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Горожанин13 декабря 2017, 12:20
Рыбаки МУД..КИ!
4
4
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Горожанин13 декабря 2017, 12:22
Вот ведь упёртые бараны, ничему жизнь не учит
1
7
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Горожанин13 декабря 2017, 12:22
Одного не могу понять, сколько уже сказано и написано, не ужели десяток пискарей стоят человеческой жизни? Или вам, что на берегу не бухается?
2
7
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Горожанин13 декабря 2017, 12:24
Таксу надо ввести за оказанную услугу, причем нехилую - Спасение идиота.
1
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Так то13 декабря 2017, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Рыбаки МУД..КИ!
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Горожанин - устюжанин :-P
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0
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Горожанин13 декабря 2017, 12:57
Ведь обычно как бывает, набухаются и ищут приключений на свою задницу, и эти приключения на тонком льду приводят в основном к смерти, то есть обычные самоубийцы, просто еще и бухие...
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