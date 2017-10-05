В Татарстане на реке Каме откололась льдина с пятью рыбаками

Около Набережных Челнов на Каме сегодня вечером оторвлась льдина с находящимися на ней пятью рыбаками, об этом сообщили в МЧС.

- В 16:22 поступило сообщение о том, что оторвало льдину берегового припая, на которой находились пятеро рыбаков. К месту происшествия выдвинулись силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона, - отметили в МЧС.

На данный момент известно, что удалось спасти одного из мужчин, который из последних сил в зимней одежде держался на открытой воде, пока его не нашли спасатели.

Сейчас продолжается спасательная операция.