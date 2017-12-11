«Медленно работаете»: Минниханов раскритиковал министра культуры РТ

В качестве примера президент РТ привел Музей ИЗО, средства на ремонт которого были выделены год назад, но до сих пор нет даже проекта работ

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал министра культуры РТ Айрата Сибагатуллина, заявив, что ведомство медленно работает. Об этом он сообщил на заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

- Скоро Дома дружбы начнут функционировать в Мамадыше, Елабуге и Дрожжановском районе. Считаю возможным проработать возможность открытия домов дружбы в Агрызском, Альметьевском, Бугульминском и Кукморском районах, — сообщил в своем докладе министр.

Однако Минниханов отметил, что эта инфраструктура используется неэффективно.

- Ваша задача — не просто в клуб пришел, дверь открыл; вся инфраструктура должна работать! Где инициативный работник, там работа идет, а в основном это просто приближенный человек, который владеет ключом от учреждения и получает зарплату, — заявил президент РТ.

При этом сами учреждения культуры, даже несмотря на наличие денег, восстанавливаются медленно. В качестве примера Минниханов привел Музей ИЗО, средства на ремонт которого были выделены год назад, но до сих пор нет даже проекта работ.

- Медленно работаете. Каждый клуб, музей должны быть на вашем личном контроле. Никакой инициативности с вашей стороны, — подчеркнул Минниханов.