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Президент «Мисс Татарстан» рассказала, как стать участницей конкурса

Президент «Мисс Татарстан» рассказала, как стать участницей конкурса
16+
Фото: предоставлено дирекцией "Мисс Татарстан"
Портал ProKazan.ru поговорил с Изольдой Сахаровой о том, какими параметрами нужно обладать девушкам и что дает участие в конкурсе

24 декабря в Казани состоится отборочный тур 20-го юбилейного республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2018». Президент конкурса Изольда Сахарова рассказала, как можно попробовать свои силы и стать финалисткой конкурса.


Президент «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова

Почему девушки стремятся к участию в конкурсе «Мисс Татарстан»?

- Участие в конкурсе – это ступень к самореализации. Безусловно, личность формирует образование и воспитание. Но важно также уделять внимание и тому, как правильно позиционировать себя в обществе. Быть убедительным в своих внешних проявлениях – важное качество. И получение достойной оценки не только родных и близких, но и широкой аудитории – большой шаг на пути к самосовершенствованию.

Какие параметры необходимы для участия?

- Мы приглашаем ярких, умных, харизматичных девушек, которые при этом имеют физические параметры, приближенные к общепринятым модельным стандартам. Без внешней привлекательности, без хорошей фигуры выходить на сцену конкурса бессмысленно. Это обязательное условие, но не достаточное! Нужно быть всесторонне развитой личностью, уметь с достоинством представить себя на сцене, ответить на вопросы жюри.

Принять участие в конкурсе могут девушки от 14 до 23 лет. Рост - от 170 см. 

Какие перспективы у конкурсанток?

- В конкурсе две главные короны – «Мисс Казань» и «Мисс Татарстан», а также несколько главных номинаций и спецноминаций от партнеров. Конечно же, девушки получают множество ценных подарков.

Участие в финале – яркое событие в жизни любой девушки, которое запомнится самыми радостными впечатлениями. Если девушка хочет стать профессиональной моделью, конкурс предоставляет самые широкие возможности. На заключительный отборочный тур и на финал приезжают скауты ведущих модельных агентств, которые ищут претенденток для работы за рубежом. Отличную модельную карьеру имеют многие наши воспитанницы. Яркий пример – Ирина Шарипова, работающая в показах: «Victoria`s Secret», «Calzedonia», «Chanel», «Dolce & Gabbana» и др.

Для победительниц открываются перспективы участия в Национальном конкурсе «Мисс Россия», а затем, возможно, как и Ирина Шарипова, в конкурсе «Мисс Мира»! Приходите и участвуйте!!!


Ирина Шарипова - российская топ-модель. «Мисс Татарстан» 2010, первая «вице-мисс Россия» 2010, представлявшая Россию на конкурсе «Мисс Мира 2010»

Напоминаем, что отборочный этап пройдет 24 декабря. Все подробности можно узнать на официальном сайте конкурса или по телефонам, указанным на сайте.

Женя Потехина, 11.12.2017, 14:15
Тэги: Интервью, Красота
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