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В Набережных Челнах выберут «Супермодель Татарстана»

В Набережных Челнах выберут «Супермодель Татарстана»
16+
Фото: vk.com/model_agency_persona

Сегодня, 13 декабря, в Набережных Челнах выберут «Супермодель Татарстана». Как сообщили порталу ProKazan.ru в модельном агентстве «Персона», в финал республиканского конкурса вышли 20 девушек в возрасте от 14 до 23 лет. Среди них пять участниц из Казани.

- Девушкам в финале конкурса предстоит продефилировать на сцене в вечерних нарядах, купальниках, - сообщили в модельном агентстве.

Среди требований к участницам конкурса — рост не меньше 170 см и модельные параметры 90-60-90.

Отметим, что победительница конкурса представит республику в Москве на конкурсе «Супермодель России» в апреле 2018 года. Она сможет участвовать в показах и заключать контракты с модельными агентствами.

Люция Кашапова, 13.12.2017, 11:07
Тэги: Красота, Набережные Челны
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