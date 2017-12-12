Полиция нашла 1,5-годовалого мальчика из Казани, которого искали по делу об «убийстве»

Полиция нашли 1,5-годовалого мальчика из Казани, после пропажи которого было возбуждено дело по статье "Убийство", об этом рассказал источник ProKazan.ru.

- Ребенок был найден, после чего возвращен матери, - рассказали ProKazan.ru.

Напомним, ребенок ушел с отцом 27 августа, мужчина выехал на черном Opel Insignia в сторону Ульяновска.

10 декабря Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство", чтобы использовать все необходимые процедуры для поиска ребенка.