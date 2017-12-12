На улице Чуйкова 17-летний студент устроил резню в семье

В Казани на улице Чуйкова 17-летний студент Алексеевского аграрного колледжа устроил резню, напав с ножом на 51-летнего отца и 81-летнюю бабушку, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Нападение произошло около 20 часов 12 декабря в квартире, где жили пострадавшие. По неизвестной пока причине возникла ссора, в ходе которой студент с ножом накинулся на родственников, - рассказали ProKazan.ru.

Отца студента госпитализировали с ножевым ранением груди и резаными ранами шеи, пенсионерку с изрезанным лицом и ранами на голове. Подросток был задержан Национальной гвардией.

По данному факту возбудили дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", ведется следствие.