В Мамадыше скончались младенец и его мать: возбуждено дело по статье «Убийство»

В Мамадыше скончались полугодовалый мальчик и его 32-летняя мать, по данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство". Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Мертвый мальчик был найден 8 декабря у себя дома в квартире по улице Давыдова, его мать была госпитализирована, она скончалась уже в больнице.

- Предварительно, ребенок и женщина скончались от отравления неизвестным веществом, по данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство двух лиц", - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас выясняется, как именно могло произойти данное преступление.