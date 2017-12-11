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Юрий Шевчук: «Ситуация с татарским языком может привести к войне»

Юрий Шевчук: «Ситуация с татарским языком может привести к войне»
16+
Фото: Виктория Абдуллина
Накануне концерта в Казани солист ДДТ рассказал журналистам о скандале со Шнуром, татарском языке и «мертвом» русском роке

13 декабря в Казани состоится концерт группы ДДТ. В преддверии выступления лидер группы Юрий Шевчук ответил на вопросы казанских журналистов.

Недавно вы стали гостем шоу «вДудь» на YouTube и пообщались с журналистом Юрием Дудем, легко ли согласились на интервью?

— Нет, долго думал. Я сейчас не особо общественный человек. Я больше в лесу живу. Там нет лайков никаких, и ты не зависишь от общественного мнения. Никто за тобой не подглядывает, кроме белочек и птичек. В лесу ты совершенно естественен, объективен и никому зла не делаешь. Для того, чтобы писать, как раз необходимо одиночество и минимум раздражения, тогда ты какую-то глупость вряд ли сморозишь. 

В этом интервью вы отметили, что вам не нравится группа «Ленинград» и назвали их творчество попсой. Вы ожидали, что Сергей Шнуров так остро отреагирует? (Сергей Шнуров опубликовал в Instagram ответ Юрию Шевчуку и посвятил музыканту стихотворение, в котором написал, что «ДДТ это отстой» —  прим. ред.)

—  Я всегда говорю свое мнение. И я высказался, по-моему, очень корректно и спокойно, даже философски. Сереженьке...Сергею я пожелал бы света в душе, мужества и духовных сил. А также нести свой тяжелый крест на новогодних корпоративах. 

В этом же интервью вы согласились с утверждением Дудя, что русский рок мертв. Почему?

— Я не согласился, я просто сказал философскую фразу: «неравенство бытия (все наше искусство) есть в равенстве небытия». Это фраза такая заумная, я, наверное, специально ее сказал, чтобы не отвечать. Вот в то время, когда кинематограф появился, все дураки орали, что театр умрет. Или говорили, что романы никто не будет читать. Но все продолжило развиваться. И ничто не мертво, пока жив человек. Сейчас рок-н-ролл переживает некий кризис, но он совершенно естественный. Я помню, как в 80-е все было круто, а сейчас рок музыка стала мейнстримом. Но с другой стороны есть пацаны, которые серьезно работают, и появляются группы, которые меня радуют.

Какие молодые группы можете выделить?

— Я в этом вопросе согласен с Дудем. Ему нравится группа «Порнофильмы», и мне тоже они импонируют. Классная группа, очень честные тексты. Еще могу выделить нашу башкирскую группу «Люмен». И вообще много еще есть хороших групп.

Как вы относитесь к интернету и YouTube?

— Там много хорошего, но много и плохого, много шлака. Но с другой стороны, люди себя чувствуют там свободнее, могут высказаться по любому поводу и потом считают себя самыми умными. Это, конечно, читать смешно. Я в интернете читаю больше литературу и занимаюсь самообразованием, а интернет для этого — великая вещь. 

Какие-то воспоминания у вас связаны с Казанью?

— Я люблю Казань. Я с городом познакомился еще в 1982 году, когда приезжал сюда автостопом и играл квартирники перед хипарями. И у меня здесь много друзей осталось с тех времен, которых я надеюсь увидеть на концерте. 

Что вы думаете о вопросе изучения татарского языка, который очень остро обсуждается последние полгода?

— Я вам хочу сказать, что с этим вопросом нужно быть очень аккуратными. Я подобный процесс наблюдал, гастролируя  по Украине. Это очень серьезный вопрос, который может привести даже к войне. У меня мама татарка, Фания Акрамовна Галеева, отец из казаков, Шевчук Юлиан Сосфенович. Я уважаю и немножко знаю татарский язык, меня это только обогащает. Так что здесь драк никаких не должно быть. Наблюдая за Украиной все эти годы, я видел как это растет и начинается жесть большая. Не нужно такого допускать. Я у Дудя говорил, что все воины начинаются еще в мирное время, когда зло копится и копится. А война — это уже острие всех неразрешенных цивилизационным путем проблем.

— Как проходил ваш гастрольный тур по Украине?

— После поездок по горячим точкам, где я видел уже следствие всего зла, мы с ребятами отправились на Украину, чувствуя, как это зло концентрируется в стране. И мы дали больше 20 бесплатных концертов  по всем городам. Везде кричали: «мир, дружба, равенство, братство, Россия и Украина — братья и сестры». Мы пытались выправить ситуацию и хоть что-то хорошее сделать. И когда началась гражданская война, я был в шоке. Я в очередной раз понял, что художник мало что может. Но мы по крайней мере старались погасить конфликтную ситуацию. Поэтому  считаю, что у вас нужно очень мудро и с уважением подходить к национальным языкам. 

— А вы сами татарский где изучали?

— Я жил долгое время у деда со стороны матери, у Акрама, и в детстве вообще хорошо говорил на татарском. Потом, конечно, позабыл немного, сейчас могу сказать пару-тройку фраз.
 

Виктория Абдуллина, 12.12.2017, 19:32
Тэги: Искусство, Интервью
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Комментарии

ТатарчоноК12 декабря 2017, 19:51
К какой войне? Не смешите. Здесь цЕны на бензин каждый день повышают как хотят. Татарстан - это далеко не Чечня..
4
7
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горожанин12 декабря 2017, 20:03
Наоборот-ьна приведёт к завершению войн в школе
1
5
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Горожанин12 декабря 2017, 20:04
Шнур стал гламурным, его деньги испортили, до Шевчука ему долеко, а до билана близко, желаю наилучшего группе ДДТ
3
5
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CEED12 декабря 2017, 20:06
Наверно имел ввиду,будет как в UA
0
2
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Горожанин12 декабря 2017, 20:19
И вновь выброс пропаганды от проказы
0
2
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Горожанин12 декабря 2017, 20:31
Да успокойся уже, Абдуллина. Сказано же всем насрать. Даже коментов нет.
0
2
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Горожанин12 декабря 2017, 20:34
Бедняга Абдуллина, придумай еще чего-нибудь, в следующий раз точно получится. Без булдабарыз.
0
1
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