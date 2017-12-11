В съемной квартире на Чистопольской трое парней напали с пистолетом на студентку

Фото: личные страницы одного из нападавших и жертвы vk.com

В Казани накануне ночью, 11 декабря, в съемной квартире на улице Чистопольская три парня напали на 20-летнюю студентку медицинского вуза, под угрозой пистолета забрав у нее 6 тысяч рублей, а также все документы. Об этом происшествии сообщил источник ProKazan.ru.

Нападение случилось около 00:30 11 декабря.

- Трое нападавших начали угрожать девушке предметом, похожим на пистолет, отобрав у нее ценные вещи. После этого студентка обратилась в полицию, - рассказали ProKazan.ru.

Приехавшие полицейские изъяли в квартире 5 презервативов, после этого спустя несколько часов удалось задержать одного из нападавших - 24-летнего жителя села Кирби Лаишевского района.

- Он признался в совершении преступления, у него были найдены похищенные вещи, а также поддельное удостоверение сотрудника наркоконтроля и пневматический пистолет, - рассказали ProKazan.ru.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Разбой" были объявлены в розыск еще двое подозреваемых - 24-летний парень из Альметьевска и 24-летний парень из Казани, ранее все они уже были судимы.

Сейчас также выясняется, что именно девушка, проживающая в Дербышках, делала в одной квартире с нападавшими.