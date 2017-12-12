Около Елабуги под лед провалились восемь рыбаков

В Елабужском районе в поселке Танайка на реке Криуша накануне вечером под лед провалились восемь рыбаков, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о тонущих мужчинах поступило в МЧС, на место отправились спасатели.

Выяснилось, что все рыбаки смогли самостоятельно выбраться на берег, они добрались домой.

Спасатели также обследовали несколько километров береговой линии, чтобы убедиться, что поблизости нет других рыболовов.