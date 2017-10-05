Глава Минтранса РФ: первый самолет с туристами из России может полететь в Египет в феврале

Глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться в феврале 2018 года.

- Осторожный прогноз по первому рейсу — начало февраля, –– сообщил министр, передают "Известия".

11 декабря президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Египет, где провел переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

По завершении встречи Путин сообщил, что РФ готова к возобновлению авиасообщения и после трагедии над Синаем с российским самолетом A-321, Египет проделал большую работу по повышению авиабезопасности.

Полеты из России в Египет были запрещены после теракта в октябре 2015 года над Синаем. Тогда после взрыва на борту погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.