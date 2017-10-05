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Глава Минтранса РФ: первый самолет с туристами из России может полететь в Египет в феврале

Глава Минтранса РФ: первый самолет с туристами из России может полететь в Египет в феврале
16+
Фото: Tuktuk.ro

Глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться в феврале 2018 года.

- Осторожный прогноз по первому рейсу — начало февраля, –– сообщил министр, передают "Известия".

11 декабря президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Египет, где провел переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

По завершении встречи Путин сообщил, что РФ готова к возобновлению авиасообщения и после трагедии над Синаем с российским самолетом A-321, Египет проделал большую работу по повышению авиабезопасности.

Полеты из России в Египет были запрещены после теракта в октябре 2015 года над Синаем. Тогда после взрыва на борту погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Н. Вильданов, 11.12.2017, 17:24
Тэги: Отмена рейсов в Египет и Турцию
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Комментарии

Горожанин11 декабря 2017, 17:44
;-|
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Горожанин11 декабря 2017, 17:45
а я летал и впрошлом году и впозапрошлом и внынешнем ДДВА раза,кстати выходит дешевле ч букинг в помощь и турецкиеавиалинии через стамбул плюс 19 часов пересадка в стамбуде дают БЕСПЛАТНОотель ... турки по стамбулу погулять интересно
2
4
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Горожанин11 декабря 2017, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
а я летал и впрошлом году и впозапрошлом и внынешнем ДДВА раза,кстати выходит дешевле ч букинг в помощь и турецкиеавиалинии через стамбул плюс 19 часов пересадка в стамбуде дают БЕСПЛАТНОотель ... турки по стамбулу погулять интересно
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выход конечно всегда есть, но 19 часов 2 раза терять для отпуска, весьма не комильфо (((( Некоторые через Беларусь летают....Для меня вообще загадка, как арабы до сих пор отели все не перезакрываали за такое время.....
2
2
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Горожанин11 декабря 2017, 18:08
В ответ на комментарий пользователя
выход конечно всегда есть, но 19 часов 2 раза терять для отпуска, весьма не комильфо (((( Некоторые через Беларусь летают....Для меня вообще загадка, как арабы до сих пор отели все не перезакрываали за такое время.....
Развернуть
а чтотерять ?? стамбул город интересный аобратно пересадка полтора часа всего комильфо некомильфо где таких слов нахватался ты лузер итупица понял
жри дерьмо!
отелиполные немцев полно англичан, и очень хоролшо российских почтинет сейчас апонаедкет былятина вродетекбя комильфо соси член у комильфо!
5
1
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Горожанин11 декабря 2017, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
а чтотерять ?? стамбул город интересный аобратно пересадка полтора часа всего комильфо некомильфо где таких слов нахватался ты лузер итупица понял
жри дерьмо!
отелиполные немцев полно англичан, и очень хоролшо российских почтинет сейчас апонаедкет былятина вродетекбя комильфо соси член у комильфо!
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Блякабляк тугудун ничачу
0
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Горожанин11 декабря 2017, 18:42
Ага -200 человек не так заметно на общем фоне
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Горожанин11 декабря 2017, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
выход конечно всегда есть, но 19 часов 2 раза терять для отпуска, весьма не комильфо (((( Некоторые через Беларусь летают....Для меня вообще загадка, как арабы до сих пор отели все не перезакрываали за такое время.....
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Не закрывали, потому что руссо туристо особо и не влияло на турпоток, не? А то только и можем орать, что без нас все загнутся, но пока что-то еще никто не загнулся нигде ))))))))))))
0
0
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Горожанин11 декабря 2017, 18:50
В ответ на комментарий пользователя
а чтотерять ?? стамбул город интересный аобратно пересадка полтора часа всего комильфо некомильфо где таких слов нахватался ты лузер итупица понял
жри дерьмо!
отелиполные немцев полно англичан, и очень хоролшо российских почтинет сейчас апонаедкет былятина вродетекбя комильфо соси член у комильфо!
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Ты после укола аминазина в Стамбул летал? Признайся, что тебя в дурке от кровати отвязывают только чтоб ты в туалет сходил и комм на проказу написал? :-D
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