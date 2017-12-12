Сегодня, 13 декабря, в Набережных Челнах выберут «Супермодель Татарстана». Как сообщили порталу ProKazan.ru в модельном агентстве «Персона», в финал республиканского конкурса вышли 20 девушек в возрасте от 14 до 23 лет. Среди них пять участниц из Казани.

- Девушкам в финале конкурса предстоит продефилировать на сцене в вечерних нарядах, купальниках, - сообщили в модельном агентстве.

Среди требований к участницам конкурса — рост не меньше 170 см и модельные параметры 90-60-90.

Отметим, что победительница конкурса представит республику в Москве на конкурсе «Супермодель России» в апреле 2018 года. Она сможет участвовать в показах и заключать контракты с модельными агентствами.