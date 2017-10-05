В Татарстане отремонтировали более 121 км дорог

Также было отремонтировано 6 мостовых сооружений и более 20 водопропускных труб

В Татарстане за текущий год отремонтировали более 121 км дорог, в том числе 13 км — капитально. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Ильдар Мингазов.

По его словам, было отремонтировано 6 мостовых сооружений и более 20 водопропускных труб.

- Стоит отметить участок с 27-го по 30-й км, проходящий через село Сакуры Лаишевского района. Дорожниками выполнено уширение проезжей части. Поскольку трасса проходит через село, большое внимание уделили обеспечение безопасности жителей. Были установлены светофоры, пешеходные тротуары, - отметил Мингазов.

Кроме того, в этом году отремонтировали участок автодороги при въезде в Казань со стороны казанского аэропорта. На этом участке дорожники изменили изношенный слой дорожного покрытия на новый, заменили кабель освещения, а также нанесли дорожную разметку.

Что было сделано

Как отметили в ведомстве, одно из главных событий уходящего года — завершение реконструкции двух участков дороги М-7 «Волга» (888 км — 901 км, 941+000 км — 957+400 км).

- На этих участках установили почти 35 км металлического барьерного ограждения, 1600 сигнальных столбиков, 600 дорожных знаков, - сообщили в ходе пресс-конференции.

В рамках реконструкции были построены двухуровневые развязки, надземный и подземный пешеходные переходы.

- Мы завершили ремонт самого большого моста через Волгу, длина которого составляет 1000 метров (777 км трассы М-7 «Волга», - сказал Мингазов.

Отвечая на вопрос портала ProKazan.ru, планируют ли в республике строить дополнительно бетонные дороги в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ответили, что нет.

- Цементобетонные дороги в нашей республике имеются. По федеральным дорогам в основном ведется программа реконструкции. На каких-то участках дорог мы используем бетон в основании дорог, - сообщили на пресс-конференции.

Также в 2018 году в планах построить 8 автобусных остановок в районе села Шали в Пестречинском районе Татарстана.